“Hay incertidumbre sobre la reapertura de los locales”: continúa clausura de locales en Miraflores

El holding empresarial Intercorp denunció el cierre de 15 locales de sus empresas en el distrito de Miraflores en menos de una semana, los cuales calificó como “irregulares” debido a múltiples acciones de fiscalización ejecutadas por la municipalidad distrital. Entre los establecimientos clausurados se encuentran Cineplanet, Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos y Oechsle.

El conglomerado informó que los locales afectados cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para operar con normalidad, por lo que expresó su sorpresa por la “inmediatez y coordinación” de los operativos. Asimismo, indicó que, coincidentemente, esta situación ocurre en paralelo a una controversia contractual vinculada al convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla. El acuerdo fue suscrito entre la comuna distrital y un consorcio conformado por cuatro empresas del grupo, liderado por Urbi Propiedades .

Ante este escenario, los gremios de micro y pequeñas empresas (mypes), pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes compañías a nivel nacional expresaron su preocupación por la ola de clausuras y fiscalizaciones. Señalaron que estas medidas afectan a comercios formales y que la simultaneidad y el alcance de las intervenciones generan inquietud respecto a la aplicación equitativa de las normas municipales.

Representantes de gremios sospechan sobre los verdaderos motivos que habrían ocasionado estos cierres. Foto: GEC. / FERNANDO SANGAMA

El Comercio conversó con representantes de estos gremios para conocer sus impresiones sobre la presunta desproporcionalidad con la que se estaría actuando.

Posición de los gremios

Uno de los representantes más críticos frente a esta situación fue Carlos Tarazona, presidente de la Cámara Ferretera del Perú, quien señaló que le llama la atención que todos los cierres hayan estado dirigidos a marcas del grupo empresarial Intercorp. “No solo esta situación afecta a los trabajadores de la cadena, sino también a ese 80% de abastecedores de cadenas comerciales que son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales no tienen un sostén financiero como el de una gran compañía”, afirmó.

“Se está interrumpiendo toda una cadena comercial y de pagos, perjudicando enormemente a los emprendedores más pequeños. Al clausurar estas grandes superficies, se está desfavoreciendo a las mipymes. Ahora existe incertidumbre sobre cuándo van a reabrir los locales en Miraflores”, agregó.

Asimismo, resaltó que muchas de las observaciones realizadas durante los operativos pudieron haberse subsanado en el momento en que el inspector efectuaba la supervisión, por lo que consideró que se trató de una acción desmedida.

En el distrito se observa cómo locales comerciales, donde la gente almorzaba, compraba o pasaba un momento recreativo, permanecen cerrados. Foto: GEC. / FERNANDO SANGAMA

Otro de los voceros que se pronunció fue José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep). Señaló que el comportamiento de la Municipalidad de Miraflores pondría en riesgo a los emprendedores al paralizar las operaciones de empresas formales y “generar temor por clausuras selectivas y vengativas”.

“Las municipalidades transmiten además una alta inestabilidad al no tener reglas de juego claras, lo que cuestiona la forma de hacer negocios en el Perú y genera un panorama poco predecible para cualquier inversionista. Este hecho denota un posible abuso de poder, ya que no existiría una doble instancia para que los establecimientos comerciales puedan apelar este tipo de medidas. La incertidumbre es grande respecto a cuándo se reabrirán los locales”, añadió.

Por su parte, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, declaró a El Comercio que “estamos viendo un abuso de autoridad. Detrás de esto hay una afectación a la cadena de pagos y al desempeño de todos los trabajadores y proveedores involucrados. Esto no se trata solo de defender a una marca grande; hay micro y pequeñas empresas dentro del mismo distrito que sufren por estos cierres”.

“Claro que es importante fiscalizar, pero no puede haber autoridades que hagan un uso político o que interpreten la norma como mejor les parezca. Debe existir seguridad jurídica en el Perú; de lo contrario, la economía se verá afectada. Se ha dicho que la razón de estos cierres podría responder a temas más personales. No creemos que hayan obedecido a un criterio técnico, sino más bien emocional”, sostuvo.

Uno de los locales afectados fue Cineplanet, donde se registró la presencia de personas confundidas al ver que no había atención. Foto: GEC. / FERNANDO SANGAMA

Otro gremio que expresó su posición fue la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, representada por su vocero José Luis Silva Martinot. Señaló que las micro y pequeñas empresas viven del día a día y que un cierre de este tipo afecta seriamente la continuidad de sus negocios. “Esto no es una coincidencia. Intercorp y la municipalidad mantienen diferencias por no haber llegado a un acuerdo respecto al proyecto del estadio Bonilla. Una autoridad no puede coaccionar a alguien para que actúe de determinada manera. Eso no debe permitirse”, afirmó.

“Esto refleja un problema; si no se hace lo que el alcalde o un regidor quiere, buscan la excusa para cerrarte. Consideramos que podría haber arbitrariedad en las decisiones”, agregó.

Finalmente, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, reiteró la preocupación por la falta de claridad sobre la reapertura de los locales. “Pueden realizarse visitas inopinadas, pero debería darse la oportunidad de subsanar las observaciones en el momento y no cerrar el local de manera inesperada. De un momento a otro los han clausurado y creemos que estaría vinculado a la polémica por el estadio Bonilla. Llama la atención que Intercorp manifieste su oposición al proyecto y, días después, se produzcan estos cierres. Son situaciones que generan suspicacia”, concluyó.

Descargos

Este Diario se comunicó con el equipo de la Municipalidad de Miraflores. A través de un pronunciamiento por escrito, la comuna señaló que “en el marco de las acciones permanentes de fiscalización y ordenamiento del distrito, durante febrero se realizaron más de 250 intervenciones con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los trabajadores y visitantes. De ellas, 39 correspondieron a negocios vinculados al grupo Intercorp y 13 fueron clausurados por deficiencias”.

La Municipalidad afirma que estas intervenciones se realizaron conforme a sus funciones de fiscalizar y mantener el orden y la seguridad en los locales del distrito. Foto: GEC. / FERNANDO SANGAMA

“En las inspecciones se detectaron problemas críticos en los corredores de evacuación en caso de desastres, deficientes medidas de protección frente a descargas eléctricas, modificaciones de áreas que alteraban el plan de seguridad, falta de mantenimiento de soportes de aires acondicionados fijados en el techo e incluso la presencia de siete balones de gas no declarados en un conocido local de comida rápida”, agregó.

La comuna indicó que, de los establecimientos clausurados del citado conglomerado, hasta la fecha solo dos empresas han presentado solicitudes para el levantamiento de observaciones y la obtención de un nuevo certificado ITSE, lo que, según precisaron, “constituye un reconocimiento de que existían infracciones”. “Ante ello, y en clara demostración de diligencia y responsabilidad, el municipio ya programó visitas técnicas para corroborar el cumplimiento de las exigencias”, añadieron.

“Las inspecciones obedecen a criterios estrictamente técnicos y se ejecutan de forma aleatoria para verificar el cumplimiento riguroso de la ley. Descartamos que esto tenga relación con alguna controversia vinculada al complejo deportivo Bonilla (...). Tragedias con personas fallecidas en concurridos centros comerciales, como el Real Plaza de Trujillo, nos obligan a impulsar una innegociable cultura de prevención. Lamentamos que malos empresarios eludan su responsabilidad con la integridad de sus propios trabajadores, clientes y la comunidad”, concluyó la municipalidad.