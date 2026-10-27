Personal de la comitiva del Vaticano permanecerá en el Perú hasta el 2 de noviembre. (Foto. Hugo Pérez / @photo.gec)
Personal de la comitiva del Vaticano permanecerá en el Perú hasta el 2 de noviembre. (Foto. Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

La tercera comitiva del Vaticano llegó a Lima e inició la inspección técnica en la Catedral, el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno para coordinar la visita del papa León XIV. La delegación papal arribó a Lima este 26 de octubre a la Nunciatura Apostólica y hoy martes realizó un recorrido por el Cercado de Lima.

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