Actualmente un total ocho vías nacionales permanecen con tránsito restringido debido a las intensas lluvias y deslizamientos de tierra registrados en distintas zonas del país, informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Así lo dio a conocer Ronald Power, gerente de Supervisión y Fiscalización de la entidad, quien precisó que las regiones más afectadas por las fuertes precipitaciones son Amazonas, Cajamarca y La Libertad, donde se vienen reportando serias complicaciones para la circulación vehicular.

“Por fenómenos naturales tenemos ocho vías con tránsito restringido, principalmente se encuentran en las zonas de la sierra y selva, que se ubican en Amazonas, Cajamarca y La Libertad, donde muchas vidas han sido afectadas por estos fenómenos naturales” , señaló el funcionario.

Estas restricciones responden a derrumbes, huaicos y afectaciones a la infraestructura vial, lo que representa un riesgo para conductores y pasajeros que transitan por estas rutas.

En ese contexto, destacó la importancia del Mapa Interactivo de Alertas, una herramienta digital gratuita disponible en el portal web de la Sutran, dirigida a conductores, transportistas, pasajeros y al público en general.

“Se puede visualizar la información del estado situacional de la red vial nacional, donde podemos encontrar las alertas que podemos recibir por parte de las autoridades”, manifestó.

La Sutran exhortó a los usuarios de las carreteras a mantenerse informados antes de viajar y a respetar las indicaciones de las autoridades, a fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad en las vías afectadas por las condiciones climáticas adversas.