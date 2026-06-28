Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para apoyar a damnificados por los terremotos. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

Tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, que han dejado más de mil fallecidos y cerca de tres mil heridos, las comunidades de ciudadanos venezolanos residentes en Perú iniciaron una campaña de recolección de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por la tragedia.

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