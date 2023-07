El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Abdul Miranda, informó que la comuna capitalina no ha recibido ninguna solicitud de permiso para la realización de una marcha este miércoles, 19 de julio, por las calles del centro de la ciudad.

En comunicación con radio Exitosa, dijo que tampoco se ha presentado ante la municipalidad un requerimiento de permiso para el cierre de vías o el desvío del tránsito vehicular.

“Según la información que tenemos, no hay ninguna solicitud de permiso de marcha para cierre de vías, desvío de tránsito. La Municipalidad de Lima no ha recibido ningún tipo de solicitud, (para) esta marcha no hay permiso. No hay ninguna persona que se quiera identificar o que tome el liderazgo, por eso mismo suponemos que no lo han hecho hasta el momento y ya no hay tiempo”, expresó el funcionario.

A pesar de ello, Miranda indicó que la comuna trabaja desde tempranas horas de la madrugada de este miércoles, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo y otras autoridades competentes, con la finalidad de garantizar de que la jornada de protesta se realice de forma pacífica y sin incidentes de violencia.

“La Policía está desplazada en todo Lima Metropolitana, específicamente en puntos críticos donde se tiene la experiencia de marchas pasadas. La Policía ya está en el lugar y en la municipalidad tenemos la indicación del alcalde de trasladar las imágenes y alertar a la Policía ante cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir”, añadió.

Cámaras al servicio

Abdul Miranda también indicó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha coordinado con el ministro del Interior, Vicente Romero, y se le ha trasladado a la PNP la señal de más de 3.000 cámaras de videovigilancia de los diferentes serenazgos de Lima Metropolitana.

“Si bien tiene derecho a manifestarse, no tienen derecho a generar caos, violencia ni temor en la ciudadanos. Deben respetar los derechos de otras personas y respetar a la autoridad que es la PNP”, destacó.

Finalmente, indicó que 196 cámaras de videovigilancia de la comuna limeña serán monitoreadas durante el desarrollo de la movilización.