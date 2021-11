Un nuevo caso de tráfico de fauna silvestre se conoció este jueves 18 de noviembre. Se trata de dos primates, aparentemente de la especie mono ardilla que fueron abandonados en las calles del Callao. Gracias a la denuncia de un ciudadano que los puso a buen recaudo luego de encontrarlos en el interior de una caja, fueron entregados al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Según el testimonio del joven extranjero, en un primer momento los llevó al Parque de las Leyendas, pero allí le indicaron que debía reportar el hecho a Serfor.

Este también contó a Canal N que fue su perro el que se percató de la presencia de los dos monitos en los exteriores de su vivienda hace tres días. Entonces, los colocó en una jaula para mantenerlos a salvo.

Según datos de Serfor, cada año se decomisan entre 4 mil y 5 mil animales vivos en venta, incrementando así la tasa de mortalidad entre ellos. Basta citar el caso de los primates: de cada 10 que se extraen, mueren 9.





Fuentes de Serfor explicaron a este Diario que los animales serán examinados para evaluar su estado de salud y deberán permanecer en cuarentena en los almacenes de la entidad o en el zoológico o zoocriadero autorizado al que sea derivado por la institución, de acuerdo a la disponibilidad que haya.

Cabe recordar que hace unas semanas Serfor también rescató a un zorrito andino, conocido como ‘Run Run’ que fue vendido como perro siberiano a una familia de Comas. Este animalito se encuentra actualmente en cuarentena en el Parque de Las Leyendas, en San Miguel.

Estos son los primates rescatados. (Foto: Twitter Romina Caballero)

¿Cómo comunicarse con Serfor?

Antes de que Serfor tomara conocimiento del hecho, el joven que encontró a los monitos narró que no pudo comunicarse con la entidad porque los teléfonos que le fueron proporcionados no eran de la institución.

“Fui al parque de las leyendas pero no los aceptaron, y me dieron varios números de Serfor para poder comunicarme con ellos y así ponerlos en un buen resguardo, insisto en mensajes y llamadas, pero no me responden”, contó más temprano.

Las personas que deseen reportar este tipo de hechos a Serfor pueden comunicarse al número de Whatsapp oficial 94758-8269, donde podrán enviar la ubicación y fotografías de algún animal silvestre encontrado.

También se puede hacer denuncias a través del sitio digital Alerta Serfor, donde hay la opción de mantener en reserva la identidad del denunciante.

Cifras del delito

Entre 4 mil y 5 mil especies de fauna silvestre protegidas son rescatadas vivas anualmente en el país por el Serfor, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, según informó recientemente su directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre, Jéssica Gálvez-Durand.

La funcionaria explicó que el tráfico de animales vivos de fauna silvestre esta basado en la oferta y la demanda, lo que quiere decir que “los traficantes venden porque la gente compra, como sucedió con el zorrito ‘Run Run’”.

Gálvez-Durand señaló que se debe entender que el tráfico ilegal no solamente es la tenencia de un zorro, de un loro o de un mono, sino que los traficantes “sacan cientos y miles de animales del bosque para venderlos masivamente”.

El tráfico ilegal de fauna silvestre está considerado como uno de los cuatro negocios ilegales más lucrativos en el mundo y mueve alrededor de 23 mil millones de dólares.

Callao: monitos ardilla que fueron abandonados en la calle estarán en cuarentena antes de ser enviados a un zoológico. (Fuente: Canal N)