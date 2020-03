Susalud declaró fundada queja de Shirley Meléndez

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) declaró fundada la denuncia presentada por la defensa de Shirley Meléndez, a quien le amputaron manos y pies en el hospital Guillermo Almenara de Essalud para tratarse de cálculos coraliformes. El informe final emitido por Susalud concluye que existen “evidencias suficientes para la configuración de una presunta infracción”. El documento añade que la Intendencia de Fiscalización y Sanción de SuSalud “evaluará la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo contra quienes tengan responsabilidad”. SuSalud informó a El Comercio que por el momento no brindará más detalles sobre el informe emitido. En tanto, Shirley Meléndez detalló a La República que el documento tiene algunas imprecisiones. “SuSalud me da la razón en las observaciones, que van desde demoras en atención hasta no autorización para que me hagan ciertos procedimientos. Hay un montón de fallas, hay una parte sobre medicamentos vencidos”.

Al respecto, Essalud indicó en un comunicado que “de acuerdo a los procedimientos administrativos establecidos por SUSALUD, el Informe Final sobre el caso de la paciente Meléndez Tuesta, será remitido al Hospital Guillermo Almenara, en un plazo de cinco días hábiles, luego de haber cursado la comunicación a la parte interesada”. Tras recibir dicho informe, el Hospital Almenara emitirá un pronunciamiento y llevará adelante las acciones que correspondan.

Además, según Essalud “de la lectura del documento difundido en medios no se puede observar afirmación relativa a la posibilidad de una negligencia médica, como se denunció públicamente”.

LA PRÓTESIS El jefe del Departamento de Rehabilitación del hospital Guillermo Almenara, Carlos Arce, afirmó que a Shirley Meléndez se le prescribió prótesis mioeléctricas para los miembros superiores, que cuestan entre S/40 mil y S/60 mil cada una. Estas son las que están incluidas en el catálogo de ayudas biomecánicas de Essalud. “Hay una distancia entre lo que aspira cualquier asegurado y lo que está preestablecido como un protocolo de manejo de ayudas biomecánicas. Toda institución que maneja un fondo de aseguramiento se rige por este tipo de listados”, declaró la titular de Essalud, Virginia Baffigo. Arce precisó que estas prótesis permiten mover, coger y soltar objetos, incluso sujetar un lapicero para poder escribir. Al respecto, Shirley Meléndez manifestó que ella necesita prótesis biónicas (que cuestan entre US$60 mil y US$80 mil cada una) porque reemplazan el uso de los diez dedos de los miembros superiores. EL CASO El 12 de marzo, 10 días después de su última operación, ella regresó al nosocomio sin poder orinar. Según Shirley Meléndez, ella contrajo una infección severa dentro del hospital por malos procedimientos

Según Shirley Meléndez, ella ingresó a Emergencia sin fiebre (que es signo de infección) y sus males comenzaron al día siguiente, el 13 de marzo, al colocarle un catéter doble J para segregar la orina. Este, denunció, estaba contaminado. La versión médica señala que Shirley Meléndez ingresó con la orina retenida en el uréter y con 20.000 linfocitos en la sangre, lo que “evidencia una infección”, afirmó el urólogo Cristian Safra. Sin embargo, negó que el catéter haya estado contaminado, porque este “es descartable y viene esterilizado”.