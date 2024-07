Junín celebra su propio Bicentenario, y su gobierno regional busca acciones más allá de lo declarativo. El gobernador Zósimo Cárdenas explica los proyectos que tiene en curso, y el impulso clave que viene dando a la agricultura. En esa misma línea, apunta a los temas claves que esperan escuchar en el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, empezando por la seguridad ciudadana con el fin de garantizar más inversiones en las regiones del país.

―Entramos en terreno electoral y el 12 de julio se vence el plazo para inscribirse en un partido y poder participar de las elecciones 2026. En los registros del Jurado Nacional de Elecciones figura que usted acaba de renunciar a su movimiento regional. ¿Esto obedece a que se sumará a algún partido político o está formando una nueva agrupación?

A toda la a la clase política, a quienes estamos involucrados en temas de gobierno y gestión pública, nos ha puesto en apuros los últimos cambios normativos. La mayoría está alineándose, y no queda de otra que sumarse a los partidos políticos. En mi caso, estamos formando un nuevo partido que está en proceso de inscripción, debido a que ya no tiene razón seguir en un movimiento regional. En estos días debe salir la afiliación.

―¿De qué nuevo partido estamos hablando?

Batalla Perú. Lo estamos formando no solo con personas de Junín, sino que estamos sumando líderes nuevos a nivel nacional, con una mentalidad emprendedora y, sobre todo, rostros nuevos que incursionan para refrescar el escenario político.

―¿Y eso implica que usted postularía una reelección o aspirar a otro cargo nacional?

Eso todavía no está en agenda, no se ha decidido, pues obedecerá a las bases políticas. Estamos todavía en ese trabajo y mientras tanto yo estoy ejerciendo el cargo de gobernador, para el cual he sido elegido y debo cumplir a cabalidad, como lo dice la ley.

―Ahora se viene el mensaje a la Nación del 28 de julio. ¿Qué se espera desde las regiones de este mensaje? ¿Cuáles son los puntos claves que esperan escuchar?

En principio, la lucha frontal contra la inseguridad. La inseguridad ciudadana hoy en día se ha puesto prácticamente en agenda nacional porque no nos permite dar seguridad al empresariado, realizar un trabajo saludable y poder motivar a que también se puedan generar más empleos, se pueda generar la economía. Considero que ese es el primer paso. No solo esperamos un discurso de parte de la presidenta Dina Boluarte, esperamos un equipo técnico que realmente pueda establecer la ruta sobre cómo trabajar en el tema de la seguridad y un respaldo económico. Debemos hacer un trabajo articulado con los demás gobiernos regionales, igual con los gobiernos locales, pero tiene que estar respaldado con una norma, con un equipo técnico y obviamente con un respaldo económico.

―¿Considera que hasta el momento no se dio un plan concreto para las regiones en lo que respecta a seguridad ciudadana?

Hasta el momento, no. Si bien es cierto todos somos presidentes en nuestra plataforma de los niveles de gobierno que tenemos como distrito, provincia, región y Nación. Pero más allá de eso, no solo es decir que tú eres el presidente, sino cuáles son las herramientas, cuál es la estrategia, porque nos ceñimos obviamente a un plan nacional y como gobiernos subnacionales, nosotros también nos sometemos a ello.

―Y en el tema económico, ¿cómo ha sido el apoyo del Gobierno Central hacia las regiones?

Este año estamos muy austeros, tenemos un ministro que obviamente no está dando los lineamientos. Considero que después de la pandemia, después de haber dotado de bonificaciones en distintas sectores, necesitamos en cada caso herramientas claves, normas que nos permitan de alguna u otra manera tener la seguridad de poder invertir. El empresariado peruano está esperando que exista y que se garantice una seguridad jurídica. Es importante que exista un gobierno sólido, entre el Congreso, el Ejecutivo y las demás. Que exista una armonía. Eso nos va a permitir que el empresariado también sienta la seguridad de su Estado estado para que pueda invertir y generar competencia, porque estamos con la Constitución de 1993, donde existe una economía global. Por otro lado, es importante mostrar que el país tiene instrumentos como para poder atraer la inversión . Espero que la presidenta en este discurso, después de un viaje a China, haya venido con noticias que nos permitan tener la esperanza de invertir y reinvertir en nuestra economía para poder salir hacia adelante. Considero desde nuestras regiones estamos haciendo todo lo posible de poder hacer un gasto eficiente, sacar proyectos importantes y espero que estas mismas sean canalizadas y financiadas por el Gobierno Nacional.

