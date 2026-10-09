Terremoto en Panamá activa monitoreo en el Pacífico: Marina de Guerra confirma que no habrá tsunami en Perú. Foto: Marina de Guerra
Terremoto en Panamá activa monitoreo en el Pacífico: Marina de Guerra confirma que no habrá tsunami en Perú. Foto: Marina de Guerra
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú descartó una amenaza de tsunami en el litoral peruano tras el potente terremoto registrado este viernes 9 de octubre en Panamá. Luego de evaluar los datos del movimiento telúrico, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT) confirmó que el evento no generaría un tsunami en las costas del país.

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