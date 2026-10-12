El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.3 registrado esta mañana en la provincia de Cañete, región Lima. (Foto: IGP)
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.3 registrado esta mañana en la provincia de Cañete, región Lima. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.3 se registró a las 4:57 a. m. de este lunes 12 de octubre en la provincia de Cañete, región Lima. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad de III-IV en San Vicente de Cañete.

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