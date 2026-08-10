Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
Por Redacción EC

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes. En el texto también extendió sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida a causa del fuerte movimiento telúrico que provocó el colapso de varias edificaciones.

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