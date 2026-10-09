La Marina de Guerra del Perú descartó una amenaza de tsunami en el litoral peruano tras el potente terremoto registrado este viernes 9 de octubre en Panamá. Luego de evaluar los datos del movimiento telúrico, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT) confirmó que el evento no generaría un tsunami en las costas del país.

La magnitud del sismo motivó el monitoreo preventivo de las autoridades, debido a la posibilidad de que los terremotos ocurridos en la cuenca del Pacífico provoquen variaciones en el nivel del mar. Sin embargo, el análisis técnico permitió descartar un riesgo para la población costera peruana.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, basado en información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 p. m., hora local de Panamá.

El evento registró una magnitud de 7,6 Mw y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El reporte ubicó el epicentro a 59 kilómetros al oeste-suroeste de Las Tablas, en Panamá.

Marina de Guerra descarta tsunami en el litoral peruano

A través de un boletín informativo difundido por la Dirección de Hidrografía y Navegación, bajo la etiqueta #ÚltimoSismoLejano, la Marina de Guerra comunicó su evaluación sobre el impacto del terremoto en el territorio peruano.

“INFORMACIÓN: NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO”, señaló la institución en su comunicado oficial.

La evaluación descartó la generación de un tsunami en las costas peruanas a raíz de este evento. De esta manera, la autoridad marítima precisó que el sismo no representaba una amenaza para el litoral nacional.

#ÚltimoSismoLejano INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 09-10-26 12:56:00 Magnitud: 7.6 Mw Referencia: 59 KM WSW OF LAS TABLAS, PANAMA Profundidad: 10.00 km Fuente: USGS https://t.co/WljoSpxLKZ — Hidrografía Perú (@DHN_peru) October 9, 2026

¿Qué recomiendan las autoridades ante una alerta de tsunami?

La Marina de Guerra y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades ante cualquier emergencia.

Aunque no se identificó riesgo de tsunami para el Perú por este terremoto, es importante evitar la difusión de información no confirmada y consultar los comunicados oficiales ante futuros movimientos sísmicos en el océano Pacífico.

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