Supuesta amenaza de tiroteo en la Universidad de Lima: testimonios estudiantiles, pronunciamiento de la rectora y medidas de seguridad

Durante la noche del 9 de octubre, un usuario de la red social X publicó capturas de pantalla de la plataforma web Hispachan, en las que una cuenta afirmaba que iba a “llevar a cabo una masacre en la Universidad de Lima con un rifle de asalto” y que planeaba “matar a tanta gente como sea posible y luego suicidarse”. Esta publicación generó alarma en toda la comunidad universitaria a través de redes sociales, acumulando más de 200.000 visualizaciones en menos de 24 horas. Ante esta situación, la universidad emitió un comunicado en el que informó sobre las medidas de seguridad adoptadas y negó categóricamente que alguno de sus estudiantes estuviera vinculado a las amenazas.

“No sé si esto es una troleada o va en serio, pero un usuario de Hispachan anunció que va a realizar una masacre en la Universidad de Lima. ¿Alguien puede hacer algo?”, se leía en la publicación. Rápidamente, el tuit se llenó de comentarios de estudiantes que expresaban temor y preocupación por la situación.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El supuesto implicado

En la misma plataforma, Hispachan, el usuario afirmó ser conocido en redes sociales como “Stardash” y dijo ser un joven peruano de 20 años. “Hace unos años me uní a un grupo de Telegram, me radicalicé y, tras pensarlo mucho tiempo, he decidido llevar a cabo una masacre. He conseguido un rifle de asalto, cuchillos militares y explosivos. Odio mi vida y siempre quise matar gente. Me desquitaba con la vida matando gatitos y por fin podré cumplir mi venganza contra la humanidad”, escribió.

Una publicación en la plataforma Hispachan, que anunciaba una presunta masacre en la Universidad de Lima, se viralizó en redes sociales y desató temor entre estudiantes.

Lo más alarmante fue que el usuario advirtió que no solo atacaría a la Universidad de Lima, sino también a otras instituciones. “Todos sufrirán el dolor que yo sufrí. Eso les pasa por causarme daño y rechazarme. Yo solo quería ser feliz, pero eso ya no importa, porque por fin seré feliz de verdad. Seré feliz viéndolos morir uno por uno. Esta es la foto de mi cara y mi arma; recuerden el rostro y el arma que los asesinará a todos”, añadió.

El usuario que denunció la amenaza comentó: “Busqué la foto en Google Imágenes y no encontré nada relacionado”, lo cual sugiere que la imagen no proviene de ningún portal web conocido. Además, indicó que, según una herramienta de análisis, la fotografía tenía un 99% de probabilidad de ser real y solo un 1% de haber sido generada mediante inteligencia artificial.

Resultados en Google Imágenes.

Herramienta de análisis de IA.

Los estudiantes identificaron rápidamente al presunto implicado, quien tendría el código 2025 en la universidad (lo que indica que habría ingresado este año y posiblemente aún no sea mayor de edad). Al buscar su nombre, no aparece en redes sociales; sin embargo, sí tiene un correo institucional de Ulima.

Otro usuario reveló que la foto del arma tampoco aparece en otras páginas distintas a Hispachan, por lo que se presume que también se trata de una imagen original. Esto incrementó la preocupación entre la comunidad.

Imagen del arma.

Reacción inmediata de la comunidad estudiantil

La comunidad estudiantil de la Universidad de Lima reaccionó con gran alarma, compartiendo información sobre el presunto responsable y los detalles de la amenaza en grupos de WhatsApp. Según testimonios recogidos por El Comercio, desde las 9:00 a.m. se empezaron a revisar mochilas, inicialmente solo a los hombres, pero conforme avanzó el día, el protocolo se volvió más riguroso.Algunos estudiantes declararon: “Están revisando mochilas. La verdad, me encuentro muy asustado” y “Al principio pensé que era una broma, pero vi muchos policías en la entrada de la universidad. Hoy ha sido un día diferente; se siente un ambiente de temor entre todos los alumnos”.

