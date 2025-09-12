La Municipalidad de Santiago de Surco inauguró la renovada avenida La República, en el sector de Monterrico, tras recuperar más de 1.300 metros cuadrados de espacio público que permanecieron ocupados durante dos décadas y reducían la vía a una sola calzada.

Durante 20 años, un cerco perimétrico en la cuadra 2 limitó el tránsito, generando atascos constantes e inseguridad vial para peatones y conductores. El pasado 19 de agosto, el municipio liberó el terreno, demolió el muro y construyó el tramo faltante de la vía, devolviéndole su diseño original: dos calzadas con dos carriles cada una, lo que permite un flujo vehicular más ordenado.

La obra incluyó la construcción de nuevas veredas y sardineles, así como la implementación de señalización vial, áreas verdes y un sistema de iluminación mejorado. Estas intervenciones buscan modernizar la zona y brindar mayor seguridad a los vecinos.

“Lo prometido está cumplido (…) ahora el tráfico es fluido y los vecinos están contentos. Ya no vamos a tener tantos atoros como antes en esta zona”, señaló el alcalde de Surco, Carlos Bruce, durante la inauguración.

Con la reapertura de la avenida La República, el municipio asegura que se reduce la congestión vehicular, se mejora la seguridad para peatones y conductores, y se optimizan los tiempos de desplazamiento entre las avenidas El Derby y Cristóbal de Peralta Norte, una de las zonas más congestionadas del distrito.

