El último martes, el extranjero llegó en una camioneta a la veterinaria para que, supuestamente, les brinden atención a los animales, pero los especialistas le recordaron que todo se realiza bajo un protocolo. El veterinario Gonzalo Roque le reclamó y trató de impedir su huida, sin embargo, el sujeto respondió con violencia, incluso su pareja, Meyri Josefina Mayora, también agredió al joven. El sujeto fue intervenido y llevado en flagrancia a la comisaría de Surco.

Lo que dijo el médico para tratar de justificar la agresión al veterinario

Yocer Yanfran Pinto Briceño mantuvo su comportamiento confrontacional cuando fue llevado a la comisaría de Surco, ya que trató de minimizar la agresión y no ofreció disculpas a la víctima. Él afirmó que encontró a los cachorros abandonados en el interior de una bolsa en medio de un basural, pero sin especificar el lugar.

Incluso, aseguró que la clínica veterinaria Animal Surco 24 Horas realiza “publicidad engañosa” sobre la atención a las mascotas y la acusó de no difundir todas las imágenes del incidente que protagonizó.

“Los perros estaban en un basurero y se los llevé a esta gente que hace publicidad engañosa diciendo que rescatan perros y lo dan en adopción. Esa es una publicidad engañosa. Los encontré en una bolsa en un basurero y los llevé a la supuesta clínica porque dan en adopción los perritos y yo vi una opción de que ellos los pudieran rescatar”, afirmó Pinto Briceño.

Además, señaló que el veterinario Gonzalo Roque golpeó su vehículo y que actuó en defensa propia. Negó tener denuncias en su contra, pero eso no sería cierto.

¿A qué se dedica Yocer Yanfran Pinto Briceño?

Yocer Yanfran Pinto Briceño promocionaba en sus redes sociales el centro médico Tianmen Medicina Regenerativa, donde se ofrece “tratamientos innovadores y complementarios para la regeneración celular y fortalecimiento del sistema inmunológico”. El local está ubicado en el jirón Moquegua 332, en el Cercado de Lima.

Dicho centro médico ha tratado de desmarcarse del escándalo protagonizado por Pinto Briceño. En un primer comunicado informó que estaba “tomando las medidas pertinentes con el personal involucrado”, pero -ante las críticas en redes sociales- tuvo que anunciar, en un segundo pronunciamiento, que dicho sujeto ya no pertenece a su staff de médicos.

Este es el comunicado del centro médico Tianmen sobre Yocer Pinto Briceño.

Las medidas contra Pinto Briceño no quedaron ahí, ya que, según pudo conocer El Comercio, la Municipalidad de Surco le aplicó una multa de una UIT por abandonar una mascota en el distrito.

Por su parte, el Colegio Médico del Perú anunció “el inicio de un procedimiento ético de oficio” para determinar las responsabilidades de Pinto Briceño en el caso. “Tales conductas resultan absolutamente incompatibles con los principios éticos que rigen el ejercicio de la medicina, así como con el deber de respecto a la vida, la integridad y la convivencia social”, afirmó el CMP.

“En cumplimiento de su normatividad institucional, el Colegio Médico del Perú cuenta con un sistema disciplinario orientado a la evaluación y eventual sanción de infracciones éticas por parte de sus colegiados”, agregó.

El Comercio pudo conocer cómo Yocer Pinto Briceño obtuvo la autorización para trabajar como médico en el Perú. Este Diario accedió a un documento de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en el que dicho extranjero solicita, en agosto del 2021, que se revalide su título profesional de médico comunitario por el título de médico cirujano.

Este es la solicitud hecha por Yocer Pinto Briceño para que le reconozca como médico cirujano en el Perú.

De acuerdo con la documentación presentada, Pinto Briceño afirmó que estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos de Venezuela. Tras cumplir los requisitos, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura aceptó la solicitud. Este Diario conoció que Pinto Briceño trabajó en su país en el Hospital Central de Maracaibo y en el Hospital José María Benítez, en el estado de Aragua.

Sin embargo, desde aquella fecha, Pinto Briceño ha venido desarrollando intervenciones quirúrgicas con fines estéticos en distintos locales de Lima y así lo promocionaba a través de las redes sociales.

Yoser Pinto Briceño se encuentra registrado en el Colegio Médico del Perú.

Las denuncias contra Yocer Yanfran Pinto Briceño

Las imágenes de la golpiza que propinó Yocer Yanfran Pinto Briceño al veterinario Gonzalo Roque se viralizaron en redes sociales y en la televisión. De inmediato, una mujer lo reconoció y acudió a la protesta que realizó un grupo de veterinarios en el frontis del Colegio Médico del Perú para exigir la inhabilitación del extranjero.

Se trata de Belén Añari Aguilar, quien contó que conoció a Pinto Briceño a través de su pareja, a quien le realizaba la manicure. La venezolana la convenció de que su esposo la someta a una liposucción en la casa del extranjero, en Chorrillos, porque supuestamente se trataba solo de una intervención ambulatoria.

TE PUEDE INTERESAR: El peligroso truco de usar GLP con adaptadores que puede destruir tu vehículo GNV

En mayo del 2025, Añari Aguilar pagó 2.400 soles por la intervención estética, pero a los cuatro meses presentó protuberancias en su cuerpo y una infección. Por ello, buscó a Meyri Josefina Mayora para que le dé explicaciones y su esposo solucione su caso. Sin embargo, ellos evadieron cualquier responsabilidad, por lo que tuvo que acudir a un médico particular para que le den tratamiento por la necrosis que tenía.

Afirmó que se trató de una mala praxis que le dejó inmovilizada hasta diciembre pasado, periodo en el que no pudo trabajar, pese a que tiene dos hijos a los que mantiene.

La opinión de los especialistas

Beatriz Franciskovic, abogada especialista en Derecho Animal y docente de la Universidad Científica del Sur, señaló a El Comercio que Yocer Pinto Briceño ha cometido un delito, así como una infracción administrativa, y podrá ser sancionado tanto en la vía penal como en la vía administrativa.

“El delito de abandono y crueldad animal está establecido en el artículo 206 A del Código Penal, pudiendo recibir una pena de hasta 3 años de pena privativa de la libertad. Constituye una infracción administrativa, pues según el artículo 22 de la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, se encuentra prohibido el abandono de animales en la vía pública”, explicó la abogada.

Recordó que el artículo 33 de la Ley 30407 señala que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil.

Por su parte, Sonia Córdova, directora del Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (Ipalema), pidió a las autoridades acudir a la vivienda de Jocer Pinto Briceño para verificar si tiene a la madre de los cachorros, ya que eso comprobaría que habría tratado de abandonar a las mascotas.

PUEDES VER AQUÍ: Ciudad Bicentenario en Ancón: el centro urbano que puede revolucionar el norte de Lima y ser un punto de conexión con Chancay

Dijo esperar que el Ministerio Público confirme que se trata de un caso de abandono de una mascota, pues consideró que no existe factores para disminuir la responsabilidad del médico venezolano en este caso.

Pidió que la legislación sea más amplia en el tema de la sanción a los que cometen el delito de maltrato animal, pues recordó que muchos dueños dejan a mascotas en las veterinarias para que sean sometidos a diversos procedimientos, pero luego no los recogen, lo que constituye, según dijo, un abandono. Además, estos hechos siguen aumentando debido a que los veterinarios no denuncian.

El Poder Judicial advirtió que abandonar una mascota constituye un delito y se sanciona con tres años de prisión. Si en caso el animal muere producto del abandono, la pena se eleva a cinco años.