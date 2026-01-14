Sueldos atrasados, liquidaciones tardías y beneficios incumplidos: Capac Asociados, la inmobiliaria que acumula deudas con decenas de empleados y extrabajadores

Capac Asociados lleva 15 años en el mercado peruano y mantiene alrededor de 20 proyectos en ejecución según su propia página web, aunque al menos cinco de ellos se encuentran paralizados según pudo comprobar este Diario. La empresa asegura que este es uno de los factores que ha gatillado la actual crisis financiera y reconoce haber recibido hasta 25 denuncias en Sunafil el último año.

Los denunciantes que recurrieron a El Comercio aseguran haber conformado un grupo compuesto por 15 de los afectados, aunque este Diario solo pudo confirmar la identidad de seis de ellos mediante una carta colectiva firmada. Señalaron que el resto prefería mantener la reserva para evitar consecuencias mayores pues algunos aún trabajaban en la empresa.

En mayo del 2022, María* empezó a trabajar en la conocida inmobiliaria. Asegura que durante los primeros años su paso por Capac transcurrió con normalidad, pero que en marzo del 2025 tuvo conocimiento sobre retrasos en el pago de proveedores y liquidaciones de excolaboradores.

“Mis alarmas se encendieron cuando me percaté que no depositaban lo correspondiente a mi AFP, pese a que cada mes figuraba el descuento en mi boleta”, señala en conversación con El Comercio. Para esa fecha, había un incumplimiento de 13 meses de pagos a su fondo de pensiones y asegura que la respuesta que recibió por parte del área de Recursos Humanos fue que pronto se regularizaría la situación.

“Ese mes firmé mi renuncia voluntaria y me dijeron que tendría que esperar por mi liquidación. Lo hice hasta la quincena de abril, pero no tuve comunicación así que presenté una denuncia ante Sunafil. Recién entonces me pagaron mil soles y el resto lo alargaron hasta agosto pese a que yo no acepté en ningún momento que me pagaran en cuotas”, detalla.

Reporte de AFP de María que deja constancia sobre los montos adeudados por Capac Asociados, bajo la razón social Gestión Inmobiliaria SAC. / EL COMERCIO

En mayo del 2024 Carmen* se sumó a la planilla de Capac Asociados. Asegura que desde su llegada tuvo conocimiento sobre problemas que enfrentaba la empresa pero “no imaginaba la verdadera magnitud”.

“Los primeros meses cumplieron con los abonos a mi cuenta de AFP, pero en agosto (del 2024) dejaron de hacerlo pese a que los descuentos figuraban en mi boleta de pago. En diciembre de ese año ya no solo faltaba el abono a la AFP sino que no nos pagaron la CTS de noviembre a tiempo ni la gratificación de diciembre. Ahí supe que había un gran problema”, comenta a El Comercio.

Las condiciones llevaron a que Carmen concluya su contrato en febrero del 2025. Al igual que en el caso de María, la empresa no le brindó una fecha exacta para el pago de su liquidación y adeudaba siete meses de abonos a su AFP. “Me pasé un mes preguntándole a la encargada de Recursos Humanos sobre la deuda y me indicaba que no había fechas de pago por problemas de fondo en caja. Ante eso esperé un mes más y los denuncié ante Sunafil. A los dos días me abonaron la liquidación, la gratificación y los demás beneficios. Pero en julio cuando revisé mi fondo de la AFP seguía presentando la deuda”, detalla la joven.

Un reporte emitido por su AFP en noviembre del 2025 confirma que se mantienen pendientes de pago los depósitos desde agosto del 2024 hasta febrero del 2025 y figuran bajo el tipo de cobranza judicial.

En setiembre del 2024 Leslye Moron llegó a Capac Asociados para trabajar en el área de recepción. Asegura haber tenido el mismo problema que las otras dos denunciantes con el abono de su AFP desde el primer mes en la empresa y que a partir de enero del 2025 su sueldo era depositado fuera de fecha o en partes.

La respuesta que recibió Leslye de parte del área de Recursos Humanos fue la misma que la que le dieron a María y Carmen. La denunciante agrega que Capac Asociados realizó el depósito de la CTS de mayo recién en agosto y asegura que también incumplieron con el pago a tiempo de la gratificación de julio, la de diciembre y la CTS de noviembre.

Moron concluyó su contrato con Capac el 31 de octubre y recibió una constancia de liquidación que decidió no firmar. Hasta la fecha, asegura, no ha recibido el pago correspondiente.

