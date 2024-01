Gustavo Reátegui, teniente alcalde de San Isidro, renunció a su cargo durante una reunión de concejo. El funcionario habría tomado dicha decisión tras mostrar su decepción con la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga.

“Ya me cansé, Nancy, porque tú no tienes las cualidades para dirigir, y yo no me quiero desprestigiar. Esta es la última sesión de concejo a la que asisto, y esta medalla me deshonra, y por eso me la quito. Te pedí trabajar juntos, pero nunca quisiste trabajar conmigo”, dice Reátegui mientras se quitaba la medalla que obtuvo como representante del Concejo.

Cabe mencionar que el hecho fue difundido en redes sociales, pues la sesión del 29 de diciembre del 2023 estaba siendo transmitida en vivo por la Municipalidad de San Isidro.

Teniente alcalde, Gustavo Reátegui, se quita la medalla de la Municipalidad de San Isidro: "Acá es guerra... No tiene Nancy ( la alcaldesa) las cualidades. Esta medalla me deshonra".#SanIsidro#regidoresinforman #ParticipaciónVecinal #transparencia pic.twitter.com/ofrw84wULQ — Regidores San Isidro por Transparencia (@RegidoresSI) December 29, 2023

Alcaldesa de San Isidro acusada de presunto peculado

No es la primera vez que el distrito de San Isidro está en medio de un problema político. Y es que, a finales de julio del 2023, la alcaldesa Nancy Vizurraga fue acusada por el presunto peculado.

Según el desaparecido programa televisivo ‘Al estilo Juliana’, la funcionaria habría usado un auto de la municipalidad para la lleve y la recoja de una peluquería. En las imágenes difundidas por el medio se ve a la alcaldesa ingresando al local, mientras que el vehículo queda estacionado en el exterior.

Cabe mencionar que tras la denuncia, la autoridad expresó que no tenía nada de malo pedir a un personal la traslade a cualquier lugar a bordo del auto municipal. Esto a pesar que el vehículo solo debería ser usado para trasladar a la funcionaria a eventos oficiales.