El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, anunció este martes que Vladimiro Montesinos Torres y tres cabecillas terroristas de alto perfil serán trasladados al penal Ancón II, donde continuarán cumpliendo sus condenas bajo estrictas medidas de seguridad.

La medida se ejecutará en enero del próximo año, cuando culmine el convenio vigente entre el Inpe y la Marina de Guerra que permitía su reclusión en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en la Base Naval del Callao.

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio de Justicia, Ancón II contará con un espacio acondicionado especialmente para estos internos, donde se replicará el régimen de máxima seguridad que han mantenido durante los últimos años: vigilancia permanente las 24 horas, control estricto de sus movimientos y restricciones de comunicación con el exterior.

Como se recuerda, el exasesor presidencial de Alberto Fujimori cumple múltiples condenas por delitos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y tráfico ilegal de armas. En 2006 fue sentenciado a 20 años de prisión por coordinar la compra irregular de fusiles de asalto en Jordania, los cuales fueron enviados a la guerrilla de las FARC en Colombia.

En 2010 recibió una condena de 25 años por su participación, junto al grupo Colina, en la matanza de Barrios Altos (1991) y el asesinato del periodista Pedro Yauri.

En 2022, Montesinos fue retornado al CEREC tras revelarse que coordinaba comunicaciones ilegales desde prisión con fines políticos, lo que evidenció la necesidad de reforzar su aislamiento.

Los cabecillas terroristas

Junto a Montesinos, serán trasladados tres de los líderes más emblemáticos de la violencia subversiva de las últimas décadas.

Óscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”, fue capturado en 1999 tras mantenerse como cabecilla de Sendero Luminoso en reemplazo de Abimael Guzmán. Cumple condena por terrorismo y homicidio debido a los atentados cometidos bajo su liderazgo.

Óscar Ramírez Durand, alias 'Camarada Feliciano'. (Foto: Andina)

Víctor Polay Campos, dirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue detenido en 1992 y condenado por secuestro, terrorismo y asesinato.

Víctor Polay Campos, cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). (Foto: Andina)

Florindo Flores Hala, alias “Artemio”, exdirigente de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, fue capturado en 2012 en una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía. Purga condena por múltiples atentados y homicidios perpetrados en la selva central del país.

Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como camarada ‘Artemio’. (Foto: Andina)

Garantías de seguridad

El Inpe aseguró que el traslado no significará un debilitamiento en el régimen estricto que cumplen estos internos, quienes permanecerán en un ambiente de máxima seguridad dentro de Ancón II.

“ La decisión se da en un contexto en el que el Inpe busca reafirmar el principio de autoridad y responder a la demanda ciudadana de seguridad y firmeza frente a quienes atentaron contra la democracia y la paz en el Perú”, indicó la entidad en un comunicado.