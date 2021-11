Entender el deporte, el ciclismo, el arte y la cultura, en el universo diversificado de las actividades humanas, como instrumentos de cambio y transformación. La cultura artística, los principios y valores, la preservación e identidad para con los patrimonios culturales, práctica del deporte, como el ciclismo, las labores comunales en favor del ciudadano, como parte de su sociedad; etc. Son los pilares para lograr un mundo más digno para vivir. The Colliq Bikers no solo hace visitan a patrimonios culturales, si no, también hacen labores sociales y actividades artísticas | Foto: Jorge Cerdan / @photo.gec