Según se pudo conocer, uno de los principales puntos de acopio de donaciones está ubicado en el parque Cervantes del Centro de Lima, cerca del Estadio Nacional. La iniciativa busca reunir productos de primera necesidad que serán enviados a quienes más lo necesitan.
Desde las primeras horas de la jornada, decenas de personas acudieron al punto de donación para entregar alimentos no perecibles, agua, ropa, frazadas, artículos de higiene y medicamentos.
Decenas de venezolanos se hicieron presente en este lugar estratégico para recibir las donaciones solidarias de sus compatriotas y de ciudadanos peruanos que se sumaron a la campaña.
Cabe señalar que la ayuda será clasificada y distribuida de manera coordinada para garantizar que llegue a las familias damnificadas de Venezuela.
Además de este punto, existen otros lugares de recepción de donaciones, tanto en la Embajada de Venezuela en Perú y diferentes locaciones de la capital peruana, donde se reúnen víveres como agua embotellada, alimentos de conservación prolongada, ropa, medicinas y más.
Como se recuerda, Venezuela fue sacudida de forma consecutiva por dos movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales ocurrieron con un intervalo de apenas 39 segundos el pasado 24 de junio.
De acuerdo con el balance oficial actualizado emitido por las autoridades de Caracas, la cifra de muertos se elevó a 1430, mientras que los reportes de los servicios de emergencia registran al menos 3238 personas heridas.
El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultados afectadas, informó este jueves 25 de junio el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. (EFE)