Resumen

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Susalud ha solicitado un informe detallado sobre los casos y anunció que evaluará si la atención fue oportuna de calidad y bajo las normas de bioseguridad. Foto: composición GEC
Susalud ha solicitado un informe detallado sobre los casos y anunció que evaluará si la atención fue oportuna de calidad y bajo las normas de bioseguridad. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) inició las investigaciones en el Hospital José Cayetano Heredia de Piura luego de que un grupo de padres denunciaran la muerte de nueve recién nacidos por presunta negligencia.

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