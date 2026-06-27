Una iniciativa comunitaria ha congregado tanto a la comunidad venezolana residente en el Perú como a la población peruana en una jornada para la entrega de donaciones destinadas a los damnificados del terremoto en Venezuela, en los exteriores de la embajada del país caribeño, ubicada en el Cercado de Lima. El objetivo es centralizar el acopio de medicinas, ropa y alimentos no perecibles de primera necesidad.

Alimentos, agua, ropa y medicinas son recolectados para las víctimas del sismo en Venezuela. Foto: difusión

Además de este punto de recepción, existen puestos adyacentes a la embajada en donde también se viene registrando el ingreso constante de ropa, fármacos esenciales, agua embotellada y alimentos de conservación prolongada. Estos insumos serán organizados para su posterior traslado hacia el territorio venezolano.

Más de 1400 muertos y 3238 heridos

Venezuela fue sacudida de forma consecutiva por dos movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales ocurrieron con un intervalo de apenas 39 segundos. De acuerdo con el balance oficial actualizado emitido por las autoridades de Caracas, la cifra de muertos se elevó a 1430, mientras que los reportes de los servicios de emergencia registran al menos 3238 personas heridas.

Los sismos causaron el colapso de múltiples edificaciones multifamiliares e institucionales, afectando principalmente a la región costera del estado de La Guaira. A la fecha, se reporta un saldo inicial de 3142 familias en condición de damnificadas.

Despliegue de asistencia internacional

El epicentro del desastre continúa en situación crítica debido a la posibilidad de nuevos derrumbes de las estructuras de la ciudad. Recientemente, se reportó un nuevo sismo de magnitud 4.8 con epicentro en el mar, a 30 kilómetros de la localidad de El Limón (estado de Aragua). El movimiento se percibió en la capital venezolana y áreas circundantes, lo que ha incrementado la alerta entre las brigadas de emergencia.

En su última actualización, las autoridades cifraron este sábado en 1.430 las personas fallecidas, en 3.238 los heridos y 3.142 familias damnificadas. Foto: EFE/ Ronald Peña R

Más de 1600 rescatistas procedentes de diversos países de la región —como Ecuador, Chile, Colombia, Perú, México y Brasil— se encuentran desplegados en diversos puntos de la zona afectada, para atender las necesidades sanitarias y realizar labores de remoción de escombros y rescate.

A estas labores de asistencia, se sumó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la instalación de tres hospitales de campaña tácticos y refugios comunitarios multiservicios directamente en La Guaira , con el fin de descentralizar la atención médica urgente y evitar el colapso de los centros médicos de Caracas.

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