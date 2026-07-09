El acuerdo lanzará una convocatoria pública para reunir a programadores, especialistas en tecnología, médicos y estudiantes para desarrollar softwares y aplicativos que optimicen los mecanismos de defensa del usuario dentro de los hospitales. Foto: Susalud/composición GEC
El acuerdo lanzará una convocatoria pública para reunir a programadores, especialistas en tecnología, médicos y estudiantes para desarrollar softwares y aplicativos que optimicen los mecanismos de defensa del usuario dentro de los hospitales. Foto: Susalud/composición GEC
Por Redacción EC

En lo que va del año, se han recibido más de 78 000 solicitudes de atención, entre consultas informativas y denuncias formales por presuntas vulneraciones a los derechos de los pacientes. Ante este incremento en la demanda, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) suscribieron un convenio de cooperación para automatizar y acelerar el procesamiento de los reclamos en los centros médicos públicos y privados debido a que los actuales canales de atención han colapsado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: