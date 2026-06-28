Tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, que han dejado más de mil fallecidos y cerca de tres mil heridos, las comunidades de ciudadanos venezolanos residentes en Perú iniciaron una campaña de recolección de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por la tragedia.

Según se pudo conocer, uno de los principales puntos de acopio de donaciones está ubicado en el parque Cervantes del Centro de Lima, cerca del Estadio Nacional. La iniciativa busca reunir productos de primera necesidad que serán enviados a quienes más lo necesitan.

Desde las primeras horas de la jornada, decenas de personas acudieron al punto de donación para entregar alimentos no perecibles, agua, ropa, frazadas, artículos de higiene y medicamentos.

Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Decenas de venezolanos se hicieron presente en este lugar estratégico para recibir las donaciones solidarias de sus compatriotas y de ciudadanos peruanos que se sumaron a la campaña.

Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Cabe señalar que la ayuda será clasificada y distribuida de manera coordinada para garantizar que llegue a las familias damnificadas de Venezuela.

Además de este punto, existen otros lugares de recepción de donaciones, tanto en la Embajada de Venezuela en Perú y diferentes locaciones de la capital peruana, donde se reúnen víveres como agua embotellada, alimentos de conservación prolongada, ropa, medicinas y más.

Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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Sobre el terremoto en Venezuela

Como se recuerda, Venezuela fue sacudida de forma consecutiva por dos movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales ocurrieron con un intervalo de apenas 39 segundos el pasado 24 de junio.

Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

De acuerdo con el balance oficial actualizado emitido por las autoridades de Caracas, la cifra de muertos se elevó a 1430, mientras que los reportes de los servicios de emergencia registran al menos 3238 personas heridas.