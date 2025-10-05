Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Surco recupera áreas verdes de Los Álamos pero vecinos denuncian abuso de autoridad: lo que no se vio del operativo municipal
Surco recupera áreas verdes de Los Álamos pero vecinos denuncian abuso de autoridad: lo que no se vio del operativo municipal

Surco recupera áreas verdes de Los Álamos pero vecinos denuncian abuso de autoridad: lo que no se vio del operativo municipal

La Municipalidad de Santiago de Surco ha puesto en marcha un plan de recuperación de espacios públicos en la urbanización Los Álamos de Monterrico, como parte de una intervención progresiva que busca restituir el uso adecuado de áreas verdes ocupadas de manera irregular. Esta iniciativa responde a la necesidad de proteger el ordenamiento territorial y garantizar el acceso de la ciudadanía a zonas destinadas originalmente para recreación y bienestar colectivo.

