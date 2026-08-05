Una madre de familia, identificada como Carol Vásquez, denunció a una bachiller en Psicología por la presunta agresión física contra su hijo, un menor diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), mientras se encontraba bajo su cuidado en una vivienda ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

RPP señala que de acuerdo con el testimonio de la denunciante, la joven, identificada como Pamela Almenara Loayza, había sido contratada para acompañar al niño y reforzar las terapias que recibía tanto en su centro educativo como con sus especialistas.

Sin embargo, la madre afirmó que las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en el cuarto de juegos ddel menor evidenciarían un trato inadecuado durante el tiempo que permanecía con él.

“Siempre hemos sido amables con ella, le hemos brindado confianza y por eso le confié a mi hijo. Ella estaba acá para reforzar las terapias que realizaba tanto en la escuela como las que realizaba con sus terapeutas. Cuando estaban en el área de juegos, ella estaba más con su celular, no solo eso, ella fuma con un vape y bota el humo en la cara de mi hijo, quien es alérgico”, declaró a RPP.

La agresión contra el menor ocurrió en la propia vivienda del niño.

Según las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, la joven golpea la mano del menor. Tras ello, el niño reacciona alterándose y, de acuerdo con el video, la mujer lo empuja, provocando que caiga al suelo.

La madre indicó que, inicialmente, Pamela Almenara le informó que el menor había sufrido una crisis; sin embargo, aseguró que esa explicación quedó desmentidaluego de revisar las grabaciones.

La madre del menor presentó una denuncia contra la bachiller en Psicología en una comisaría de Surco para que el caso sea investigado por las autoridades.

RPP informó que intentó comunicarse con Pamela Almenara Loayza para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento no obtuvo respuesta a las llamadas realizadas.