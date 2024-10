En un evento inusual en el distrito de San Borja, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al conocido tiktoker argentino Gero Arias mientras intentaba realizar un reto viral en la avenida Aviación. Arias buscaba superar su propio récord en un circuito de barras, lo que atrajo a una gran multitud de seguidores, generando una situación caótica. Para muchas personas que no conocían al influencer, surgieron dudas sobre en qué consiste este particular reto de las barras y cuánta influencia tiene en Perú.

A través de sus redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores, Gero Arias anunció que el lunes 7 de octubre llevaría a cabo este desafío, invitando a todos a verlo en acción. Su convocatoria tuvo una gran respuesta, y cientos de personas se congregaron en la avenida Aviación.

Intervención

Mientras intentaba superar su récord, las imágenes compartidas por Arias y otros presentes mostraron que la situación se descontroló rápidamente. Agentes policiales intentaron restablecer el orden, pero sin éxito. Ante el riesgo de disturbios, la PNP decidió intervenir, enviando numerosos efectivos que usaron bombas lacrimógenas y disparos al aire para dispersar a la multitud. Afortunadamente, no hubo heridos graves, aunque la intervención fue grabada y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Gero Arias fue llevado a la Comisaría de San Borja.

Gero Arias fue llevado a la Comisaría de San Borja para seguir el procedimiento correspondiente, mientras que sus seguidores fueron dispersados. Un equipo de la PNP permaneció en el área para evitar el regreso de los fanáticos y posibles altercados.

En un video que compartió en Facebook, Arias comentó que “la Policía me llevó detenido antes de comenzar el día 281. No pude lograr la revancha”. La intervención provocó reacciones diversas en redes, con algunos seguidores criticando la respuesta policial y otros cuestionando la aglomeración de fanáticos.

Arias, conocido por sus videos de retos virales, afirmó que nunca tuvo la intención de causar disturbios y lamentó su arresto. “Recién me libera la Policía. Lamentablemente no pude tener mi revancha con las barras, donde perdí el año pasado. Veremos si podemos superar el día 281, muchachos”, dijo en el video.

“Al principio, cuando llegué a la comisaría, me esposaron y me dijeron que iban a arrestarme, argumentando que lo que había hecho era un delito. Se reunió una gran cantidad de gente, causando disturbios y rompiendo cosas en el parque. Al final, la municipalidad me impuso una multa por los daños causados, pero la Policía, después de algunas horas, me dejó ir”, dijo.

Su intento de superar su récord en Lima culminó en un inesperado enfrentamiento con las autoridades, revelando la tensión entre el entusiasmo de sus seguidores y la necesidad de mantener el orden público.

¿En qué consiste este particular reto?

Gerónimo Arias, conocido como Gero Arias, realiza un reto de barras (dominadas) más cada día durante un año. Este joven de San Luis, Argentina, ha conquistado millones de seguidores con su desafío físico, que comenzó en 2023 y ha retomado en 2024.

Inspirado por otros retos virales, decidió iniciar el suyo propio: añadir una dominada diaria.

Todo empezó en 2022, cuando Gero decidió aprovechar su talento para las dominadas tras ganar una competencia en su país. Inspirado por otros retos virales, decidió iniciar el suyo propio: añadir una dominada diaria. El año 2023 lo catapultó a la fama, acumulando 281 dominadas en 281 días consecutivos. Ahora, en 2024, ha reanudado el reto, superando ya los 250 días, con más de 4,6 millones de seguidores observando su progreso diario.

Lejos de conformarse con hacer dominadas en el gimnasio, Gero ha llevado su desafío a escenarios extremos. Desde colgarse de grúas de construcción hasta realizar dominadas en muros de ciudades, ha sorprendido a todos. Recientemente, impresionó al realizar dominadas colgado de un puente en Costa Rica, con cocodrilos acechando debajo de él. Para subir la apuesta, realizó 250 dominadas desde un globo aerostático sobre Brasil, imágenes que se han viralizado rápidamente.

Su creciente popularidad no ha pasado desapercibida y le ha permitido colaborar con importantes figuras del deporte y el entretenimiento. Durante su reciente visita a España, Gero se unió a estrellas como Pedri, del FC Barcelona, el youtuber TheGrefg y el atleta Joan Pradells. Estos encuentros no solo han elevado su fama, sino que también han demostrado su capacidad para llevar su reto a nuevas alturas, tanto físicas como mediáticas. A pesar de los riesgos y las críticas que enfrenta, Gero Arias sigue enfocado en completar su viral reto.

Comentarios

En redes sociales, algunos internautas han comentado sobre el popular reto que practica Gero Arias, argumentando que no se trata de fomentar el deporte entre las personas que asisten a las aglomeraciones, sino que muchos solo van a observarlo, lo que puede generar conflictos entre ciudadanos.

“Ha expuesto su vida en el afán de seguir siendo tendencia. Se ha colgado de grúas sin seguridad, realizó el reto en un río con cocodrilos, se sumergió en las aguas sucias y peligrosas de Venecia, y se ha sujetado de rocas en montañas sin protección. Gero Arias asegura que confía más en sus manos que en un arnés de seguridad y que nunca le pasará nada”, comentó un usuario en redes.

“Convoca a miles de personas sin avisar a la seguridad de la ciudad donde se encuentra. Esto altera el orden público. De hecho, ya ha habido incidentes en los que se han producido golpes entre los asistentes. Lo que ocurrió en Perú no fue un hecho menor. Lo de Gero Arias es irresponsable y podría provocar hasta una tragedia en caso de una trifulca o estampida. Sin embargo, él, y seamos sinceros, parece creer que nunca pasará nada. Podría tener grandes patrocinadores, pero si no pusiera su vida en riesgo por fama y fuera más responsable, además de recibir asesoría en comunicación, las mejores marcas trabajarían con él”, agregó.