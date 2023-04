Una menor de tres años falleció tras desmayarse en la institución de educación inicial Inmaculada Concepción 555, ubicada en el distrito de Surco. Según la madre, su hija no padecía enfermedad prexistente alguna que haya provocado este suceso.

América Noticias indicó que la niña fue trasladada de emergencia al policlínico El Progreso de Surco, pero los doctores confirmaron su deceso.

A través de un comunicado, el UGEL 07 confirmó que el colegio brindó los auxilios correspondientes a la menor, pero no se pudo evitar su muerte.

Gianella Falcón, madre de la niña, denunció que su hija habría sido víctima de agresiones. “Días antes vino con dos arañoes en la cara y me decía que unos compañeros le había golpeado su cabeza. Un día no fue porque no quería ir y otro día igual”, indicó.

Peritos de criminalística llegaron al centro educativo para recoger evidencias. El cadáver de la niña fue trasladado a la morgue central de Lima, y se espera los resultados de la necropsia para saber más detalles de su muerte.