Según pudo conocer este Diario, el pasado viernes 23 de febrero, se llevó a cabo el “I Fórum Descentralizado de autos colectivos en el marco de los proyectos de ley N°4909-2022-CR y el 6570-2023-CR”, organizado por el congresista Segundo Montalvo Cubas. El tema que se trató fue la problemática de este servicio de transporte informal a nivel nacional, “las alternativas de solución y perspectivas de desarrollo”.

Hasta el auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, ubicado en la cuadra 4 del Jr. Azángaro (Cercado), llegaron representantes de diversos gremios de autos colectivos de Lima y Callao. Asimismo, para sorpresa de todos, también llegó el congresista Waldemar Cerrón, quien si bien se retiró antes de que culmine el fórum, dejó muy clara su posición.

El hermano de Vladimir Cerrón prometió apoyar la formalización de autos colectivos en Lima. Dejando entrever que se concretará a como de lugar. Waldemar Cerrón aseguró que los proyectos en mención se debatirán y se aprobarán, incluso vía insistencia .

“(...) para que se debata, y si tiene que ser por insistencia, tendrá que ser de esa manera”, dijo el segundo vicepresidente del Congreso durante el evento.

Waldemar Cerrón asegurando que proyectos para formalizar taxis colectivos en lima se debatirán y se aprobarán incluso por insistencia.

Además, ese mismo día citó para el lunes 26 de febrero a los representantes de los gremios de autos colectivos de Lima y Callao en la oficina del congresista Segundo Montalvo, a fin de seguir realizando las coordinaciones del caso hasta alcanzar una solución y el objetivo planteado. Se desconoce hasta el momento si se llegó a un tipo de acuerdo.

“La mejor forma de resolver esto será el día lunes, a las 9 de la mañana. Los espero, por favor. A través de la función del control político y representación vamos a canalizar estos temas y llegaremos a una solución. Los estamos esperando el día lunes en la oficina del Dr. Montalvo, quien ha tenido esta gran iniciativa”, sostuvo.

Por su parte, durante el evento, el congresista Segundo Montalvo destacó la labor que desempeñan quienes realizan el servicio de auto colectivo. Señaló que de esta manera brindan sustento a su familia, por lo que el Gobierno debería formalizarlos y darles condiciones dignas de trabajo.

“Ustedes conocen la realidad. No pueden ejercer sus actividades sin enfrentarse a obstáculos innecesarios, como la inseguridad jurídica que actualmente prevalece en contra de ustedes hermanos trabajadores del auto colectivo. Desde aquí quiero hacer un llamado a los señores del Ejecutivo, la formalización de los automóviles colectivos es un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos laborales de miles de trabajadores que se dedican a este servicio día a día. Dependen de este trabajo para mantener a sus familias. Al formalizarlos no solo estamos protegiendo el derecho al trabajo, sino que también estamos promoviendo un entorno laboral más seguro, estable y predecible”, expresó.

En otro momento, se dio pase a los testimonios de diferentes colectiveros, muchos de los cuales asistieron con sus parejas e hijos. “Por favor sean conscientes, ¿de dónde voy a sacar 20 mil soles para pagar esta papeleta? Me dan 5 días hábiles para poder juntar 10 mi soles y sacar el vehículo (del depósito). ¿Si yo tuviera 10 mil soles en mi casa creen que estaría haciendo lo que hago? Es una multa abusiva a una persona que sale a buscar el pan día a día. Tengan un poco más de criterio”, expuso uno de ellos.

Llama la atención que en el evento también participaran el Dr. Giancarlo Napan Manrique, de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte del MTC, así como representantes de la Defensoría del Pueblo; Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP; y gobiernos regionales de Arequipa, Ica y Huánuco.

Vale precisar que este sector del transporte informal ha estado pretendiendo en los últimos meses fundar un partido político e inscribirlo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según dio a conocer El Comercio en noviembre pasado. Esta podría representar una nueva estrategia del taxi colectivo para ampliar su radio de operaciones hacia la capital.

