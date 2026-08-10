Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes. En el texto también extendió sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida a causa del fuerte movimiento telúrico que provocó el colapso de varias edificaciones.

“La Cancillería permanece atenta a la evolución de la situación que ha originado importantes daños personales y materiales”, se lee en el documento.

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Asimismo, hizo un llamado a los peruanos que permanecen en Colombia y necesitan asistencia para que se comuniquen con los siguientes números:

Bogotá : +57 316 831 6843 (celular de emergencias) y (601) 746 0295 (teléfono central).

: +57 316 831 6843 (celular de emergencias) y (601) 746 0295 (teléfono central). Cali : +57 310 231 6045 (Consulado Honorario).

: +57 310 231 6045 (Consulado Honorario). Medellín : +57 318 716 6116 (Consulado General).

: +57 318 716 6116 (Consulado General). Leticia: +57 310 296 1101 (Consulado General).

Hace solo una semana, 10 connacionales fueron repatriados al país tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela. Se conoció que hay más personas que buscan regresar al Perú, por lo que no se descartan nuevos traslados.

¿Cuántos muertos hay tras el terremoto en Colombia?

Los primeros reportes indican que hay más de 100 fallecidos y 87 heridos producto del fuerte sismo. El presidente de la nación afectada, Abelardo de la Espriella, indicó que brindará actualizaciones cada dos o tres horas.

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