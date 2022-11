Nicolás Santa Gadea tenía 23 años y Ángel Torres, 44. Ambos eran bomberos dedicados a atender emergencias para salvar la vida de otros. Ellos murieron ayer en un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, cuyas causas aún no son explicadas por las autoridades involucradas.

Ayer por la tarde, el vuelo LA2213 de la aerolínea Latam se preparaba para despegar hacia la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, cuando, aproximadamente a las 3:11 p.m., al acelerar por la pista chocó con uno de los camiones del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora del aeropuerto internacional, que había ingresado de improvisto.

El impacto provocó que la parte lateral de la aeronave se prendiera en fuego con los más de 100 pasajeros a bordo. Los brigadistas que se encontraban en el vehículo de emergencia fallecieron de forma inmediata.

🇵🇪 | ÚLTIMA HORA: Accidente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez de Lima, Perú, se cruza un camión en el camino de un avión de LATAM. pic.twitter.com/3jyoVdTyrm — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 18, 2022

Además de trabajar como bomberos para el equipo de respuesta de LAP, ambos eran efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Torres era capitán en la Benemérita y Centenaria Compañía de Bomberos Garibaldi N° 7. Santa Gadea era un joven seccionario de la Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Garibaldi Nº 6.

Por otro lado, Manuel Villanueva Alarcón fue internado en el hospital Alberto Sabogal y permanece en estado crítico. Al igual que sus compañeros, Villanueva se desempeñaba como bombero voluntario de la compañía Chosica N° 32.

Daños

Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el accidente sucedió aproximadamente a las 2:48 p.m., aunque videos de cámaras de seguridad dan cuenta del siniestro a las 3:11 p.m. Se trató de la aeronave A320, con número de vuelo LA2213 y matrícula CC-BHB. En ella se encontraban 102 pasajeros.

El incendio que se inició al lado derecho del avión fue extinguido por las otras unidades de respuesta del aeropuerto que se encontraban en el lugar. Ningún pasajero resultó herido, según aclaró Manuel van Oordt, gerente general de Latam, en rueda de prensa.

Lo que sí hubo fue pánico y desesperación cuando adultos y niños tuvieron que escapar de la emergencia. “En el asiento 26 las llamas se veían por las ventanas. Los segundos pasaban y el olor a humo se empezaba a sentir dentro del avión [...] Ese olor no lo olvidaré nunca”, contó en su cuenta de Twitter el pasajero Joel Chipana.

Un video muestra a los bomberos fallecidos minutos antes del fatal accidente en el aeropuerto Jorge Chávez. (Video: @erwinvalenzuela / Twitter)

De acuerdo con el representante de la aerolínea, “no se reportó alguna emergencia dentro del vuelo. Era un vuelo que estaba en condiciones óptimas para despegar”. Añadió que no se tiene clara aún la presencia de las unidades de emergencia en la pista.

Según información a la que accedió El Comercio, las unidades de emergencia no tenían autorización para ingresar a la pista y que se habría programado un simulacro en la pista de aterrizaje . Aún no se ha aclarado oficialmente las razones por las cuales los camiones salieron de su base en dirección a la pista. Según mencionó el vocero de Latam, esto deberá ser resuelto a través de las diligencias que elaborarán diferentes entidades.

Manuel van Oordt, CEO de Latam, indicó que la aerolínea no pidió ayuda de los bomberos. (Foto: Hugo Pérez)

Caos en varios lugares

Mientras las investigaciones aún continúan en proceso, LAP anunció la suspensión de las operaciones del aeropuerto Jorge Chávez hasta la 1 p.m. de esta tarde. Se trata de casi 24 horas de cierre del principal aeropuerto del país. Ante esto, diferentes vuelos que debían llegar a Lima se vieron obligados a aterrizar en otras ciudades.

El MTC informó en un comunicado que cinco vuelos fueron derivados a Pisco, tres a Chiclayo, dos a Trujillo, uno a Iquitos y otro a Arequipa. Sin embargo, se reportaron distintos casos de desorden y confusión para los viajeros.

Debido al accidente con uno de los aviones de LATAM, varias personas quedaron varadas en los interiores del aeropuerto Jorge Chavez. Fotos: Lenin Tadeo /@photo.gec

En las redes sociales, pasajeros denunciaron que al menos un vuelo no podía desembarcar porque en el aeropuerto de Pisco no había personal para sacar las maletas ni trasladar a los pasajeros y que la terminal estaba cerrada. Aeropuertos del Perú (ADP) comunicó a este Diario que de los cinco vuelos que aterrizaron en Pisco, cuatro desembarcaron sin problema, excepto uno que no realizó desembarco por decisión del capitán del avión.

Mientras tanto, El Comercio comprobó cómo personas que se quedaron varadas en los exteriores del aeropuerto internacional Jorge Chávez pedían que se les brinde el acceso al terminal para pasar la noche, ya que no podían costear otras alternativas. La señora Kelly Gonzales, por ejemplo, contó que recién había salido del hospital por un procedimiento y tenía un vuelo para las 6 de la mañana de hoy a Iquitos. Al no tener familiares en Lima y sin respuesta hasta la noche de la aerolínea Star Perú, dijo que solo podía quedarse afuera.

En comunicación con este Diario, una vocera de LAP dijo que la labor de reprogramación de vuelos recae en las distintas aerolíneas , por lo que los ciudadanos deberán comunicarse con estas empresas para gestionar los trámites necesarios. Además, mencionó que no podía confirmar que el cierre del Jorge Chávez sea únicamente hasta la 1 p.m. de hoy.

Entre los pasajeros que se vieron obligados a aterrizar en otros aeropuertos de otras regiones también se encontraron viajeros extranjeros. Lo normal es que estas personas deban pasar por control de migración. Sin embargo, no quedaba claro qué iba a pasar. La Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso “habilitar controles migratorios en todos los aeropuertos a donde se han derivado los vuelos internacionales”.

Por otro lado, el Ministerio Público del Callao abrió una investigación preliminar para determinar las causas del accidente. La entidad mencionó que “la fiscalía busca esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas”.