Documento de liquidación de Moron, los montos han sido ocultados por motivos de seguridad. / EL COMERCIO

- Capac alega falta de liquidez -

Dos representantes de Capac Asociados aceptaron una solicitud de entrevista enviada por El Comercio. El gerente general de la empresa, Alfredo Claux, reconoció que mantienen retrasos en los pagos de trabajadores y excolaboradores debido a lo que calificó como “un bache de liquidez" que habría iniciado a fines del 2024 “principalmente por un desfase entre entrada y salida de obras, y paralizaciones de algunas otras. Nuestros flujos dependen de las obras”.

Claux asegura que la empresa se encuentra superando el “momento complicado de liquidez" y detalla que “del universo de personas (a las que deben), al 42% ya les cancelamos el 100%. Del 58% restante tenemos más o menos cancelado el 27%. No es que hemos dejado de reconocer nada“.

Al solicitarle aterrizar estos personajes en cifras concretas, Claux precisó que se trata de “40 personas canceladas y unas 50 a las que aún les debemos”.

Sin embargo, el abogado especializado en derecho laboral, seguridad y salud en el trabajo, Giancarlo Gayoso, explicó a El Comercio que “por la propia naturaleza del contrato de trabajo, los riesgos que tiene el empleador o quien ejerce la actividad económica no pueden ser trasladados al trabajador. Esto no puede ser alegado para incumplir sus obligaciones con sus trabajadores”.

Según el artículo 30 del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, “la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente” es considerado un acto de hostilidad comparable al despido.

“Lo mismo pasa con la CTS y las gratificaciones. En ambos casos existen plazos determinados. Si la empresa no cumple oportunamente sus obligaciones, puede ser pasible de sanciones administrativas como las que impone Sunafil y lo segundo la generación de intereses”, agrega Gayoso.

Sin embargo, al ser consultada sobre si tenía conocimiento de la normativa, la jefa de Recursos Humanos de Capac Asociados, Gladys Ninahuanca, respondió que no.

“Lo que pasa es que nosotros informamos al trabajador de que tenemos un pequeño atraso de un par de días. Incluso cuando ha caído fin de mes el pago lo hemos hecho al siguiente día hábil. Casi siempre”, agregó.

Respecto a la falta de abonos a las cuentas de AFP de sus trabajadores, Claux explicó que “tú generas la boleta como es. Es más, puedes generar la boleta y haberle pagado el 50% del sueldo y a los 15 días pagarle el 50% restante. No generas una boleta en cada uno. Es una boleta que ratifica qué es lo que gana la persona. Eso no es directamente vinculado a las transferencias, por eso tuvimos atrasos. Cuando hemos tenido atrasos de un sueldo no significa que en la boleta no aparezca lo que se ha pagado o te hagan dos boletas”.

Gayoso explica que el caso de la AFP tiene un tratamiento distinto pues es un conflicto entre la administradora de fondos y el empleador. Sin embargo, las denunciantes aseguran haberse visto afectadas directamente porque limitó su capacidad de acceder al octavo retiro extraordinario de fondos aprobado en octubre del 2025.

- Compromiso de pago -

Según el censo de Proveecon publicado en diciembre del 2025, Capac Asociados cuenta con 17 proyectos en ejecución; mientras que la página web de la inmobiliaria promociona hasta 22 proyectos. Sin embargo, Claux asegura que eso no garantiza el flujo de caja de la empresa debido a que se contabilizan proyectos en todas las etapas.

"Para que la inmobiliaria funcione debes tener una cantidad de obras a la vez funcionando. Nosotros hicimos un cambio en volumen de tamaño de obras a unas más grandes pero por un montón de motivos mucho más allá de nosotros, las nuevas obras no empezaron en fecha sino varios meses después. Si estás en preventa todavía no empieza la obra y mientras no haya empezado y no se haya activado con los bancos los proyectos tú no tienes tus flujos. Entonces en todo ese momento lo único que recibes son cuotas iniciales de montos muy pequeños, lo que te da es cuando tú arrancas la obra. Esos son los flujos que te mantienen“, explicó el gerente.

La página web de Capac Asociados ofrece 22 proyectos inmobiliarios. / CAPTURA DE LA WEB DE CAPAC ASOCIADOS

Claux rechazó que se trate “necesariamente” de una mala gestión de la empresa y apuntó a factores externos como causantes de algunos de los contratiempos. "Hay cosas que son nuestras probablemente, hay cosas que son de terceros, hay cosas que son de mercado, el propio ruido de mercado que ha generado la situación hace que vendas más lento y si vendes más lento puedes bajar el precio pero con eso pones en riesgo el negocio. Entonces, en lugar de vender tres al mes vendes dos“, señaló.

