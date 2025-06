Por su parte, LAP indicó que lo ocurrido no se trató de un desabastecimiento de combustible, sino de una limitación operativa en los equipos abastecedores de combustible autorizados para operar en plataforma. El gerente general de la empresa, Juan José Salmón, dijo que fue una situación totalmente impredecible, aunque resaltó que eso no le resta responsabilidad a LAP.

Problema en el proceso de abastecimiento de combustible a los aviones provocó que 20 vuelos sea cancelados y miles de personas se queden a la deriva. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

En tanto, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, ha manifestado que su institución está investigando posibles responsabilidades en este asunto, pues dijo que el problema que causó múltiples retrasos en los vuelos se debió a una decisión operativa del concesionario (LAP), quien optó por no ingresar las ‘carretas’ de combustible al área correspondientes por restricciones del MTC.

Por su parte, Pérez-Reyes culpó al Ositrán por supuestamente no haber realizado una verificación oportuna que detectase estas fallas en el abastecimiento de combustible previo a la puesta en marcha del nuevo Jorge Chávez.

¿Qué sucedió exactamente?

Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, indicó a El Comercio que LAP construyó una red de hidrantes de combustible que une la planta con un punto cerca a la nave donde se hará el abastecimiento del suministro. Detalló que para ese fin se cuenta con dos tipos de equipos: fijos y móviles (refullers). Estos últimos son como camiones pequeños, mientras que los equipos fijos se llaman “carretas”, y son colocadas en un punto cerca a la nave, permaneciendo allí.

“LAP consideró esos equipos para la operación y estuvo haciendo el certificado de operaciones ante el MTC, sin embargo, el sector les dijo que no les parecía que esas ‘carretas’ hidrantes estuvieran fijas en la plataforma para aviones , porque este espacio era un poco más pequeño que el que había en el anterior aeropuerto”, comentó.

Asimismo, Zambrano señaló que, tras la observación del MTC, LAP decidió que podía trabajar con las ‘carretas’, pero utilizando unas mangueras más largas. No obstante, precisó que LAP no pudo probar este modo de abastecimiento sino hasta el mismo día de inicio de operaciones, pues durante la marcha blanca las aerolíneas prefirieron utilizar los refullers.

“Entonces, cuando se han empezado a usar las ‘carretas’ con una nueva manguera, no funcionaron adecuadamente . La presión pareció no ser la adecuada, no cerraba bien y el combustible no pudo llegar a la nave . Ese fue el problema concreto con la ‘carreta’”, contó.

Pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados tuvieron que pasar largas horas en el terminal a la espera de que se soluciones el inconveniente. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Luego de ello, agregó Zambrano, LAP inmediatamente le presentó al MTC un plan de seguridad para que autorice el uso de las carretas dentro de lo que es la plataforma para aviones, porque sino no hubiera sido posible abastecer las aeronaves de combustible. Es así que el MTC dio la autorización el mismo 2 de junio. “Con eso se ha solucionado, porque ya han podido instalar las carretas adentro. Ya no debería volverse a presentarse este problema”, expresó.

Por su parte, el gerente general de LAP, Juan José Salmón, dijo que lo sucedido fue a raíz de un tema mecánico con un tipo de equipamiento para la entrega de combustible (’carretas’) y descartó que se haya tratado de un problema de abastecimiento, presión de válvulas, entrega y capacidad. “Fue un elemento mecánico que conecta con el área del avión para suministrar combustible. Como no hacía un engranaje perfecto el combustible no fluye y no salió. Por eso no se pudo cargar el combustible al ala del avión”, explicó.

Salmón aseveró que fue una situación totalmente impredecible e inesperada, pero que halló una reacción rápida por parte de LAP y se determinó un plan para buscar una solución al problema. Tal es así, resaltó, que para la 3 y 50 de la mañana del lunes, el aeropuerto volvió a operar.

“No lo estoy justificando. Es responsabilidad nuestra que esto no vuelva a ocurrir. Reaccionamos lo mas rápido posible. Se montaron operaciones dentro de las áreas de crisis con las aerolíneas, autoridades, operadores de rampa y con el operador del sistema de combustible buscando una solución”, manifestó.

Postura de Ositrán

Para Ositrán, la responsabilidad en toda la problemática desatada por el suministro de combustible parte de LAP, pues la decisión de entrar o no con las ‘carretas’ a la plataforma donde estacionan los aviones es de su competencia. En ese sentido, Zambrano dijo que hay una investigación en curso. “Esa es una decisión operativa del concesionario. Finalmente, al momento de utilizar las carretas había algo ahí que no calzaba y es lo que origina el problema. Esa misma deficiencia es materia de investigación”, acotó.

Zambrano explicó que la obligación de LAP es brindar el servicio respectivo dentro del aeropuerto de manera continua. “Nosotros a LAP no le podemos decir cómo manejar su negocio, pero sí le exigimos resultados. Pero en este caso la continuidad se ha visto interrumpida por una decisión suya”, dijo.

Agregó que esto ocasionó que miles de personas se vean perjudicadas al no contar con el servicio aéreo. La solución más simple, consideró, era que el equipo que ya tenían operando en el antiguo terminal ingresara en las mismas condiciones al nuevo aeropuerto, siendo eso lo que al final han optado por hacer, sin embargo, enfatizó que se trata de acciones de mitigación.

