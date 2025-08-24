Violencia previa al clásico: enfrentamiento en Surquillo y bombarda en estación de VMT dejan caos y un herido.

La tensión por el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima se trasladó a las calles de Lima. Durante la tarde del domingo se registraron dos incidentes que generaron alarma entre vecinos y pasajeros del transporte público.

De acuerdo con RPP, un grupo de presuntos barristas protagonizó una violenta pelea en el cruce de la avenida Angamos con el jirón San Pedro, en el distrito de Surquillo.

En videos difundidos, se aprecia a los sujetos lanzándose piedras y bombardas en plena vía, mientras circulaban vehículos por la zona. Incluso uno de ellos fue visto portando un machete.

La Policía llegó minutos después y dispersó a los implicados. Según informó el mismo medio, ocho personas fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría de Surquillo para las diligencias correspondientes.

Ninguno presentaba antecedentes ni llevaba armas de fuego.

En paralelo, otro hecho ocurrió en Villa María del Triunfo. Según reportó 24 Horas, presuntos hinchas lanzaron una bombarda en los exteriores de la estación del Metro de Lima, provocando una fuerte explosión que generó pánico entre pasajeros y trabajadores.

Uno de los empleados resultó herido y tuvo que ser evacuado en silla de ruedas.

Ambos sucesos ocurrieron poco antes del inicio del clásico, que se disputó en el estadio Monumental de Ate y que terminó con un empate sin goles.