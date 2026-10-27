La tercera comitiva del Vaticano llegó a Lima e inició la inspección técnica en la Catedral, el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno para coordinar la visita del papa León XIV. La delegación papal arribó a Lima este 26 de octubre a la Nunciatura Apostólica y hoy martes realizó un recorrido por el Cercado de Lima.
La tercera comitiva del Vaticano llegó a Lima e inició la inspección técnica en la Catedral, el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno para coordinar la visita del papa León XIV. La delegación papal arribó a Lima este 26 de octubre a la Nunciatura Apostólica y hoy martes realizó un recorrido por el Cercado de Lima.
Las actividades oficiales de este grupo de trabajo comenzaron con una reunión entre los representantes pontificios y el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Esto como parte de las últimas coordinaciones previas a la visita del Sumo Pontífice programada para el 12 de noviembre.
El grupo de avanzada recorrió el Santuario de las Nazarenas para examinar los puntos de acceso. El personal del Vaticano inspeccionó las rutas de ingreso y salida, así como del traslado del Papa como parte de sus recorrido por Lima.
Luego, los enviados del Santo Padre permanecieron treinta minutos dentro de la Catedral de Lima para evaluar la disposición de estrados y accesos. Las puertas del templo religioso se mantuvieron cerradas al público durante la verificación técnica de los recintos interiores.
Palacio Municipal y Palacio de Gobierno para visita del papa León XIV
La comitiva del Vaticano estuvo acompañada por personal de la Cancillería y de la Dirección General de Protocolo del Estado. Los efectivos de la Policía Nacional y bomberos voluntarios resguardaron a los representantes durante el trayecto por el centro histórico tras la confirmación que el Papa podrá visitar Latinoamérica en noviembre.
Ellos tienen como objetivo central la validación de la seguridad y el aforo en cada ciudad del itinerario oficial. Por esto, luego continuaron su visita al Palacio Municipal ubicado al frente de la Catedral de Lima y, posteriormente, a Palacio de Gobierno para revisar puntos de acceso y salida que podría usar el papa León XIV.
La delegación continuará su gira de trabajo por las provincias de Cusco, Pucallpa, Chiclayo y Cajamarca durante esta semana. Los comisionados examinarán los escenarios regionales hasta su traslado final a la provincia de Santa Cruz de Succhabamba.
El equipo vaticano culminará la supervisión de la gira apostólica el 2 de noviembre antes de su vuelo a Argentina. Las instituciones del Estado y el Arzobispado presentarán el informe final de acuerdos al término de los desplazamientos.