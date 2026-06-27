Una iniciativa comunitaria ha congregado tanto a la comunidad venezolana residente en el Perú como a la población peruana en una jornada para la entrega de donaciones destinadas a los damnificados del terremoto en Venezuela, en los exteriores de la embajada del país caribeño, ubicada en el Cercado de Lima. El objetivo es centralizar el acopio de medicinas, ropa y alimentos no perecibles de primera necesidad.
Una iniciativa comunitaria ha congregado tanto a la comunidad venezolana residente en el Perú como a la población peruana en una jornada para la entrega de donaciones destinadas a los damnificados del terremoto en Venezuela, en los exteriores de la embajada del país caribeño, ubicada en el Cercado de Lima. El objetivo es centralizar el acopio de medicinas, ropa y alimentos no perecibles de primera necesidad.
Además de este punto de recepción, existen puestos adyacentes a la embajada en donde también se viene registrando el ingreso constante de ropa, fármacos esenciales, agua embotellada y alimentos de conservación prolongada. Estos insumos serán organizados para su posterior traslado hacia el territorio venezolano.
Más de 1400 muertos y 3238 heridos
Venezuela fue sacudida de forma consecutiva por dos movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales ocurrieron con un intervalo de apenas 39 segundos. De acuerdo con el balance oficial actualizado emitido por las autoridades de Caracas, la cifra de muertos se elevó a 1430, mientras que los reportes de los servicios de emergencia registran al menos 3238 personas heridas.
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Los sismos causaron el colapso de múltiples edificaciones multifamiliares e institucionales, afectando principalmente a la región costera del estado de La Guaira. A la fecha, se reporta un saldo inicial de 3142 familias en condición de damnificadas.
Despliegue de asistencia internacional
El epicentro del desastre continúa en situación crítica debido a la posibilidad de nuevos derrumbes de las estructuras de la ciudad. Recientemente, se reportó un nuevo sismo de magnitud 4.8 con epicentro en el mar, a 30 kilómetros de la localidad de El Limón (estado de Aragua). El movimiento se percibió en la capital venezolana y áreas circundantes, lo que ha incrementado la alerta entre las brigadas de emergencia.
Más de 1600 rescatistas procedentes de diversos países de la región —como Ecuador, Chile, Colombia, Perú, México y Brasil— se encuentran desplegados en diversos puntos de la zona afectada, para atender las necesidades sanitarias y realizar labores de remoción de escombros y rescate.
A estas labores de asistencia, se sumó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la instalación de tres hospitales de campaña tácticos y refugios comunitarios multiservicios directamente en La Guaira, con el fin de descentralizar la atención médica urgente y evitar el colapso de los centros médicos de Caracas.
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