El actor peruano Andrés Wiese reportó haber sido atacado por una mujer en Miraflores mientras paseaba a su perrita ‘Menta’. A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor reveló la situación en la que la ciudadana, visiblemente enfadada y fuera de control, lo acusaba de permitir que su mascota orinara en la puerta de su residencia. El hecho indignó a distintos usuarios en redes sociales, lo que ocasionó que se realicen protestas en las inmediaciones del domicilio de la agresora.

Wiese narró que ‘Menta’ se detuvo frente a la residencia de la mujer para olfatear el área, no con la intención de orinar o defecar. “Me acaba de pasar algo que en mi vida me ha pasado. Estoy paseando con ‘Menta’ como todas las mañanas y ha salido una señora de su casa, ‘Menta’ estaba oliendo el jardín de la entrada. Esta mujer ha salido de frente a atacar, insultar y golpear”, compartió.

El actor afirmó su intención de presentar una denuncia contra la mujer por los ataques. “Ya estoy haciendo la denuncia porque creo que es lo que hay que hacer, cuiden a sus mascotas de gente así por favor. Siento pura rabia”, señaló.

En la grabación, la mujer aparece alterada; inicialmente, agrede verbalmente al actor y, luego, le propina golpes. Sus reclamos se centraban en que supuestamente algunos vecinos permiten que sus mascotas orinen o defequen en la entrada de su hogar sin limpiar después.

“Qué te importa, con tu perro que traes aquí para usar mi casa de meadero. Qué te habrás creído”, expresó la mujer visiblemente exaltada. En respuesta, el actor la reprendió y se alejó. La vecina, con determinación, exclamó “fuera de mi casa”, dejando a Andrés perplejo.

Sin demostrar ningún remordimiento por agredir al actor y amenazar a las mascotas, la mujer declaró que no está interesada en obtener “publicidad barata”.

Wiese aseguró que la mujer agresora había amenazado con esparcir veneno en la calle, con la intención de provocar la muerte de los perros que transiten por la zona. En el video también se observa a la ciudadana conversar con el personal de serenazgo que acudió al lugar para calmar la situación. “Yo entiendo que a la señora le moleste que los perros hagan cosas en su puerta, no es lo ideal, pero está furiosa y quiere matarlos”, se escucha decir al actor.

Protestas

Un grupo numeroso de ciudadanos organizó una convocatoria para dirigirse a la residencia ubicada en la calle Alcanfores, en Miraflores, donde vive la mujer involucrada en el incidente. Su dirección se volvió rápidamente popular tras la difusión del caso. En un acto de protesta, los manifestantes expresaron su descontento por el maltrato a las mascotas del país.

Asimismo, cientos de personas expresaron su respaldo al actor; del mismo modo, los participantes demandaban que la atacante saliera de su casa. En la entrada, también se observó la presencia de agentes policiales. Hasta el momento, se ha informado que la calle tuvo que ser clausurada por precaución.

La cantidad de gente que ha ido a la casa de la señora que odia a los perritos, en Miraflores. 😱 Bastantes policías y serenos en el lugar, mientras tanto la delincuencia... pic.twitter.com/YkVMv0Atam — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) October 29, 2023

Por otro lado, algunos residentes señalaron que la convocatoria debe mantener un carácter pacífico, ya que en diversas transmisiones de usuarios se escucharon insultos. Andrés Wiese compartió un mensaje en su perfil de Instagram, donde pidió tranquilidad a las personas que se dirigieron a la residencia de la mujer agresora, esto con la finalidad de evitar causar perjuicios a terceros.

“Por favor, en ese edificio también viven familias que no tienen nada que ver con lo ocurrido y se están viendo afectadas injustamente por las acciones de una vecina. A esa agresora le espera una denuncia, pero, por favor, respeto para las otras personas que viven allí y son ajenas a esta situación”, comentó el actor.

Respuesta de la mujer

Alrededor de 50 personas se congregaron en este sitio. La residente, identificada como María Fernanda del Risco de 55 años, expresó su intención de abandonar el país, mostrándose incómoda ante la presencia de numerosos manifestantes frente a su hogar, quienes llegaron con sus mascotas como forma de protesta contra sus comentarios y acciones.

Sin demostrar ningún remordimiento por agredir al actor y amenazar a las mascotas, la mujer declaró que no está interesada en obtener “publicidad barata”. Por esta razón, solicitó a las personas que abandonaran su propiedad. “Hay gente que necesita ir a hacer publicidad para revivir su carrera artística. Me difamo este tipo que lo arregló todo para ponerlo como una cosa terrible. No lo he golpeado, le he dado un empujón. Me estuvo toreando para hacerme entrar en cólera (...). Quédense con su país que quieren que sea una basura, yo me voy”, dijo.

La agresora de Alcanfores 1190 dice que Andrés Wiese hizo todo porque “necesita publicidad para revivir su carrera” #amoryfuego 👇🏼 pic.twitter.com/iJ5fjmK49F — Ric La Torre (@RicLaTorre) October 30, 2023

Los vecinos de esta mujer comentaron que ella es conocida por ser una persona “problemática” y “descortés”, lo que ha generado que no goce de una buena reputación en la vecindad. “Yo estuve presente cuando todo sucedió, es totalmente violenta. El chico estaba tranquilamente paseando a su mascota, ni siquiera había hecho sus necesidades, estaba oliendo nada más (...). Es una exageración la reacción de la señora”, fueron algunos de los comentarios.

Por lo menos 6 policias están resguardando propiedad de la señora que amenaza con asesinar perritos con veneno en Alcanfores 1190

Cuántos peruanos están siendo amenazados de muerte, extorsionados diariamente, y la @PoliciaPeru no va a resguardarlos de la misma manera pic.twitter.com/dNxmf9Fr0G — Mireya CH (@mirecarhuas) October 30, 2023

Alcances legales

Alexandra Vargas, abogada penalista de Estudio Linares, señaló a El Comercio que el delito de Abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres se encuentra tipificado en el artículo 206-A del Código Penal. La sanción es de hasta tres años de pena privativa de libertad. Además, se puede recibir de 100 a 180 días multa y con inhabilitación, esto es, incapacidad definitiva o temporal para la tenencia de animales, según el inciso 13 del artículo 36 del Código Penal.

De acuerdo al artículo 206-A del Código Penal, si como consecuencia de los actos de crueldad cometidos en contra del animal, este muere, la pena privativa de libertad a imponerse será no menor de tres ni mayor de cinco años, con 150 a 360 días multa y con inhabilitación.