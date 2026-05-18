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El aniego por una tubería matriz rota en Villa María del Triunfo dejó daños considerables en muchas viviendas. (Municipalidad de Villa María del Triunfo)
El aniego por una tubería matriz rota en Villa María del Triunfo dejó daños considerables en muchas viviendas. (Municipalidad de Villa María del Triunfo)
Por Redacción EC

Decenas de familias amanecieron con sus viviendas destruidas y dañadas en el sector Nueva Esperanza, en la zona alta de Villa María del Triunfo, luego que una tubería matriz estallara en medio de la madrugada.

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