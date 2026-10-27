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La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Imagen: Composición propia / Foto: Hugo Pérez / GEC).
La comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los espacios considerados para las actividades del papa León XIV durante su próxima visita al Perú. (Imagen: Composición propia / Foto: Hugo Pérez / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

A poco más de dos semanas de la llegada del papa León XIV al Perú, una comitiva enviada por el Vaticano inició en Lima la revisión de los escenarios que formarán parte de la visita del pontífice.

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