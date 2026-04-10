La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) inició las investigaciones en el Hospital José Cayetano Heredia de Piura luego de que un grupo de padres denunciaran la muerte de nueve recién nacidos por presunta negligencia.

Según los testimonios de los progenitores, las muertes de sus bebes estarían relacionadas a presuntas infecciones hospitalarias que habrían contraído durante su permanencia en el Hospital de Piura.

Ante esta situación, Susalud ha decidido investigar caso por caso. Para ello, la entidad ha solicitado al hospital un informe exhaustivo de cada paciente neonato registrado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal

La entidad de salud investigará uno por uno de los casos de los bebes fallecidos en Piura. Foto: Susalud

El objetivo de Susalud es evaluar si la atención brindada a los neonatos cumplió con los criterios de oportunidad, calidad y normas de bioseguridad del establecimiento.

A su vez, la entidad precisó que ya tomó contacto con las familias afectadas para recoger información directa, y aprovechó la oportunidad para expresar sus condolencias.

Defensoría y Contraloría también intervienen

La Defensoría del Pueblo también solicitó información detallada al nosocomio ante el “preocupante incremento de muertes neonatales, así como las medidas adoptadas para reducir este riesgo”. A su vez, pidió celeridad en las investigaciones.

Por su parte, la Contraloría intervino el servicio de neonatología para indagar sobre el caso. Por ello, se entrevistaron con el director del hospital y el jefe de Pediatría, quienes manifestaron que los decesos se debería a complicaciones y malformaciones congénitas.