Universidad de Lima toma medidas de seguridad y niega vínculo de sus estudiantes con mensajes amenazantes

La Universidad de Lima emitió un comunicado a El Comercio en el que rechazó categóricamente las afirmaciones que circulaban en redes sociales. “Negamos categóricamente que algún estudiante de nuestra casa de estudios esté vinculado con amenazas o actos que atenten contra la seguridad del campus, tal como se difunde de manera infundada y temeraria en diversas plataformas digitales”, expresó.

“Como medida preventiva y en resguardo de nuestra comunidad universitaria, reforzamos desde tempranas horas de la mañana todas las acciones de control y seguridad dentro del campus. Además, activamos el protocolo institucional correspondiente para este tipo de situaciones. Invocamos a nuestros estudiantes, docentes, colaboradores, familiares y amigos a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales y comunicados oficiales de la universidad, y a evitar la difusión de información no verificada que puede generar alarma innecesaria”, agregó el comunicado.

La institución reafirmó su compromiso con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de toda la comunidad universitaria, así como con el cumplimiento de las normas legales en materia de prevención y protección.

La rectora de la Universidad de Lima, Patricia Stuart, declaró en entrevista con El Comercio que la institución fue alertada la noche anterior por sus propios estudiantes. “Nos enteramos muy rápido porque los alumnos nos avisaron. Nos preocupamos muchísimo. Contamos con un protocolo de gestión de riesgos, por lo que desde temprano reforzamos toda la seguridad y los accesos”, explicó.

La rectora señaló que el estudiante supuestamente implicado se vio muy afectado por la situación. Sus padres han presentado una denuncia ante el Ministerio Público y la Policía Nacional. “ La persona que fue señalada en redes sociales es completamente inocente. Lo culparon solo porque tenía cierto parecido con la foto publicada por el autor de la amenaza. Puede que de lejos se parezcan, pero no son la misma persona ”, aclaró.

“Se ha iniciado un protocolo para revisar mochilas y maleteras de autos. Además, contamos con un detector de metales. Esta información también fue compartida con otras universidades, lo que generó un efecto de pánico digital. Por eso publicamos un comunicado para deslindar la responsabilidad del alumno afectado. Sentimos mucho que lo hayan involucrado en este tema ”, expresó.

Asimismo, afirmó que no existe ningún riesgo real y reiteró el compromiso institucional con la seguridad. “Al joven acusado en redes le hemos brindado apoyo psicológico a través de nuestro programa de bienestar, porque lo que ha vivido es un caso claro de ciberacoso. Estamos en constante comunicación con sus padres”, indicó.

La universidad descartó cualquier vínculo de sus alumnos con la amenaza y reforzó sus medidas de seguridad. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

La UNI también responde ante amenazas

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) también emitió un comunicado luego de que se difundieran versiones que indicaban que la amenaza de tiroteo también iba dirigida a dicha institución. En este caso, circuló en redes una captura de un correo enviado desde una cuenta anónima a oficinas de la UNI, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Policía Nacional. “Ante la difusión masiva de un mensaje amenazante, aclaramos que este correo nunca ingresó a la bandeja de entrada de nuestra institución”, señalaron.

A pesar de ello, la universidad activó medidas preventivas de seguridad para proteger a su comunidad. Estas acciones incluyen la revisión de mochilas, verificación de identidad de las personas que ingresan al campus y el uso de detectores de metales en los accesos. “Solicitamos la colaboración y comprensión de todos durante la aplicación de estas medidas. La seguridad y tranquilidad de nuestra comunidad son nuestra prioridad principal”, concluyeron.

Miembros de la comunidad universitaria de la UNI informaron que se realizó un pedido a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que brinde resguardo policial ante las amenazas contra la vida y la integridad de los estudiantes y personal administrativo.