―¿Cuál es el principal problema por el cual considera que las empresas no están invirtiendo?

Mientras no garanticemos un gobierno sólido, existe un riesgo grave para el país, y eso no le favorece a nadie. Mientras no garanticemos un gobierno sólido, nadie va a querer invertir y al no invertir, no generamos competencia. [...] Y para generar competencia hay que garantizar la seguridad jurídica y desde ahí tiene que haber gobierno, un gobierno sólido.

―¿En Junín vienen trabajando de la mano del sector privado?

Por supuesto. Estamos impulsando la figura de las obras por impuesto, y también estamos trabajando junto a todo el empresariado para que tengan la oportunidad de poder sacar los productos de la región hacia el Perú y el mundo.

―Además de el tema de seguridad, ¿qué otras agendas más regionales deberían considerarse en el mensaje a la Nación?

No debemos dejar de lado la educación. No solo es la educación académica, en nuestra región estamos planteando la educación a los padres de familia, porque desde ahí vamos a ir construyendo prevención. La prevención también está en la responsabilidad como ciudadanos, como padres de familia, pero tiene que existir una política nacional más allá de la regional o local. Sumado a esto, siempre me he quejado en los Consejos de Estado Regional de que las plataformas para cerrar brechas tanto para educación, salud, vías de transporte, son muy altas. A los alcaldes y a los gobernadores nos ponen barreras muy altas para calificar proyectos y es por ello que, durante los cuatro años de gestión, poco se puede hacer. En estos sectores tienen que darse una reingeniería normativa para que de alguna u otra manera podamos flexibilizar y sacar adelante los proyectos.

―¿A qué barreras se refiere?

Por ejemplo, en el caso de educación, te piden saneamiento físico legal de un terreno y que esté registrado en los registros públicos. Creo que eso es lo correcto y es más que suficiente, pero también te piden ingresar en el mercado de bienes, en este caso del Ministerio de Educación. Ese es otro trámite burocrático, lento y que está saturado a nivel nacional en el Ministerio de Educación acá en Lima. Esto nos hace prolongar más los tiempos y los plazos para poder aprobar un proyecto, que ese es el primer paso para poder elaborar una inversión. Este segundo requisito para mí no es tan indispensable y espero que nos entiendan y que esto se flexibilice.

―Mencionó el tema de salud. ¿Cómo va la situación de los hospitales en Junín? En el 2021 se objetaron las obras inconclusas que dejó la gestión de Perú Libre en la región.

He recibido una carga muy grande, un pasivo con muchos hospitales paralizados. El hospital del Carmen. El hospital La Libertad. El hospital de Chupaca. El hospital de Pichanaki. El hospital de Pangoa. El hospital de Satipo y el hospital de Yauli, La Oroya. En estos momentos, puedo decir, después de todo un trabajo fuerte, hemos logrado destrabar muchos proyectos paralizados. Hemos inaugurado prácticamente el hospital de Yauli, La Oroya. El año pasado se ha entregado y está prácticamente en marcha. Tenemos próximamente a inaugurarse el hospital La Libertad, que está en Huancayo y luego viene el de Pichanaki y el de Pangoa. Después tendremos el hospital más importante de del nivel III, que es el Hospital del Carmen, que ya está en avances y lo que nos está quedando es el hospital de Satipo, que está en proceso de selección. Nos hemos demorado bastante porque esto ha sido mal manejado por los gobernadores pasados, lo mismo que fue objetado Contraloría, pero que ya tenemos encaminado para su ejecución.

―¿La reactivación económica de la que tanto habla el gobierno ha llegado a las regiones?

