Joven agredió a un menor con autismo en su propia vivienda. Foto: captura / RPP
Joven agredió a un menor con autismo en su propia vivienda. Foto: captura / RPP
Por Redacción EC

Una madre de familia, identificada como Carol Vásquez, denunció a una bachiller en Psicología por la presunta agresión física contra su hijo, un menor diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), mientras se encontraba bajo su cuidado en una vivienda ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

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