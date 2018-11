Virtual alcalde de Barranco: “Necesitamos recuperar el sentido de orden”

Dicen que a la tercera va la vencida y así fue para el virtual alcalde de Barranco, José Rodríguez. En su tercera postulación, logró ser elegido por Siempre Unidos. Aquí cuenta sus planes a El Comercio.



— ¿Cuál será su primera medida al entrar a la comuna el 1 de enero del 2019?

Abordaré los temas ligados a reordenar el distrito y las labores de fiscalización de las actividades que generan desorden. Es decir, lo que significa control de cumplimiento de normas. Haremos una campaña de concientización. Se aplicarán notificaciones preventivas y luego multas.

— ¿Su plan es recuperar el sentido de autoridad?

Necesitamos recuperar el sentido de orden. Eso es lo que facilita la convivencia entre las personas. El mensaje en Barranco, hace tiempo, es que todo el mundo hace lo que le da la gana.

— ¿Nos puede adelantar algunas medidas concretas?

Notificaremos a quienes realizan actividades económicas fuera de lugar. Gente que trabaja en las calles, locales que no cumplen reglas de ruidos molestos, discotecas que toman la calle, el comercio ambulatorio. Se deben respetar las zonas rígidas. Hay un problema social, pero eso debe manejarse asignando horarios, turnos. Esto va de la mano con la implementación de un serenazgo potente que trabaje con la policía.

— Cuando se hizo la encuesta de El Comercio-Ipsos en Barranco, durante la campaña, el principal problema para los vecinos era la inseguridad.

Primero, debemos reorganizar lo que tenemos. Vamos a recibir un cuerpo de serenazgo reducido y debemos trabajar en orden. La estrategia debe permitir que se utilice a los serenos en los momentos más álgidos. Una opción es asignar más efectivos por las noches. La policía tiene que sumarse al trabajo. Estamos haciendo coordinaciones con el Mininter. Esperamos que el comisario se sume a esto porque es parte de su función. Instalaremos la reunión semanal de seguridad ciudadana presidida por el alcalde, eso no va a fallar.

Trayectoria De acuerdo con su hoja de vida presentada al JNE, Rodríguez estudió Arquitectura en la Universidad Ricardo Palma. Ha tenido cargos gerenciales en la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y Prolima. En el 2011 fue presidente de directorio de la Autoridad del Proyecto Costa Verde.

— El segundo problema es el tránsito. ¿Podría decirse que hay dos distritos partidos por el Metropolitano?

Barranco está atomizado. No diría que hay dos Barrancos, sino que hay muchos Barrancos. El Metropolitano terminó de ahondar eso. Gestionar una zona partida es complicado hasta por un tema de convivencia. No podemos vivir en un distrito donde la gente de ambos lados se mira con reserva. Eso no es viable. Necesitamos integrar el distrito.

— ¿Cómo?

Primero, educación. Es a largo plazo, pero es necesario hacerlo. También mejorar las condiciones de seguridad que permitan que la gente se sienta cómoda transitando por ambos lados.

— Volviendo al tránsito. Salir o entrar a Barranco puede tomar de 10 a 15 minutos avanzando solo unas pocas cuadras. ¿Cuál es su plan?

El Metropolitano venía de la mano con un plan de reorganización vial que nunca se implementó. Ese reordenamiento implica cambiar el sentido a algunas vías para racionalizar el flujo de los autos que atraviesan Barranco y separarlo del flujo de los autos de la gente que vive en el distrito. La Av. Grau, por ejemplo, es una avenida que sale de la Vía Expresa que se empata con Bolognesi al final. Si canalizamos por ahí el tránsito que cruza Barranco, liberamos San Martín. Si Grau va hacia el sur, hay que cambiar San Martín. Necesitamos la participación de Lima.

— ¿Algún plan específico para el malecón?

Hay que recuperarlo como un gran parque. Debe ser un lugar seguro donde la gente pasee. También necesitamos un par de accesos más a la playa. Uno en Armendáriz y otro podría estar en Sáenz Peña.

— Barranco es un distrito chico y con poco presupuesto. ¿Cómo va a implementar sus propuestas?

Hay un problema de recaudación, pero también hay un problema de no saber cobrar. La gente cree que tiene la justificación de no pagar porque no confía en el alcalde. El vecino debe entender que es su obligación pagar arbitrios. Hay que hacerlo entrar en conciencia y aplicar las medidas para poder cobrar.

— Una preocupación constante de los vecinos es que se han dado muchas licencias para construir edificios altos. Solo en Grau hay hasta tres obras al mismo tiempo.

Partiré por decir que construir es un derecho y lo que hace el Estado es normar. La disposición que permite hacer edificios de 20 pisos en Grau data del 2006, en la gestión de Martín del Pomar. Se ha debido revisar ese plan porque es irracional y depredador. Estamos destruyendo Barranco con eso. Grau ya está llena de edificios. Solo quedan seis o siete lotes libres. Ya como está el perfil urbano va a ser bien difícil cambiar esa altura. Se deben modificar parámetros para que los edificios nuevos no tengan departamentos tan chicos. No se podrá bajar la altura, pero sí la densidad.

— ¿Cuáles serán las acciones para la zona monumental?

No existe un plan de recuperación de esta zona. Eso toma tiempo. Necesitamos un piloto que permita que los inversionistas se sienten en una mesa con los propietarios para evaluar acciones. Esta semana tengo una reunión con la ministra de Cultura para ver cómo se pueden sumar.

— ¿Qué hará con la Costa Verde?

Primero, en el caso del restaurante, tenemos la oportunidad de recuperar un espacio. Entiendo que están construyendo una plaza que va a permitir llegar directo a la playa Las Cascadas. Promoveremos el uso de Los Pavos, Los Yuyos y Las Sombrillas. Ahí hay una zona de estacionamiento que puede ser utilizada para deporte y recreación.

— Hay un proyecto para construir un puente peatonal y para ciclistas que una el malecón de Barranco con el de Miraflores.

Se debe evaluar. Me preocupa el impacto visual. Se trata de una quebrada en la que bajas y tienes la playa al fondo. Es importante trabajar en la articulación entre los distritos. Una opción que también puede evaluarse es la de ampliar la vereda que está en el puente que actualmente conecta los distritos [Reducto].

— ¿Cuál es su opinión respecto al nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz?

Tenemos muchas expectativas. Lo conocí brevemente cuando trabajé en la Autoridad de la Costa Verde y me pareció una persona correcta. Su trabajo en Miraflores me parece muy bueno. Sabe cuál es el problema en Barranco y cómo se soluciona.

— ¿Se va a reunir con él?

Estamos buscando una reunión, espero que sea pronto. Entiendo que su plan es trabajar en forma conjunta [con los alcaldes distritales] y eso me parece muy bueno.

