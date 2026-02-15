Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El holding empresarial Intercorp denunció el cierre de 15 locales de sus empresas en el distrito de Miraflores en menos de una semana, los cuales calificó como “irregulares” debido a múltiples acciones de fiscalización ejecutadas por la municipalidad distrital. Entre los establecimientos clausurados se encuentran Cineplanet, Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos y Oechsle.

VIDEO RECOMENDADO

Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función
Lima

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función

“Hay incertidumbre sobre la reapertura de los locales”: continúa clausura de locales en Miraflores
Lima

“Hay incertidumbre sobre la reapertura de los locales”: continúa clausura de locales en Miraflores

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

Cientos de parejas celebraron San Valentín en parques de Miraflores y Barranco| FOTOS
Lima

Cientos de parejas celebraron San Valentín en parques de Miraflores y Barranco| FOTOS