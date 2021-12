El miércoles de esta semana fue un día trascendental para la reforma universitaria, otra vez amenazada desde distintos frentes. Por la mañana, todo el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ofreció una conferencia de prensa. El superintendente Oswaldo Zegarra comentó que el camino hacia una educación de calidad “está dando sus primeros frutos” y él, junto a los demás directivos, cuestionaron los proyectos de ley que intentan dar una “segunda oportunidad” a aquellas universidades que no lograron su licenciamiento por no haber alcanzado los estándares mínimos establecidos por la Ley Universitaria.

Por la tarde, jóvenes de diversos colectivos salieron a las calles a protestar contra esas cuestionadas iniciativas aprobadas en la Comisión de Educación. El punto de concentración fue la plaza San Martín, y los manifestantes recorrieron luego la avenida Grau hasta el cruce con Abancay. El lema de la marcha fue “No al regreso de la ANR”, en alusión a la propuesta congresal que propone la recomposición del consejo directivo de la Sunedu que, en buena cuenta, significaría un regreso forzado a lo que fue la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en la que los propios rectores eran quienes se regulaban a sí mismos.

Esta semana, diversos colectivos de estudiantes universitarias marcharon para mostrar su rechazo a los proyectos de ley que afectarían a la Sunedu. (Foto: César Bueno / GEC)

A esa misma hora, casi al final de la tarde, los 16 rectores que integran el Consorcio de Universidades tuvieron una reunión vía Zoom durante más de una hora, en la que comentaron sobre lo que podría suceder si esos proyectos de ley eran incluidos en la agenda del pleno del Congreso el día siguiente, jueves 16.

Entre ellos había plena conciencia de estar al borde de una situación difícil. Muchas veces en los años previos, la Sunedu ha recibido presiones y la reforma universitaria había sido amenazada, pero nunca antes la Comisión de Educación había aprobado con tanta facilidad ese tipo de iniciativas.

Peor aún, desde que se inició este proceso de reforma, en el 2014, todos los presidentes y ministros del sector, con mayor o menor entusiasmo, habían defendido a la Sunedu y habían plantado cara a quienes la hostilizaban. Pero en la actual gestión no ha sido así. Esta misma semana, el Ministerio de Educación emitió un pronunciamiento tibio que indica que hay “aspectos de la reforma” que deben ser “mejorados y enriquecidos”. El propio presidente Castillo, cuando era candidato, ofrecía “revisar y corregir el accionar de la Sunedu”.

Bajo este clima de incertidumbre, se encendieron los micrófonos del Zoom.

Coro de protesta

La primera en pedir la palabra, Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), de Chiclayo, coincidió con el último en pronunciarse, Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico (UP), respecto a lo que significaría regresar a un sistema como la ANR.

“Nosotros ya hemos vivido lo que fue la asamblea. Era como un club, donde se reunían los rectores pero no había directivas comunes”, dijo Campos.

Portocarrero, que también era rector de la UP en los años previos a la Ley Universitaria y, por lo tanto, vivió internamente lo que sucedía en la ANR, comentó: “Allí nunca se tocó un asunto relacionado a la calidad de la educación superior. Simplemente no estaban a la altura de las exigencias”. Portocarrero dijo también que la Sunedu, aun teniendo varios aspectos por reformular y mejorar, logró “sacar la mala hierba del sistema educativo, y eso no es fácil”.

Victoria García, rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé), fue honesta en reconocer que no fue fácil la ruta hacia el licenciamiento. “El licenciamiento costó, implicó todo un movimiento, pudo incluso haber sido visto como incómodo, pero era muy necesario. No podemos retroceder”, dijo.

En esa misma línea, el rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Enrique Castañeda, añadió: “Nosotros por propia voluntad aspiramos a la calidad educativa. Este sistema es ascendente, de mejora continua, no es algo estático”.

Germán Chávez, rector de la Universidad Católica San Pablo, opinó que a las universidades nunca antes de la reforma se les había puesto vallas de calidad por superar. “Nos ha costado tiempo, dedicación y dinero. Pero recién pudimos ver si estábamos en un buen nivel, o no”, dijo.

Óscar Quezada, rector de la Universidad de Lima, comentó que “la reforma universitaria ha sido un paso iniciático y, por lo tanto, retroceder es una degradación. Eso no sería justo para el estudiante ni para el país”.

El hallazgo de una falsa fachada en una de las sedes de Telesup marcó uno de los momentos más críticos de la reforma universitaria. (Foto. Sunedu)

Reforma por dentro

El Consorcio de Universidades lo integran centros de educación superior de diversas regiones, y fue interesante conocer cómo se vive en esas distintas realidades el proceso de reforma.

“Para nosotros significó tener una real calidad. Muestra de ello es que, cuando hubo cuarentena, en 15 días ya nos habíamos adaptado porque ya teníamos un camino avanzado en la educación virtual”, contó Di-Yanira Bravo, rectora de la Universidad Andina del Cusco.

Alberto Briceño, rector de la Universidad Católica de Santa María, de Arequipa, dijo por su parte que “la Ley Universitaria ha servido para separar la paja del trigo” en cuanto a la oferta educativa en el país.

También desde Arequipa, Hugo Rojas, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, una de las más antiguas del país, expresó: “La universidad era un caos antes de la reforma, había una total mediocridad. El licenciamiento ha sido un esfuerzo mancomunado. No apoyar la reforma sería intolerable”.

Oswaldo Zegarra, titular de la Sunedu, dijo recientemente que no siente un real respaldo el Ejecutivo frente a los proyectos de ley que amenazan el funcionamiento de esta entidad. (Foto: El Comercio / Archivo)

Exigen que el gobierno tome posición

En una reciente entrevista, poco después de un comunicado del Ministerio de Educación que no mostraba una postura firme en relación con la defensa de la reforma universitaria, el titular de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, no ocultó su preocupación.

“El pronunciamiento que ha tenido el Ministerio de Educación en realidad es ambiguo, creo que pudo ser más contundente de defensa de la reforma universitaria y también de la reforma que la Sunedu esta haciendo en el sistema universitario. Eso nos hubiera gustado”, dijo.

Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo durante la reunión virtual con sus homónimos del consorcio que la postura del Gobierno es, por lo menos, poco clara. “El comunicado del ministerio fue ambiguo, pero en realidad no sabemos qué propone el Gobierno, o qué piensa el presidente Castillo sobre la universidad peruana”.

