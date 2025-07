“Si el terremoto hubiera sido frente a Perú, no hubieran sido 18 horas para evacuar, sino 18 minutos”: así se vivió la alerta de tsunami en Perú

Olas de tsunami inundan una zona tras el fuerte terremoto de magnitud 8,8 que sacudió el extremo oriental de la península rusa de Kamchatka, en Severo-Kurilsk, región de Sajalín, Rusia, el 30 de julio de 2025.

El primer mensaje de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, organismo responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, ocurrió a las 6:39 de la tarde de ayer, 15 minutos después del terremoto, con un comunicado que descartaba riesgo de tsunami en el país. Sin embargo, esta información varió con el transcurso de las horas y recién para las 9:38 de la noche se confirmó que el sismo sí generaba alerta de tsunami.

Esta demora en la claridad de los riesgos que podían significar para el Perú generó confusión en la población tomando en cuenta que países vecinos como Ecuador o Chile emitieron comunicados antes. De hecho, la presidenta del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile realizó una conferencia de prensa a las 9:30 de la noche para anunciar la alerta y las medidas que se tomarían en la zona costera. Minutos después, su presidente Gabriel Boric se pronunció en sus redes sociales para indicar el protocolo a seguir.

Por el terremoto en Rusia a esta hora se realiza COGRID nacional. Por lo pronto tenemos alerta de tsunami para toda la costa de Chile para mañana. El protocolo es evacuar 3 horas antes de la estimación de llegada de la ola. Estaremos informando en detalle pasos a seguir. Mantenga… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 30, 2025

En Perú, sin embargo, la presidenta Dina Boluarte Zegarra participó en una reunión de coordinación con autoridades de prevención de desastres recién a las 10 de la mañana de ayer.

🔴 #EnVivo | La presidenta Dina Boluarte Zegarra supervisa la atención en el litoral peruano, debido a la alerta de tsunami tras el sismo en Rusia. pic.twitter.com/jApPwjTHcg — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 30, 2025

Para ese momento ya se habían activado todos los protocolos de emergencia, incluida la suspensión de todas las actividades costeras a nivel nacional desde la noche anterior: pesca artesanal e industrial, buceo, navegación recreativa y operaciones comerciales en caletas, muelles y terminales. Además, se ordenó el cierre total de puertos de 165 puertos del Perú y se exhortó a las embarcaciones a desplazarse mar adentro hasta nuevo aviso.

CAMBIO DE PROYECCIONES

Cuatro horas y media después del terremoto, a las 10:54 de la noche del martes, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que las primeras ondas del tsunami podrían arribar al litoral norte peruano desde las 10:10 de la mañana con una altura máxima de 2,31 metros en Talara. Los datos sobre la hora de llegada y altura proyectada también cambiaron en varias oportunidades hasta que finalmente se determinó que la llegada sería a las 11:50 de la mañana, con olas entre los 1.07 y 1.86 metros.

“Conforme las ondas llegaron a las islas Galápagos (Ecuador) nos dimos con la sorpresa que hubo un retraso y que iba a llegar dos horas después a caleta La Cruz. Ese retraso significa que va a disminuir la altura del tren de olas y con ello su potencial capacidad destructiva”, explicó a RPP el vicealmirante Alberto Lozada Frías, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Para Miguel Estrada Mendoza, investigador principal del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), el cambio de proyecciones es normal porque la intensidad del tsunami depende de múltiples factores que varían conforme las olas se desplazan por el océano. “Las ondas del tsunami pueden viajar hasta 800 o 900 km/h cuando la distancia entre la superficie libre del agua y el fondo marino es bastante grande. A medida que esa onda va avanzando y el fondo marino va cambiando, la velocidad puede variar. Lo más probable es que disminuya. Además, a medida que la onda se va acercando a la costa, pierde más velocidad. De 800 km/h puede llegar hasta 30 o 40 km/h. Pero, para que la onda mantenga su energía, aumenta en altura y también por eso también cambian las proyecciones”, explicó.

En diálogo con El Comercio, Estrada recordó que para que ocurra un tsunami se tienen que dar por lo menos tres condiciones: el sismo debe ocurrir en el mar, ser de magnitud mayor de 7 y tener una profundidad relativamente superficial. Eso es determinante para activar una alerta.