Eso es un slogan, cada gobierno regional viene impulsando sus propias actividades. En Junín, nosotros venimos trabajando en actividades importantes como la agricultura, con un programa que hemos denominado “La revolución agraria”. Lo hemos denominado así a todo el eje económico y estamos trabajando en títulos de propiedad para garantizar la seguridad jurídica del agricultor, del pequeño y mediano empresario. De igual manera estamos con con el programa Procompite, al igual que Agroideas, para financiar planes de negocio no solamente en la producción sino también en la transformación y finalmente también en la comercialización. Estamos dando básicamente herramientas para producir mejor contenido con tecnología. También estamos trabajando en todo lo que respecta a proyectos productivos o productos alternativos. El café, la papa, el cacao, la maca ya no es suficiente. Nuestros suelos están cambiando y estamos girando hacia otros productos como la alcachofa, la trucha, el palto, y le estamos dando la oportunidad a la población para que también pueda especializarse en estos productos con los proyectos productivos. Hemos comprado más de 100 maquinarias porque todo esto va articulado con las vías de comunicación. Si no hay conectividad, poco o nada podemos hacer. Entonces estamos trabajando duro en mejorar, rehabilitar, abrir carreteras y buscar conectividad con los distritos y provincias.

―He visto que hace poco anunciaron que comerciantes de Junín podrán vender sus productos en el Mercado Mayorista de Lima sin intermediarios.

Por supuesto, hemos articulado también con la alcaldía provincial de Lima, para poder de alguna u otra manera, tener un espacio y que nuestros propios productores puedan venir y ofrecer sus productos.

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas cuenta detalles sobre su nuevo partido político para las elecciones 2026, las expectativas desde regiones sobre el mensaje a la Nación de Dina Boluarte, y el Bicentenario de la Batalla de Junín.

EL PLAN BICENTENARIO EN JUNÍN

―¿Esto se enmarca en lo que han denominado como el Plan del Bicentenario de la Batalla de Junín?

Todo es con el Plan del Bicentenario. Quiero hacer entender al Perú de que el Bicentenario no puede ser algo solo conmemorativo, también debe ser la gran oportunidad de ofrecer nuestras potencialidades hacia el mundo, hacia la capital, hacia todos los ciudadanos. Esto también tiene que verse en proyectos de inversión, en actividades y también en el turismo.

―El Gobierno declaró este año en alusión al bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. Más allá de esto que es declarativo, ¿les ha dado apoyo para el plan que tienen en Junín?

Básicamente hay un presupuesto que lo está manejando el Ministerio de Cultura, casi de 9 millones de soles, que debe ser el 50% para la Batalla de Junín y el 50% para la batalla de Ayacucho. Pero más allá de eso, que nos haya dado con nombre propio, no hay. Nosotros como región, estamos haciendo todo lo posible de poder ajustar nuestro presupuesto y poder hacer una inversión muy importante no solo en las actividades conmemorativas, sino también en proyectos de inversión pública.

―En Ayacucho se ha visto grandes transferencias presupuestales para proyectos de inversión, y existe investigaciones al respecto. ¿En el caso de Junín no existen transferencias similares?

No hay. Tuve un contacto ahora con la presidenta Dina Boluarte y nos está haciendo una invitación no solo a mi persona, sino también a los alcaldes de toda la región para que podamos entablar una reunión y espero que de esta reunión podamos sacar conclusiones muy importantes y en especial financiamiento para muchos proyectos que espera la la región Junín.

―A raíz de lo visto con el caso de Ayacucho, ¿considera que se ha priorizado criterios políticos para la repartición del presupuesto en regiones?