El Comercio trató de comunicarse en reiteradas ocasiones con Cerrón a través de su despacho, su asesor y su contacto directo, pero no se atendieron nuestras llamadas.

En el WhatsApp de coordinación de esta organización política, al que tuvo acceso este Diario, hay al menos tres gremios de colectivos informales, además del abogado Alfredo Araujo Polo, quien logró anular 582 papeletas equivalentes a 11 millones de soles. Él también participio del fórum del pasado 23 de febrero.

Reacciones de expertos

Para Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, promover la formalización de autos colectivos de Lima y Callao es “un retraso en la reforma del transporte”. Indicó que lo que buscan los congresistas que apoyan esta iniciativa es capitalizar los potenciales votos que pueden obtener, valiéndose de los vacíos que en la norma con miras a lograr un servicio de transporte realmente eficiente.

“Este tipo de decisiones no contribuyen en nada en lograr un avance. Hay una importante cantidad de votantes que prácticamente viven de esta informalidad. Pareciera que se juega en pared con el mismo Ejecutivo, porque da retrocesos permanentes ante cualquier proceso de reforma. Tanto así que la política nacional multisectorial de seguridad vial que fue anunciada con bombos y platillos el año pasado, hasta ahora no tiene ningún resultado relevante en el tránsito y menos en el transporte”, dijo.

Barreto señaló que si Waldemar Cerrón, y otros congresistas, quisieran el bien para el país deberían procurar una solución integral al transporte, proporcionar leyes que fueran encaminadas a ordenar el sistema de transporte y no a desordenarlo. Resaltó que el transporte debe ser considerado como una actividad profesional, no como una ocupación que sale de la necesidad y de no tener nada más que hacer.

“Estamos en en la misma situación que cuando la policía interviene a los delincuentes y dicen que roban por necesidad. Acá el transporte está en la misma categoría, los transportistas están por necesidad, no porque sea una actividad oficial y profesional, y esto con la anuencia de nuestros legisladores que deberían, por el contrario, ver la forma de ordenar todo esto”, expresó.

Por su parte, el gerente general del gremio de transporte interprovincial, Martín Ojeda, señaló que todo este asunto es una táctica para que se apruebe la norma y ampliar la ruta de autos colectivos, abarcando Lima y Callao. En ese sentido, dijo que esta iniciativa no solo es respaldada por Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, sino que también hay más funcionarios, como un congresista de Acción Popular.

“Estos señores están boicoteando, desde el punto de vista técnico, la posición técnica del MTC y a su vez buscan ampliar a Lima y Callao los autos colectivos a través del proyecto de Segundo Montalvo. (lo dicho por Cerrón) es un peligro porque el proyecto va a ser maniobrado, no desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista político”, sostuvo.

Ojeda consideró que es lamentable que las políticas de transporte en beneficio del país sean socavadas por intereses económicos, pues precisó que vulnerar el transporte formal no es un tema simplemente populista.

“De qué sirve en estos momentos el corredor, el plan regulador de rutas, el Metropolitano, si los informales van a modificar las normas y van a pedir que la combi y auto colectivo circulen. Estos señores no tienen ningún tipo de criterio empresarial, van a evadir impuestos, van a a correr como quieren, no van a tener patio de maniobras, no van a tener planilla, van a manejar mal, etcétera”, agregó.

Asimismo, señaló que paralelamente existe un Ejecutivo “débil”, que depende mucho del Congreso para poder “sobrevivir”, por lo que no intenta frenar enérgicamente estas iniciativas. De igual manera el MTC, pues criticó que a veces tenga un discurso de apoyo a la formalización, pero que al mismo tiempo tenga una “lentitud y parsimonia” que no conduce a lograr los objetivos deseados.

¿Quién es Segundo Montalvo?

