Desde que investigaciones determinaran que la carne que se servía en el chifa Asia de Independencia no era de perro, Liu Xinhuan solo trabaja para recuperar su reputación, pero sobre todo tener nuevamente consigo a su mascota, ‘Negrito’. Tras días de incertidumbre, el ciudadano chino volvió a ver al can a través de un video que circula en YouTube.

Junto a la noticia del paradero del perro, se supo que la Fiscalía evalúa la devolución de este a su dueño, luego de que fuera incautado y puesto a disposición de la abogada y activista por los derechos de los animales, Sonia Córdova.

Fue justamente la animalista quien propaló el video de ‘Negrito’ en las redes sociales. En la grabación (disponible en YouTube) se puede ver al can gozar de buena salud y jugando con su dueña temporal.

Se conoció el paradero del perro del dueño del chifa Asia. (Captura/YouTube)

Según declaró a RPP, la Fiscalía le otorgó el cuidado del animal luego de que este fuera encontrado en la maletera del auto del ciudadano chino y junto a carne, que se presumió que era de perro pero que posteriormente se corroboró que era de res.

“Nosotros no hemos arrebatado ni quitado al señor Liu el perro. El can nos lo han dado a solicitud de la comisión que yo represento a efectos de proteger su bienestar físico y emocional”, sostuvo la activista.

La abogada precisó que solo devolverá al can después de que finalicen las investigaciones. En todo caso, indicó, será la Fiscalía la que determine si debe entregar o no el animal al dueño del chifa Asia.

Por su parte, Liu Xinhuan volvió a pedir la custodia del perro. “Yo soy el dueño de ‘Negrito (…) A mí también me gusta la mascota, el perrito. Ese día compré carne de res y la gente me miraba equivocada (pensando) que era carne de perro. El carro estaba lleno y no se permitía subir más de cinco personas por eso estuvo en la maletera”, se defendió.

