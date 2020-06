La modelo argentina Xoana González se pronunció tras el anuncio del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre una investigación a reos de diversos penales del país que le habrían enviado mensajes durante un show que brindó junto su colega Aída Martínez y que se transmitió en redes sociales. Esta revelación habría demostrado que ellos tendrían acceso a Internet.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la modelo afirmó que se malinterpretaron sus expresiones difundidas en un video a través de redes sociales, el último miércoles. En ese sentido, negó que su espectáculo haya sido visto por internos de centros penitenciarios y dijo que las llamadas que recibió su manager fueron realizadas desde teléfonos públicos de los penales.

“Quiero empezar diciendo que me caracterizo por ser una persona alegre y bromista, como saben los que me conocen por lo que siento que varios medios de comunicación (radio, TV y medio escrito) malinterpretaron mis palabras. En ningún momento he querido que esta situación llegue a lastimar a alguien. Mi intención era agradecer los buenos deseos que han tenido hacia mí y es por ello que quiero desmentir lo que se viene especulando en algunos medios, afirmando que mi show fue visto por internos de distintos penales lo cual no fue así”, se lee en el pronunciamiento.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: vecinos de La Victoria se organizan para rechazar presencia de ambulantes

Coronavirus en Perú: vecinos de La Victoria se organizan para rechazar presencia de ambulantes

“Soy consciente que ellos no tienen acceso a este tipo de medios ya sea mediante laptops, tablets o teléfonos celulares por la cual también debo agregar que las llamadas que mencioné que recibió mi manager fueron realizadas en los teléfonos públicos de dichos penales”, agregó.

Xoana González también indicó que cuando se refirió a que le enviaron imágenes con contenido sexual al número de celular de su manager fue de forma general, no refiriéndose a internos de penales. “Asimismo aclarar que cuando indique que dejen de mandar fotos subidas de tono fue en forma general a todo el público”, remarcó.

El INPE se pronunció a través de redes sociales respecto al inicio de una indagación. “INPE ha dispuesto de inmediato que se realicen las investigaciones correspondientes sobre el particular y tomará las acciones establecidas en base a los protocolos de seguridad”, señaló la institución en un comunicado.