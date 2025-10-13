A las 8:00 de la noche del lunes se llevó a cabo el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) con el propósito de fortalecer la preparación y respuesta del país ante emergencias como sismos, tsunamis, lluvias intensas o deslizamientos.

El ejercicio se desarrolló de forma simultánea en todas las regiones del Perú, incluyendo Lima Metropolitana y el Callao, donde las sirenas de bomberos y ambulancias marcaron el inicio de la jornada preventiva.

En esta edición, el escenario principal simuló un sismo de magnitud 8.8 con epicentro en el mar frente a la costa peruana, seguido de un posible tsunami que afectaría zonas costeras.

Un total de 18 departamentos participaron bajo este escenario de sismo y peligros asociados, entre ellos Lima, Arequipa, Piura, La Libertad, Ica, Cusco y Tacna.

En tanto, siete regiones, como Ayacucho, Cajamarca, Loreto y Madre de Dios, recrearon situaciones de lluvias intensas, con posibles inundaciones, huaicos y deslizamientos.

Brigadistas, bomberos, policías, personal de salud y miembros de las Fuerzas Armadas participaron en la jornada junto a autoridades locales, regionales y nacionales, quienes evaluaron la eficacia de sus protocolos de evacuación y respuesta ante emergencias.

Según el Indeci, este simulacro permitió evaluar la coordinación entre las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y promover una cultura de prevención entre los ciudadanos, quienes practicaron rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Con este ejercicio, el Indeci cerró su calendario anual de simulacros, reafirmando el compromiso del Estado y la ciudadanía con la gestión del riesgo de desastres.

La entidad reiteró además la importancia de que cada familia mantenga actualizado su plan de emergencia y cuente con una mochila con alimentos, agua y artículos de primeros auxilios ante posibles situaciones reales.

Se activaron sistemas de alerta durante el simulacro

Durante el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025, el Indeci activó el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), el Sistema de Alerta por Radiodifusión (EWBS) y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE).

Este último envió mensajes de alarma a celulares con tecnología Cell Broadcast en varias regiones del país, ante posibles huaicos, inundaciones y tsunamis.