“Ha habido un incumplimiento a su obligación y eso es materia de un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a sanciones. He escuchado que LAP ha pedido disculpas y ha señalado que cuando surgió el problema se reunió con las empresas, el MTC e identificaron cuál podía ser la solución. Pero ya el problema se había dado y los afectados están ah. Por más que se haya mitigado y acepten de alguna forma responsabilidad, de todas maneras es materia de investigación”, manifestó Zambrano.

Ositrán inició una investigación para determinar responsabilidades tras la suspensión de vuelos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por otro lado, la presidenta de Ositrán se pronunció acerca de las declaraciones del exministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, quien sostuvo que dicho órgano regulador, como encargado de verificar el cumplimiento del contrato de concesión, debe dar cuentas de la verificación que hizo al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, dejando entrever que tendría responsabilidad en no detectar a tiempo la falla que luego derivó en la suspensión de 20 vuelos.

“Nosotros asumimos toda la responsabilidad de supervisión, pero nosotros no operamos el aeropuerto. Supervisamos si hay una adecuada infraestructura y equipamiento, pero en ningún momento somos corresponsables de la operación. Lo que sí hacemos es supervisar la operación y si vemos que esta no ha sido continua y ha presentado una falla tendremos que sancionar”, precisó Zambrano.

En tanto, el ahora ministro de Economía también mencionó que, cuando era titular del MTC, se le pidió a Ositrán que realizara la evaluación de las estructuras del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, recibiendo luego como repuesta que este se encontraba en un 99%. En ese sentido, Pérez-Reyes opinó que también debería investigarse cómo es que se llevó a cabo dicha verificación.

Al respecto, Zambrano respondió que dicho porcentaje era en relación a la supervisión de la infraestructura y el equipamiento, donde no se ha registrado ningún problema. "Infraestructura y equipamiento no es el tema que ha surgido en esta ocasión. El tema ha sido otro que, además, surge también por una observación de seguridad en parte de los equipos, que precisamente se realiza en la época cuando Pérez-Reyes era titular del MTC”, señaló.

¿Qué ha respondido LAP?

A manera de defensa, Salmón ha señalado que las ‘carretas’ en mención estaban posicionadas en la operación del antiguo aeropuerto, y que cuando se quiso trasladar al nuevo, las aerolíneas “por algún motivo dijeron que no”.

“Hemos estado haciendo la elaboración del estudio de riesgo como corresponde para presentarlo. Cuando estaba listo y se hizo la prueba de campo, se detectó este tema mecánico y por eso estas ‘carretas’ no se han comenzado a utilizar en el momento que debió empezar“, argumentó.

Asimismo, agregó que durante la marcha blanca las aerolíneas no quisieron usar estas ‘carretas’, aun cuando en la operación anterior sí eran utilizadas sin problemas. “Las aerolíneas refirieron que no querían porque consideraban que en ese momento tenían que terminarse los estudios de seguridad operacional y consideraban que podría ser un riesgo adicional al tener un elemento fijo (en plataforma)“, detalló.

En tanto, a través de un comunicado, LAP informó que a las 3:50 a. m. del martes, se logró restablecer el 100% de la capacidad operativa para la distribución de combustible a las aeronaves, en coordinación permanente con el proveedor de servicio de combustible, las aerolíneas y las autoridades.

“Se trató de una limitación operativa que llevó a la cancelación de 6 vuelos de origen Lima durante el día de ayer (lunes), y como consecuencia, se tuvo una afectación de 4 vuelos cancelados el día de hoy (martes). En total, suman 20 vuelos cancelados de los 539 vuelos que se atienden en un día promedio“, dijo.

Por último, lamentó lo sucedido y señaló que esta situación se enmarca dentro de la fase inicial de operaciones del nuevo terminal, donde “los procesos están siendo ajustados progresivamente en coordinación con todos los actores involucrados”.

¿Problema puede volver a ocurrir?

En conversación con El Comercio, Donald Castillo, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, aseguró que las fallas en la distribución del combustible de los aviones, que generaron un impacto de 20 vuelos cancelados, aglomeraciones y malestar entre los pasajeros ya está totalmente resuelto. Asimismo, dijo que la solución al problema sería permanente.

Explicó que se tendrá mayor holgura porque durante el martes se han instalado seis carretas hidrantes para la recarga de combustible en la plataforma. Agregó, además, que se instalarán aún más carretas de acuerdo a lo informado por Exolum, la empresa que opera la planta de combustible del nuevo aeropuerto.

“Van a ir aumentando y así progresivamente, hasta tener la cantidad suficiente de repuesto y para manejar una operación de la distribución de combustible bastante holgada”, sostuvo.

Pasajeros realizando el control en las puertas de embarque del nuevo aeropuerto. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En tanto, Zambrano dijo que ya no es posible que se presente una situación similar en el nuevo aeropuerto, pues además de contar con el equipo necesario para el suministro de combustible, ahora también se tiene la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil para utilizar las ‘carretas’ en el lugar donde se necesiten, como lo es dentro de la plataforma para aviones.

“El equipamiento siempre ha estado, pero se tenía una restricción por un tema de seguridad. Pero a raíz de que LAP ya ha presentado un programa de seguridad llamado evaluación de seguridad operacional, el ministerio le ha levantado la restricción. Salvo que el ministerio mañana cambie de opinión y le obligue a retirar las ‘carretillas’, no habría problema”, precisó.

Po otro lado, Salmón aseguró que LAP ha tomado las medidas respectivas para que no se vuelva a repetir. Agregó que para el viernes ya van a estar 17 carretas instaladas y listas para operar, que se sumarán a los camiones refullers que se tiene. “Eso nos da capacidad más que de sobra para poder atender más del 100% de la operación que tenemos“, dijo.