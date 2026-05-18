Decenas de familias amanecieron con sus viviendas destruidas y dañadas en el sector Nueva Esperanza, en la zona alta de Villa María del Triunfo, luego que una tubería matriz estallara en medio de la madrugada.

Según vecinos afectados por este incidente, a las 3:30 a.m. aproximadamente escucharon una explosión que fue seguida por un aniego que se convirtió en un deslizamiento de agua, barro y tierra que arrasó con decenas de inmuebles.

Los vecinos salieron de sus casas y vieron cómo el huaico ingresó a sus viviendas y destruyó las veredas y los ingresos a esta zona.

El personal de Sedapal cortó el suministro de agua a las 6 a.m. aproximadamente y empezó a esa hora con las labores para comenzar a reparar la falla.

Mientras tanto, representantes de la Municipalidad de Villa María del Triunfo también acudieron al lugar desde las 5:30 a.m. para brindar apoyo para remover el barro y la tierra, además de hacer inventarios de los daños ocasionados por el huaico.