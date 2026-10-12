Un sismo de magnitud 4.3 se registró a las 4:57 a. m. de este lunes 12 de octubre en la provincia de Cañete, región Lima. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad de III-IV en San Vicente de Cañete.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, el epicentro del temblor se localizó a 41 kilómetros al suroeste de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, departamento de Lima.

El movimiento ocurrió exactamente a las 4:57:21 de la mañana, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0732. Las coordenadas geográficas registradas fueron latitud -13.30 y longitud -76.69, con una profundidad de 42 kilómetros.

El IGP reportó una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli Modificada en San Vicente de Cañete. Este nivel corresponde a un movimiento perceptible para las personas, que puede generar vibraciones en objetos y dependerá de las características de las edificaciones.

La magnitud mide la energía liberada por un sismo, mientras que la intensidad describe sus efectos y cómo se percibe en un lugar determinado. Por ello, un mismo movimiento telúrico puede presentar diferentes niveles de intensidad según la ubicación.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0732 Fecha:12/10/2026 04:57:21 Mag:4.3 Prof:42km Lat:-13.30 Long:-76.69 Int:III-IV San Vicente de Cañete Ref:41 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima https://t.co/tZE10MOZ88 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 12, 2026

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las recomendaciones de seguridad incluyen mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y ubicarse en una zona segura previamente identificada.

También es importante contar con un plan familiar de emergencia, reconocer las rutas de evacuación y tener preparada una mochila de emergencia con artículos esenciales.

Las autoridades recomiendan informarse a través de los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Asimismo, se debe evitar compartir reportes no confirmados para no generar alarma.

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