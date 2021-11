“No (soy tendera), imagínese, soy una profesional que tiene una trayectoria en su carrera”. Así se defendió la actual jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), Doris Alzamora Chamorro, al ser consultada sobre las tres veces que fue intervenida en supermercados por el presunto hurto con la modalidad del ‘tendeo’.

El parte policial de la intervención de Doris Alzamora el 6 de mayo de 2013.

“Las ocurrencias policiales no trascendieron, no avanzaron, no siguieron en investigación porque se comprobó que no había ningún acto indebido, porque esto no constituye para nada un delito, es una falta. En caso de comprobarse que hay alguna acción irregular, se activa todo un procedimiento, pero en este caso no fue así”, declaró para América Televisión.

Lo cierto es que la funcionaria fue intervenida por la Policía Nacional a solicitud del personal de seguridad de los supermercados y entre sus pertenencias –carteras y bolsos- le encontraron diversos productos que no habían sido pagados. En esta nota conozca los detalles de las intervenciones que quedaron como constancia de ellas en el sistema de denuncias de la Policía Nacional.

El parte policial del 5 de febrero de 2016 de la intervención de Doris Alzamora.

Primera intervención

El 6 de mayo de 2013, el agente de seguridad de la tienda Wong, ubicada en la esquina de las avenidas República de Panamá y Benavides, a las 8:50 p.m., pidió apoyo a la comisaría de Miraflores para la intervención a una mujer por el hurto de la un tarro de leche en polvo de 400 gramos, valorizado en S/43.20, que lo llevaba en su cartera. La intervenida era nada menos que Doris Alzamora Chamorro, quien fue trasladada a la comisaría para el esclarecimiento del hecho.

Segunda intervención

Tiempo después, el 5 de febrero de 2016, Doris Alzamora volvió a ser intervenida. En esa oportunidad, a la 1:50 p.m., efectivos de la comisaría de San Borja llegaron hasta la tienda Metro para apoyar al personal de seguridad que intervino a una mujer. “Había sido sorprendida por haber sustraído dos tijeras de color anaranjado, dos pack de cepillos para niños, un enjuague bucal para niños, las mismas que las llevaba en su bolso de cuero de color rosado”, precisa el parte policial.

El parte policial del 10 de noviembre de 2019 de la intervención a Doris Alzamora.

Aquella vez también fue trasladada a la comisaría para el esclarecimiento del hecho tipificado como faltas contra el patrimonio.

Tercera intervención

Hace dos años, exactamente el 10 de noviembre de 2019, efectivos de la comisaría de Sagitario, también la intervinieron en la tienda Wong, ubicada en la cuadra 46 de la avenida Tomás Marsano, en Surco. De acuerdo al parte policial de la intervención, señala que “había intentado salir del referido centro comercial con pan de molde, tarro de Milo, detergente, panes, valorizado en S/73.00″.

Durante la entrevista que brindó a América Televisión, la funcionaria señaló que no consideró necesario informar de estas denuncias al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, porque no forman parte de ningún antecedente penal ni judicial que deba detallar en su hoja de vida.

