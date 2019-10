El director de grados y títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Daniel Navarro, informó que los títulos expedidos por la Universidad Mundial de Leyes Divinas El Ejército del Dios Viviente (UEDV), de propiedad del pastor Alberto Santana, son inválidos. Dicha aclaración llega tras una serie de denuncias contra el líder la iglesia El Aposento Alto.

José Luna Olaya, denunciante y ex estudiante de dicho centro de estudios, informó a Domingo al Día que él junto a otro grupo de alumnos pagaron S/5,300 por su grado de Bachiller en Teología. Asimismo, indicó que abonó mensualmente S/200 por el plazo de los tres años que duró la carrera.

Sin embargo, al finalizar sus estudios les entregaron un título a nombre de CELA University International, una supuesta universidad americana. “Nos dijeron que el título que nos dieron valía en 120 países”, precisó el agraviado. Daniel Navarro, director de grados y títulos de Sunedu, desmintió dicha información.

“Respecto a la CELA ha habido algunas solicitudes que se han declarado improcedentes por que en la base de datos que el gobierno americano ha proporcionado a la Sunedu no se ha podido encontrar que esa universidad estuviera acreditada”, explicó. Asimismo, aseveró que dichos títulos no tienen validez debido a que no es una institución que tenga autorización del Estado peruano.

El dominical recordó que en 2018 la Sunedu le negó la posibilidad de un licenciamiento a la UEDV tras la publicación de Ley N°30759, que impide crear nuevas universidades hasta 2020, Pese a ello, el establecimiento continúo ofreciendo sus servicios.

Por su parte, Daniel Navarro recordó que fueron un total de 145 universidades las que se sometieron al licenciamiento institucional en el año 2015. “Cualquier universidad o institución que dice serlo debe tener la autorización de la Sunedu, ya que si no la tienen sería una entidad irregular”, enfatizó.

José Luna Olaya indicó que él junto a otro grupo de estudiantes denunció a Alberto Santana por el presunto delito de estafa y falsificación de documentos ante la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (Divieod) de la Policía Nacional del Perú (PNP). El caso está a cargo de la 4ta Fiscalía de Lima Norte.

Intentaron comunicarse con Alberto Santana

Según informó el dominical, ellos intentaron comunicarse con el pastor Alberto Santana para que dé sus descargos respecto a la denuncia realizada por sus exalumnos, sin embargo solo lograron contactarse con su esposa Sonia Carbajal, quien señaló que no hablarían del tema y aseveró que la UEDV es una escuela bíblica interna de la iglesia El Aposento Alto.