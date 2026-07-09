En lo que va del año, se han recibido más de 78 000 solicitudes de atención, entre consultas informativas y denuncias formales por presuntas vulneraciones a los derechos de los pacientes. Ante este incremento en la demanda, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) suscribieron un convenio de cooperación para automatizar y acelerar el procesamiento de los reclamos en los centros médicos públicos y privados debido a que los actuales canales de atención han colapsado.

La ciudadanía interesada en participar de la Innovatón, podrá acceder a mayor información a través de las cuentas oficiales de SUSALUD en Facebook, X, TikTok e Instagram. Foto: Andina

La meta inmediata del acuerdo estratégico, firmado por el superintendente Martín Alonso Tantaleán del Águila y el rector de la UPCH, Wilfredo Antonio Gonzáles Lozada, es diseñar herramientas de transformación digital que reduzcan los tiempos de espera de los usuarios que reportan negligencias o fallas en los servicios de salud.

Por ello, como primera acción operativa, ambas instituciones lanzaron la Innovatón “Reto de Innovación para la Protección Oportuna de los Derechos en Salud”. El objetivo de esta convocatoria pública es reunir a programadores, especialistas en tecnología, médicos y estudiantes para desarrollar softwares y aplicativos que optimicen los mecanismos de defensa del usuario dentro de los hospitales.

Durante la firma del convenio, el superintendente Tantaleán del Águila aseguró que con el apoyo de la UPCH se busca “promover iniciativas que incorporen herramientas como la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la transformación digital para fortalecer la capacidad de respuesta de Susalud frente a consultas, denuncias y reclamos”. “De esta forma podremos identificar riesgos de manera temprana, optimizar procesos, mejorar la atención ciudadana y generar evidencia para una toma de decisiones más rápida y eficiente”, agregó.

Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) evaluados por Videnza, más de la mitad de establecimientos de primer nivel no opera al menos 12 horas diarias. (Imagen: Videnza)

Además del desarrollo de software mediante hackatones y desafíos tecnológicos de innovación abierta, el acuerdo permitirá la ejecución de investigaciones científicas aplicadas a la gestión hospitalaria, peritajes especializados sobre la experiencia del usuario y programas de formación técnica para los fiscalizadores del sector salud.

El cronograma y las bases técnicas para los equipos interesados en postular soluciones informáticas a la Innovatón serán difundidos de manera abierta a través de las plataformas digitales oficiales de la superintendencia.