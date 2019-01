Varias zonas de SJL cumplen hoy 18 días sin agua potable

El asentamiento humano Virgen del Carmen, donde viven aproximadamente 600 personas, es uno de los lugares de San Juan de Lurigancho (SJL) que no cuentan con agua potable de Sedapal desde el 13 de enero. Hoy cumplen 18 días sin este servicio vital.

Según la municipalidad del distrito, en esta crítica situación se encontrarían 216 mil personas de 18 comunas.

“Nosotros tenemos un tanque de agua para todas las familias que se llena con el servicio de Sedapal. Cada mes pagamos por ello, pero desde el día del aniego el tanque se ha quedado seco”, dijo Julia

Huamán, una vecina de Virgen del Carmen.

Esto sucede a pesar de que Sedapal emitió un comunicado el 29 de enero en el que anunció que habría agua en ese asentamiento humano de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

SIN CARGOS El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció ayer que se ha dispuesto que no se emitan recibos de consumo de agua potable de enero en todo SJL.



La Defensoría del Pueblo respaldó la medida de que Sedapal exonere del pago de la facturación de enero a todos los usuarios.

Ellos ahora gastan en promedio S/15 en transporte por cada tres baldes de agua que suben hasta sus casas. “Mis tres hijos se han enfermado de infecciones estomacales debido a que no tenemos agua

para lavarnos las manos o los alimentos”, comentó otra vecina del asentamiento humano.

Este no es un caso aislado. En un recorrido que hizo ayer El Comercio junto a los encargados del municipio de distribuir las cisternas, se confirmó que no había llegado el servicio de agua en los horarios indicados por Sedapal a más de 10 sectores del distrito. Entre estos lugares figuran algunas zonas de las avenidas Canto Rey y Santa Rosa.

El alcalde de SJL, Alex Gonzales, indicó que hasta el momento Sedapal no tiene capacidad de comunicación con las personas . “Es impresionante que Sedapal no tenga la certeza de que no vaya a haber un nuevo derrame de aguas servidas”, indicó.

Sedapal informó ayer que están a un 43% de abastecimiento continuo

las 24 horas en el distrito. “El abastecimiento de agua es gradual. Hoy se seguirá incrementando el porcentaje de abastecimiento”, indicó un representante.