VMT: Guido Iñigo Peralta califica como injusta la decisión del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó como alcalde de Villa María del Triunfo a Eloy Chávez Hernández. Tras esta decisión Guido Iñigo Peralta sostuvo que se está cometiendo una injusticia en su contra.



La entidad consideró que Iñigo Peralta no participó como candidato a la alcaldía en los comicios municipales del 7 de octubre pasado, tras no acreditar que residía en dicho distrito, el cual es un requisito fundamental.

“Yo siempre he dicho que vivo en Villa El Salvador. En ningún momento en mi hoja de vida he consignado algo falso. Lo que ha hecho el JNE conmigo es una injusticia. A pesar de todo el problema que tiene Villa María del Triunfo, que ya eligió, no quieren respetar la decisión popular”, dijo Iñigo para Canal N.

“Yo he presentado una acción de amparo, ha sido admitida, y voy a seguir con el proceso y llegaré hasta la última instancia. Es como la ley me faculta. Tienen que respetar mis derechos y de todo el pueblo de Villa María”, indicó.

Mediante un comunicado, Cecilia Gloria Arias, personera legal de Perú Patria Segura en Lima Sur, sostuvo que Guido Iñigo fue excluido de manera arbitraria e inconstitucional de los comicios municipales. “La acción de amparo y cautelar se interpusieron para remediar dicha inconstitucionalidad”, sostuvo.

“El comunicado del JNE pretende convalidar su error, confundiendo a la población. Ni la legislación electoral, ni la jurisprudencia del JNE exigen que el candidato a alcalde resida en la circunscripción a la que postula”, se lee en el comunicado.

Asimismo, señala que a Iñigo Peralta no se le excluyó por incumplir el requisito de domicilio, sino por una formalidad en la consignación de un dato en el formato de la Hoja de Vida. “El JNE, como órgano de segunda instancia, no tenía competencia para pronunciarse sobre el domicilio Guido Iñigo, tema que había sido zanjado por el JEE”, señala.



Pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, en donde proclama como alcalde de Villa María del Triunfo a Eloy Chávez Hernández. (Foto: JNE) (Foto: Comunicado Guido Iñigo)

