La adulta mayor Ziumilda Delgado, de 75 años, perdió su vivienda ubicada en la avenida Contumazá, en la zona de Zapallal, luego de que un camión se estrellara contra una de las paredes. La mujer denunció que el accidente ocurrió el último jueves cuando no estaba en el inmueble y que hasta el momento la empresa no se ha hecho cargo de los gastos de reconstrucción.

En declaraciones con Latina detalló que el accidente se produjo debido a que el conductor de camión perdió el control del vehículo por excesiva velocidad. Sostuvo que el chofer está identificado como Fernando Iberico.

“El día jueves a las 9 de la mañana, cuando por suerte estaba en el mercado, el camión se ha estrellado contra la pared. He sido víctima del accidente porque todo ha quedado enterrado, todo lo que he tenido está enterrado”, dijo.

Indicó que la empresa a la que pertenece el vehículo se dedica al alquiler de grúas y montacargas. La agraviado dijo que se dedica a la crianza de aves y otros animales, pero que por esta situación ha tenido que dejar esta actividad.

“Al día siguiente vino un abogado para sacar el camión. Me dijeron que cuando se retire el vehículo me iban a dar 4 mil soles por el accidente, pero todavía no me han dado nada. Si no fuera por mi hijo que sale y los acompaña ellos no hubieran llamado ni a la policía” agregó.

