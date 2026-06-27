De acuerdo con el balance oficial actualizado emitido por las autoridades de Caracas, la cifra de muertos se elevó a 1430, mientras que los reportes de los servicios de emergencia registran al menos 3238 personas heridas. Foto: composición GEC
De acuerdo con el balance oficial actualizado emitido por las autoridades de Caracas, la cifra de muertos se elevó a 1430, mientras que los reportes de los servicios de emergencia registran al menos 3238 personas heridas. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Una iniciativa comunitaria ha congregado tanto a la comunidad venezolana residente en el Perú como a la población peruana en una jornada para la entrega de donaciones destinadas a los damnificados del terremoto en Venezuela, en los exteriores de la embajada del país caribeño, ubicada en el Cercado de Lima. El objetivo es centralizar el acopio de medicinas, ropa y alimentos no perecibles de primera necesidad.

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