Con él coincide el ingeniero Fredy Morán, presidente de la Comisión de gestión de riesgos y desastres del CIP LIMA, quien añadió que lo sucedido ayer fue una oportunidad para educar a la población sobre cómo actuar ante desastres. “Lo que se debe hacer es orientar a la población a mantenerse alerta y no exponerse aunque cambien los valores de la altura de las olas. Se tiene que mejorar la coordinación con la población, evaluar las rutas de evacuación. Muchas personas viven del día a día en el litoral marítimo, por eso tiene que activarse rápidamente las contingencias para atenderlos hasta que se reactiven las actividades costeras”, dijo a este Diario.

Tal como se anunció, las primeras olas arribaron al puerto La Cruz de Tumbes, sin causar daños ni complicaciones. En regiones como La Libertad, Piura y Lima, el mar retrocedió varios metros. En la playa El Toril, en Paita, por ejemplo, el retiro fue de más de 100 metros, dejando expuestos a varias especies marinas en la arena. Pese a ello, el balance del Ministerio de Defensa descartó daños en el país.

“Afortunadamente los resultados no han sido mayores, el tren de olas ha sido mínimo. Sin embargo, la alerta de tsunami continúa y el cierre de puertos a nivel nacional hasta que volvamos a las situaciones normales”, declaró el ministro Walter Enrique Astudillo Chávez en conferencia de prensa.

PREVENCIÓN INSUFICIENTE

Ayer, la población costera no fue evacuada de forma obligatoria, aunque varias municipalidades y gobiernos regionales, como los de Callao, Piura, La Libertad y Arequipa, activaron sus comités de emergencia y recomendaron a la población no acercarse al mar. Además, desde las 8:20 de la mañana, miles de teléfonos móviles recibieron mensaje de alerta de tsunami, acompañado de un fuerte sonido y vibración, a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate).

Estos son todos los mensajes que SISMATE envío por alerta de Tsunami tras terremoto en Rusia: a algunos celulares de peruanos no les llegó. (Foto: difusión)

Pese a ello, varias personas acudieron a las playas a esperar la llegada del tren de olas luego de que se confirmara que las alturas no superarían el metro.

Esto resulta preocupante porque, según explica Estrada, olas de poca altura pueden causar daños importantes. “Hay investigaciones serias que han comprobado que inclusive corrientes de agua de 30 centímetros, si es que entran con fuerza, pueden volcar a una persona” , explicó el investigador de Cismid.

Un bañista en las playas de la Perla pese a las restricciones por alerta de tsunami | Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec

El trabajo de prevención con la ciudadanía es indispensable, tomando en cuenta que frente a la costa central del Perú hay una zona de acoplamiento sísmico formado de la fricción de las placas tectónicas Nazca y Continental que lleva 279 años sin un terremoto de gran magnitud. El último de magnitud fue de 8,8 ocurrió en 1746 en Lima.

“En ese caso no tendríamos 18 horas para evacuar, tendríamos 18 minutos Los sistemas de alerta temprana son útiles, pero si estamos en la costa y sentimos un movimiento sísmico y vemos que el mar se retira, ahí no hay nada que pensar, no se necesita una alerta, hay que evacuar inmediatamente y para eso se necesita preparación de la población. Se puede tener el mejor sistema de alerta, pero si la población no sabe qué hacer, no sirve de nada”, añadió Estrada.

Como ejemplo de buenas experiencias, Morán recordó que países como Chile tienen sistemas de alarma que incluyen sirenas que se activan para que la población no se acerque a zonas de riesgo. “Se necesita mayor inversión en reducción de riesgo de desastres no solo para sismos, sino también para lluvias, inundaciones, incluso para olas de calor como tienen otros países. El sistema de alerta temprana en Perú está en proceso de implementación y se prevé que para fin de año estaría funcionando”, añadió.

En Lima, la municipalidad metropolitana dispuso el cierre de la Costa Verde y las comunas distritales de Barranco, Miraflores, San Isidro y Magdalena hicieron lo mismo con todos los accesos a esta vía. Miraflores también suspendió las actividades deportivas de las playas de su jurisdicción y los vuelos en parapente.

Para el especialista del CIP Lima, esta vez la coordinación de las autoridades ha sido eficiente porque el epicentro del terremoto fue lejano, pero no sucedió lo mismo cuando el último sismo de moderada intensidad se presentó. “Podemos medir la respuesta real de las autoridades cuando el sismo es cercano, como el terremoto del 2010 en Chile (8,8 MW) o incluso el sismo del 15 de junio en Lima. Esta vez se han cerrado las vías desde temprano o incluso desde la noche del martes, pero en junio no se vio eso, el sistema de respuesta no fue inmediato y en pleno deslizamiento en la Costa Verde los carros seguían transitando”, añadió Morán a este Diario.