Siempre hemos puesto en conocimiento que a Junín se le ha olvidado, no solo como región, sino también a la provincia, en especial donde está ubicado el Obelisco de Chacamarca, que es símbolo para la Batalla de Junín. No existe inversión de parte del Gobierno nacional, no solo de ahora, sino de años atrás. El Obelisco no ha sido construido por los peruanos o por el gobierno nacional. Hay muchos reclamos que son justos, pero cada nivel de gobierno tenemos que responder en cada caso a la muestra de voluntad política. Nosotros como región estamos invirtiendo casi 360 millones de soles en una carretera como es la número 108, que es una obra de casi 47 kilómetros en asfalto al contorno básicamente de toda la la lago de Chinchaycocha. De igual manera está el gran Hospital de Junín, que se espera muchísimo, así como lo tiene Huancayo. La parte de la selva también la debe tener esta provincia por justicia social y eso es nuestro compromiso. Por otro lado, tenemos el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, que ya está en licitación casi por 15 millones de soles, en la cual está también a cargo el Gobierno Regional de Junín [...]

―¿A qué atribuye que una región como Ayacucho sí haya recibido apoyo presupuestal y Junín no?

No quisiera pensar mal, que es un tema político, pero espero la voluntad política del Gobierno Central. Hemos estado insistiendo, hemos presentado al Ejecutivo toda nuestra plataforma de pedidos de proyectos, pero no tenemos respuesta. Espero que en estos días podamos tener una respuesta positiva, sin desmerecer a nadie, por supuesto, y considero que ambos, tanto Ayacucho y Junín. Tenemos que tener las mismas oportunidades.

―En medios se reveló que usted sostuvo reuniones no registradas con la presidenta Boluarte. ¿Qué temas tocaron en dichas reuniones?

Quiero aclarar, como lo aclaré en el Congreso de la República, que no he tenido ninguna reunión a solas con la presidenta, ninguna reunión privada. De ninguna manera. Todos mis ingreso a Palacio de Gobierno han sido a la Presidencia del Consejo de Ministros para ver algunos aspectos de trabajo que tenemos, por ejemplo, no solo con el Bicentenario, sino por la carretera central que va desde Ate hacia Yauli, La Oroya, que es una la carretera más importante que estamos viendo a nivel nacional. También han sido para coordinar el tema del Bicentenario y algunos proyectos para algunas distritos de la región Junín. Mi participación en Palacio ha sido para reuniones oficiales, no reuniones privadas o de otra índole.

―¿Sus reuniones no eran en condición de ‘wayki’ de la presidenta Boluarte?

De ninguna manera. Yo siempre he respetado la investidura de la presidencia. Más allá de todo eso, mis reuniones han sido a nivel de gobierno.

―Otro tema que saltó en medios era una supuesta invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro para las actividades conmemorativas de la Batalla de Junín. ¿Esto se dará?

Nunca he invitado al presidente de Venezuela porque no es mi competencia. Considero que esa es la competencia a niveles de Gobierno Central. Como gobernador y siendo anfitrión de esta conmemoración tan importante como es de la batalla de Junín, es importante relacionarse no solamente con esta embajada de Venezuela, sino con las demás embajadas como es la de Argentina, la de Ecuador, la de Colombia, la de Chile, la de Bolivia, para poder realizar actividades protocolare. Esta gesta no la llevó solo el Perú, sino también que se realizó con la participación de muchos otros países.

―¿Y cuál es su postura frente al gobierno venezolano?

Nunca he compartido su política. Tampoco comparto su modelo económico. Sin embargo, que esto no puede confundirse con una conmemoración que es netamente histórica.

―¿Y qué opinión le merece el señor Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín que permanece prófugo de la justicia?

Hay una burla a la justicia de parte de Vladimir Cerrón. Él confunde las cosas y hace confundir a la población diciendo que hay una persecución y eso es falso. Cerrón debe ponerse al derecho ante la justicia en lugar de aparecer en las redes sociales poniendo adjetivos.

―Por último, ¿cuál es su postura frente al Congreso, todas las leyes polémicas y la relación con el Ejecutivo?

Existen normas pensando en la colectividad, pensando en el país, pero también hay normas que las aprueban con intereses particulares. Hemos visto a la bancada de Perú Libre orientados en ese sentido y espero que su agenda sea paralizada, pues solo está orientado a su beneficio propio.

―¿Se refiere a alguna iniciativa en particular?

Están viendo de cómo liberar a Vladimir Cerrón y se ha visto con claridad que están orientando leyes hacia ese objetivo.