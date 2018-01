Este jueves el papa Francisco pisará tierra peruana y su llegada pondrá a prueba la capacidad de nuestro país para garantizar la seguridad del Sumo Pontífice y de la población que buscará verlo. En esta entrevista, el coordinador del Ejecutivo para la visita papal, Alfonso Grados, cuenta los detalles de la organización.

— ¿Tenemos todo preparado para esta visita?

Estamos listos, pero vamos a trabajar hasta el último minuto porque es una visita muy especial y exigente. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Durante la visita, cada noche los miembros de la organización tendremos una reunión de evaluación.

— ¿Esta es una de las actividades más grandes, en materia de logística y seguridad, que le ha tocado organizar al país?

Yo diría que esta es la visita más grande de nuestra historia, porque en las de 1985 y 1988, cuando vino Juan Pablo II, la población del país era menor. La visita de 1985 es comparable por la multitud que lo acompañó y porque el reto en ese momento era la seguridad frente a los posibles ataques terroristas. Ahora se movilizará más gente y la agenda es muy intensa; entonces, sí creo que todo esto hace que sea el reto de organización más grande del país hasta ahora.

— Inicialmente el Gobierno destinó S/37 millones para la organización. ¿Cuál es el presupuesto final que se asignó para la visita?

Desde el 14 de octubre hemos tenido cinco decretos que han asignado fondos para el viaje papal. El primero y más grande fue el de S/37 millones, con los siguientes el presupuesto asignado llegó a los S/49 millones, pero hay que precisar que de este total, poco más de S/11 millones se invirtieron en obras de infraestructura que estaban planificadas para ejecutarse más adelante. Es decir, ya existían expedientes técnicos y lo que se hizo fue adelantar la prioridad y darles el recurso que estaba previsto.

El Comercio inicia gira con el Papa Este Diario acompañará al papa Francisco en el vuelo que lo llevará a Chile, como parte de la gira por América Latina, que incluye al Perú. El editor de Mundo de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo, integra el grupo de periodistas que partirá hoy a las 8 a.m. junto al Santo Padre y su séquito del aeropuerto Fiumicino de Roma hacia Santiago de Chile. El 18 de enero, esta comitiva continuará el viaje al Perú. Los detalles de esta gira se podrán seguir en nuestra edición impresa y digital.



— ¿Qué obras se ejecutaron con esos S/11 millones a los que hace referencia?

En Madre de Dios, el mejoramiento y mantenimiento del Coliseo Cerrado, mejora de seguridad y perímetro del instituto Jorge Basadre, y la optimización de rutas viales en Puerto Maldonado. En Lima, la Municipalidad de Surco realizó la renovación de pistas para la movilización de la población y por la ruta que seguirá el Papa hacia la Base Aérea de Las Palmas. En Trujillo, se ha hecho la reparación de las vías entre el aeropuerto y el óvalo de Huanchaco, el arreglo de la vía de Evitamiento, que es por donde irá el papamóvil, y la reparación de las calles de Víctor Larco Herrera, en el barrio de Buenos Aires.

— En Lima, la primera vía que recorrerá el Papa es la avenida Faucett, que está deteriorada ¿Por qué no se realizaron mejoras en ella?

Una premisa de los viajes del Papa es que no quiere que se hagan inversiones sobredimensionadas. Faucett tiene cosas por mejorar, pero es una avenida muy grande, muy transitada y no era viable realizar obras en tan corto tiempo. Ese es un reto que más adelante les tocará asumir a los municipios.

— Hay críticas por los gastos que se han realizado, ¿considera que esta visita amerita la inversión que hizo el Gobierno?

He mencionado que parte de lo que se utiliza para la visita se quedará como infraestructura para el país. Además, yo me pregunto, ¿qué otro líder mundial que llega a un país genera una movilización tan masiva de la población? Yo creo que ninguno. En nuestro país esta visita movilizará a casi 3,5 millones de peruanos y visitantes. Entonces, más que un gasto, lo que estamos haciendo como Gobierno es garantizar un encuentro seguro y muy significativo para millones de peruanos, no hacerlo sería irresponsable.

— ¿Esta visita generará ingresos económicos al país?

Aunque este no es el punto más importante, tendremos, según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, unos 40 mil turistas que llegarán al Perú para seguir la ruta del Papa. Se estima que tendremos más de US$80 millones de ingresos por el consumo de alojamiento, traslado y alimentación que realizarán ellos. Económicamente hay una situación muy favorable para nuestro país.

— ¿La crisis presidencial y el posterior cambio de Gabinete afectó la organización?

No, los equipos siguieron trabajando con total normalidad. Desde junio del año pasado yo he liderado un equipo que ha venido creciendo y que, conforme se va acercando la fecha, se ha consolidado más. Es un trabajo conjunto de 14 ministerios, gobiernos locales, la Iglesia y otras instituciones del Gobierno. Yo diría que el ruido político no ha afectado este trabajo.

— ¿Qué espera del mensaje del papa Francisco?

Creo que ya dejó un mensaje al escoger las ciudades que visitará. Estoy seguro de que cualquier mensaje traerá temas importantes para nuestra conciencia nacional y nuestra búsqueda permanente de unión en el país. Esperemos que el Papa nos sorprenda.



LEE TAMBIÉN...