Cámaras de seguridad del distrito de Surco captaron el momento en que una mujer es víctima de violencia por parte de su conviviente. En las imágenes se observa a la víctima caminar por la vereda y su pareja seguirla de cerca. Cuando ella intenta huir corriendo, él la jala de los pelos, la alza y la tira contra el suelo hasta en dos oportunidades.

De acuerdo con RPP Noticias, el agresor identificado como Edison Jesús Romero Montiel, un ciudadano de nacionalidad venezolana, mantenía una relación sentimental de 10 meses con su víctima, quien sería una trabajadora del Ministerio de Salud.

“Convive conmigo y sin embargo tomaba casi continuamente y fumaba. Y como yo no le compraba (lo que quería) a veces se alteraba. Me exigía, me manipulaba, me amenazada. Tengo videos, pruebas, audios. Quisiera que me ayude la Policía y la Fiscalía”, detalló la agraviada que prefirió mantener en reserva su identidad por temor a represalias.

Según el matinal, vecinos de la zona lograron detener la agresión y trasladaron a la mujer al Hospital Casimiro Ulloa. Ella llegó al nosocomio con múltiples contusiones en los brazos y un corte en la cabeza.

Edison Romero fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría de Surco para las diligencias correspondientes. Se conoció que la víctima asentó la denuncia correspondiente.

#AHORA | Agentes de la @PoliciaPeru ubicaron y capturaron al ciudadano venezolano Edinson Romero Montiel (35), quien agredió salvajemente a su conviviente esta madrugada, en #Surco. La víctima se encuentra recibiendo asistencia por parte de la #PNP. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/RC6YExXBLO — Mininter Perú (@MininterPeru) January 20, 2020

- Líneas de ayuda -

Existen líneas gratuitas para brindar asesoría a quienes son víctimas o testigos de casos de violencia contra la mujer.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con la Línea 100 (marca el 100 desde cualquier teléfono público o celular) para brindar información y consejería a las personas afectadas de abuso o violencia familiar o sexual.

​En tanto, el Ministerio del Interior tiene a disposición de la población la línea de ayuda gratuita 1818, la cual sirve como canal de ayuda para las mujeres que no han recibido una atención especializada en comisarías. La línea opera desde la sede central del citado ministerio y atiende las 24 horas del día, durante todo el año.

Cámaras de seguridad de Surco registraron la agresión a una mujer en plena vía pública. (Video: RPP Noticias)