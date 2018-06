“Todo ha sido un malentendido, déjalo así no más, no denuncies”. Esta es la respuesta que uno de los tres involucrados en la violación de Miraflores dio a la víctima, según el informe psicológico que los especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables practicaron a la joven de 23 años.



Piero Rodolfo Gaitán García, hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro, Diego Mateo Núñez Pérez, y el actor de ‘VBQ’ Javier Dulzaides son los implicados en la grave denuncia. El primero recibió prisión preventiva, mientras que los últimos seguirán el proceso en libertad por el presunto delito de violación de persona en incapacidad de resistir.

De acuerdo a la pericia psicológica, difundida parcialmente por América Noticias, la anfitriona contó que uno de ellos la instó a no denunciar lo ocurrido, situación que causó en la joven gran indignación.

“No recuerdo cómo salí, solo recuerdo que Mateo Núñez me sigue y me dice que no diga nada”, contó a los especialistas.

Tras lo sucedido en un departamento de la calle Francia, la agraviada llamó a su tío para pedir ayuda. Luego, a pedido de la policía, citó a los supuestos atacantes para que sean detenidos. Dos de ellos fueron capturados y sometidos a pruebas toxicológicas. Piero Gaitán dio positivo para marihuana.

“Me da tanta vergüenza y miedo decirlo, pero quiero que me ayuden porque se han aprovechado de mi situación”, agregó la joven.

Cabe indicar que el examen de integridad sexual confirmó que ella sufrió lesiones por un objeto contundente en una parte de su cuerpo.

Piero Gaitán será trasladado hoy a un penal de Lima para cumplir la prisión preventiva.



Lee también: