A poco más de dos semanas de la llegada del papa León XIV al Perú, una comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los escenarios que formarán parte de la visita del pontífice.

La avanzada coordina los últimos aspectos del itinerario, la logística y las medidas que acompañarán las actividades previstas en el país.

Avanzada vaticana inspecciona escenarios en Lima

La comitiva de la Santa Sede llegó a Lima el lunes y se trasladó a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. La delegación tiene previsto recorrer los principales espacios relacionados con las actividades del papa antes de continuar sus inspecciones en otras ciudades del país.

Entre los puntos considerados en Lima figuran el Monasterio de las Nazarenas, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. En Las Nazarenas se contempla que León XIV cambie de vehículo para abordar el papamóvil, además de una eventual visita personal a la imagen del Señor de los Milagros.

Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 1 / 4 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 2 / 4 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 3 / 4 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 4 / 4

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, señaló que la avanzada permitirá revisar los detalles de lo programado y determinar si resulta necesario introducir modificaciones por razones de precaución. El estado de salud del pontífice y las restricciones médicas que pudieran establecerse también forman parte de los factores que deberán considerarse, particularmente para determinados desplazamientos.

cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima. / Cesar Campos

Castillo sostuvo que existe una planificación previa y alternativas ante cualquier eventualidad. “Quien decide eso es la comisión central [...] tú sabes que siempre hay un plan B para todo”, manifestó.

Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 1 / 7 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 2 / 7 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 3 / 7 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 4 / 7 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 5 / 7 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 6 / 7 Comitiva enviada por el Vaticano La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 7 / 7

La revisión ocurre después de que el Vaticano ratificara que el viaje internacional se mantiene. La gira de León XIV comenzará el 6 de noviembre e incluirá Uruguay y Argentina antes de su llegada al Perú el 11. La Santa Sede ha señalado que no existen contraindicaciones clínicas que le impidan viajar tras la reciente operación a la que fue sometido.

Lima coordina acciones para recibir al pontífice

La próxima visita de León XIV ha llevado también a la Municipalidad de Lima a establecer una coordinación específica.

Mediante la Resolución de Alcaldía N.° 441, del 12 de octubre, la comuna designó a la gerente de Fiscalización y Control, encargada también de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, como coordinadora general de las actividades en Lima Metropolitana vinculadas con la visita del pontífice.

En ese marco, PROLIMA señaló que continuará con el seguimiento y evaluación del estado de conservación de las iglesias del Centro Histórico y formulará recomendaciones para reducir los riesgos identificados.

PROLIMA evaluó visualmente 44 iglesias del Centro Histórico e identificó elementos en condición de riesgo en 14: seis en el Damero de Lima, cinco en el Rímac y tres en Barrios Altos. (Foto: Hugo Pérez / GEC).

También contempla coordinar con la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres la identificación de posibles riesgos en espacios públicos relacionados con las actividades programadas.

Paralelamente, PROLIMA ha ejecutado obras de recuperación de fachadas en templos como Santo Domingo, La Soledad, Santa Rosa, La Recoleta, Santiago del Cercado, Santo Cristo de las Maravillas, Las Trinitarias y Nuestra Señora del Prado. También existen proyectos de recuperación integral previstos para Santa Ana, La Merced y Las Descalzas, mientras se desarrolla una intervención en San Carlos.

León XIV se reunirá con víctimas de abusos de la Iglesia

En paralelo a las coordinaciones logísticas, el Vaticano confirmó este martes que León XIV sostendrá encuentros con personas que fueron víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia durante su gira por Sudamérica.

La Santa Sede no ha informado hasta el momento en qué país o países se realizarán estas reuniones ni quiénes participarán. La gira llevará al pontífice por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Papa León XIV sostendrá encuentros con personas que fueron víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia. Foto: EFE.

Según el Vaticano, los encuentros buscan expresar la cercanía del pontífice con quienes han sufrido esta violencia y trabajar junto con ellos en caminos de sanación y en la construcción de una Iglesia segura.

El anuncio tiene particular relevancia en el Perú. Víctimas y sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), organización disuelta por disposición del papa Francisco, han solicitado reunirse con León XIV durante su visita. No obstante, hasta ahora el Vaticano no ha confirmado que alguno de los encuentros anunciados vaya a producirse en territorio peruano.

Pucallpa prepara histórica jornada amazónica

Los preparativos también avanzan fuera de Lima. En Pucallpa, el Vicariato Apostólico y distintas instituciones afinan las condiciones para recibir al pontífice.

En diálogo con el programa Siempre a las ocho, de El Comercio, monseñor Augusto Martín Quijano, obispo vicario apostólico de Pucallpa, destacó la dimensión que tendrá la celebración prevista en La Videnita.

Monseñor Augusto Martín Quijano señaló a El Comercio que las instituciones vinculadas a salud afinan medidas ante las altas temperaturas que podrían registrarse durante la visita papal. (Imagen: Programa de 'Siempre a las ocho'). / Diego Aquino Pedraza

“Es una misa histórica, porque por primera vez el Papa estará celebrando una Eucaristía en la Amazonía”, afirmó. Según explicó, el encuentro también pretende involucrar a los pueblos pertenecientes a los países que integran la Amazonía.

Otra actividad tendrá lugar en la laguna Yarinacocha, donde León XIV se encontrará con pueblos amazónicos originarios y no originarios. Quijano explicó que la jornada se está preparando alrededor de tres verbos: “escuchar, sembrar y celebrar”. La primera etapa estará dedicada a que el pontífice escuche a representantes de estos pueblos.

Las condiciones climáticas también están siendo consideradas. Quijano indicó que las instituciones vinculadas al sector salud se encuentran ultimando decisiones para el acontecimiento debido, entre otros factores, a las altas temperaturas que registra Pucallpa.

El papa León XIV protagonizará un encuentro con la amazonía en La Videnita de Pucallpa. (Foto: Andina / AFP)

“Se están reuniendo todas las instituciones que tienen que ver con la salud, y están ya finiquitando ahora todas las decisiones a tomar para este gran acontecimiento”, indicó a El Comercio. El religioso agregó que el intenso calor amazónico deberá ser tomado en cuenta. Durante la entrevista se reportó que la ciudad había alcanzado los 36 °C, con sensación térmica de hasta 42 °C.

La avanzada del Vaticano continuará las evaluaciones fuera de Lima durante los próximos días. Las coordinaciones también comprenden Cusco, Pucallpa y Chiclayo, como parte de la revisión previa de las sedes que recibirán al pontífice.

Una vez concluidas las inspecciones, la delegación retornará a Lima antes de continuar su viaje. Las conclusiones de esta avanzada permitirán definir los últimos ajustes de una visita que llevará nuevamente a León XIV a un país en el que desarrolló buena parte de su labor pastoral.