El Comercio tuvo conocimiento sobre cinco obras de Capac Asociados paralizadas en diferentes distritos de Lima. Estas son:

Proyecto Teruel 275, Miraflores. Proyecto Hype, Miraflores. Proyecto Lune, Jesús María. Proyecto Parque Escardó, San Miguel. Proyecto Celeste 161, Surquillo.

Al menos dos de ellas fueron paralizadas por áreas de fiscalización municipales debido a modificaciones estructurales sin autorización, según una fuente de este Diario.

Una obra a cargo de Capac Asociados paralizada en el distrito de Jesús María el día 22 de diciembre del 2025. / EL COMERCIO

Una revisión en redes sociales permitió conocer también numerosas quejas de clientes insatisfechos con la inmobiliaria. Adicionalmente, esta acumula una serie de sanciones por parte de Indecopi interpuestas a las diferentes razones sociales que utiliza para cada obra. Todas ellas figuran bajo el concepto de falta de idoneidad.

Razón Social RUC Número de sanciones Año Badeli SAC 20603265751 1 2023 Bajo el Sauce SAC 20605302875 2 2025 Zenda Constructora Inmobiliaria SAC 20601487676 9 2023 y 2024 Pilcap Desarrollo Inmobiliario SAC 20603156863 1 2022 Sol del Plata Constructora Inmobiliaria 20603206844 1 2023

El gerente general también reconoció que esto ha dañado la imagen de la compañía y alegó haber sufrido un ataque en octubre del año pasado, en referencia a una ola de quejas.

Precisamente ese mes, Capac Asociados envió un comunicado a sus trabajadores y ex empleados con quienes mantiene deudas comprometiéndose a regularizar los aportes a la AFP correspondiente “desde el 15 de octubre hasta el plazo máximo del 15 de noviembre”. Días después, sin embargo, un segundo comunicado solicitaba “un plazo adicional de hasta 10 días hábiles para concretar el pago total”.

Ambas cartas están firmadas por Claux y Jorge Martín Parra Sánchez, quien figura bajo el cargo de apoderado de la empresa.

Cartas firmadas por representantes de Capac Asociados comprometiéndose a pagar los montos que adeudan por concepto de AFP a sus trabajadores y excolaboradores. / EL COMERCIO

Por ello, ahora que el gerente general se compromete a saldar todas las deudas de la compañía a “finales de enero, máximo quincena de febrero” y agrega que "si tuviesen algún perjuicio nosotros lo vamos a asumir. Inclusive tuvimos alguna persona a la que le dijimos que si no puede sacar (su retiro de AFP) yo se lo pago igual“.

Las denunciantes, sin embargo, aseguran desconfiar de que esto se concrete.

Al ser consultado sobre esta postura, Claux respondió que “no puedo obligar a nadie a confiar en nada. Nosotros lo haremos porque es lo correcto y estamos intentando hacerlo lo antes posible. Cuando aprobamos ese compromiso fue porque teníamos la obra andando pero la paralizaron en Miraflores. Ahora tenemos más de una y el OK de las fuentes que necesitábamos que nos permitan hacer los desembolsos que faltan“.

- Cita para conciliar -

En medio de la espera, Moscoso proporcionó a El Comercio un documento con una invitación para conciliar emitido por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana el 25 de noviembre del 2025.

La Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador del Ministerio de Trabajo citó a ambas partes a una audiencia el 22 de diciembre del 2025. Moscoso se presentó, pero Capac Asociados no envió a ningún representante.

Al ser consultada al respecto, Ninahuanca alegó que “puede ser un tema de que la plataforma de Sunafil está bloqueada, no hemos tenido ninguna notificación para poder acudir“.

Sin embargo, fuentes de El Comercio detallaron posteriormente que la notificación fue enviada de forma física a la dirección especificada pero el mensajero indicó que “se han mudado o no hay acceso”, pese a ser el mismo lugar en el que este Diario fue recibido para la entrevista.

La jefa de Recursos Humanos detalló, además, que Capac Asociados recibió “unas 20 o 25″ denuncias ante Sunafil durante el 2025 y aseguró que “sí o sí debemos contestar porque sino nos multan“.