La tercera comitiva del Vaticano llegó a Lima e inició la inspección técnica en la Catedral, el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno para coordinar la visita del papa León XIV. La delegación papal arribó a Lima este 26 de octubre a la Nunciatura Apostólica y hoy martes realizó un recorrido por el Cercado de Lima.

Las actividades oficiales de este grupo de trabajo comenzaron con una reunión entre los representantes pontificios y el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Esto como parte de las últimas coordinaciones previas a la visita del Sumo Pontífice programada para el 12 de noviembre.

Personal de la comitiva del Vaticano permanecerá en el Perú hasta el 2 de noviembre. (Foto. Hugo Pérez / @photo.gec)

El grupo de avanzada recorrió el Santuario de las Nazarenas para examinar los puntos de acceso. El personal del Vaticano inspeccionó las rutas de ingreso y salida, así como del traslado del Papa como parte de sus recorrido por Lima.

Personal de la comitiva del Vaticano permanecerá en el Perú hasta el 2 de noviembre. (Foto. Hugo Pérez / @photo.gec)

Luego, los enviados del Santo Padre permanecieron treinta minutos dentro de la Catedral de Lima para evaluar la disposición de estrados y accesos. Las puertas del templo religioso se mantuvieron cerradas al público durante la verificación técnica de los recintos interiores.

Palacio Municipal y Palacio de Gobierno para visita del papa León XIV

La comitiva del Vaticano estuvo acompañada por personal de la Cancillería y de la Dirección General de Protocolo del Estado. Los efectivos de la Policía Nacional y bomberos voluntarios resguardaron a los representantes durante el trayecto por el centro histórico tras la confirmación que el Papa podrá visitar Latinoamérica en noviembre.

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Ellos tienen como objetivo central la validación de la seguridad y el aforo en cada ciudad del itinerario oficial. Por esto, luego continuaron su visita al Palacio Municipal ubicado al frente de la Catedral de Lima y, posteriormente, a Palacio de Gobierno para revisar puntos de acceso y salida que podría usar el papa León XIV.

Personal de la comitiva del Vaticano permanecerá en el Perú hasta el 2 de noviembre. (Foto. Hugo Pérez / @photo.gec)

Personal de la comitiva del Vaticano permanecerá en el Perú hasta el 2 de noviembre. (Foto. Hugo Pérez / @photo.gec)

La delegación continuará su gira de trabajo por las provincias de Cusco, Pucallpa, Chiclayo y Cajamarca durante esta semana. Los comisionados examinarán los escenarios regionales hasta su traslado final a la provincia de Santa Cruz de Succhabamba.

El equipo vaticano culminará la supervisión de la gira apostólica el 2 de noviembre antes de su vuelo a Argentina. Las instituciones del Estado y el Arzobispado presentarán el informe final de acuerdos al término de los desplazamientos.