En mayo del 2023, el congresista Segundo Montalvo, del partido Perú Libre, en un intento por legitimar el taxi colectivo en Lima y Callao, presentó un proyecto de ley para formalizar el servicio en el área metropolitana pese a que es inseguro para el pasajero, precario para los conductores, invade carriles y paraderos de buses formales e implica perpetuar un sistema que no apuesta por el transporte masivo y de calidad.

El proyecto N° 04909/2022-CR, presentado el 5 de mayo del año pasado, propone modificar la sexta disposición complementaria de la Ley N° 31096, norma aprobada por insistencia en diciembre del 2020, durante el anterior Congreso, que formalizó el transporte terrestre de pasajeros en autos colectivos a nivel nacional, a excepción de Lima Metropolitana y el Callao.

Con la modificadora propuesta, se busca homologar el servicio y autorizarlo para automóviles tipo M1 (sedan y station wagon) y M2 (minivanes), “sin distinción alguna”, en Lima y Callao. Sin embargo, como ha demostrado la experiencia, estos vehículos no están diseñados para ello. No brindan las medidas de seguridad necesarias en casos de colisiones, lo que ha llevado a que en otros países se prohíba su uso para transportar pasajeros. En cambio, los vehículos tipo M3 (buses) sí se fabrican para soportar una gran cantidad de personas y trabajo diario.

Norma La Ley N° 31096 precisa los alcances de la Ley 28972, ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

En tanto, a través del Proyecto de Ley N° 6570/2023-CR, presentado en diciembre último, Montalvo pareciera querer arreglar el problema descrito líneas arriba, proponiendo se adicione un segundo párrafo al artículo 1 de la Ley N° 31096, el cual establece requisitos técnicos específicos para los vehículos de clasificación M1, como un peso neto mínimo, una cilindrada mínima, cinturones de seguridad en todos los asientos, un mínimo de cuatro puertas de acceso, una antigüedad máxima de 15 años, entre otros.

No obstante, como resulta evidente, una ley no va a cambiar el comportamiento que los colectiveros han tenido en los últimos años, invadiendo las vías exclusivas de los corredores, deteniéndose a recoger y dejar pasajeros en cualquier lugar, ignorando los límites de velocidad y hasta agrediendo a fiscalizadores y a personal de la ATU.

“Con esta propuesta se estaría colaborando con la seguridad ciudadana, dado que al formalizar a los automóviles colectivos se aplican medidas de control como apartar vehículos en mal estado y conductores con historial de infracciones al Código Penal (asaltos, robos, organización criminal, etcétera) y al Código de Tránsito. Además, estas iniciativas legislativas garantizan el derecho constitucional del libre trabajo a este sector auto colectivo olvidado por el Estado, motivo por el cual se viene promoviendo estas iniciativas legislativas que promueven el desarrollo social y económico de nuestro país”, argumenta Montalvo.

Vale decir que antes de su carrera política, Segundo Montalvo se desempeñó como transportista. En su declaración jurada de intereses, el parlamentario consigna que fue propietario y chofer en el servicio de mototaxi entre el 2016 y 2020.

Según ha podido comprobar este Diario, Montalvo registra cinco papeletas. Tres de ellas las recibió el mismo día por desacatar las indicaciones de la autoridad de tránsito, no presentar brevete o tarjeta de propiedad y no llevar placas de rodaje. Otra más nuevamente por no presentar brevete o tarjeta de propiedad, y una última por estacionar mal. Ello ha motivado que su brevete haya sido cancelado, la máxima sanción para conductores, pues les impide volver a ponerse detrás de un volante en el país para siempre.

Por otro lado, Montalvo aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas para cuatro procesos: en octubre del 2005 por robo (simple); en julio del 2009 por los delitos de receptación y hurto agravado (casa habitada); en julio y setiembre del 2015 por usurpación; y octubre del 2018 por falsa declaración de procedimiento administrativo.

El legislador, además, pertenece a un partido como Perú Libre, que viene impulsando una serie de iniciativas legislativas perjudiciales para el país en diferentes rubros.