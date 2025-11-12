La Presidencia de la República expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en Camaná (Arequipa), donde un bus de la empresa Llamosas se despistó y cayó a un abismo, dejando más de 30 fallecidos y más de 20 heridos, según las autoridades regionales.

“La Presidencia de la República del Perú extiende sus condolencias a los seres queridos de los compatriotas fallecidos en el accidente de tránsito en Camaná, Arequipa”, indicó el Ejecutivo a través de su cuenta oficial en la red social X.

En el mismo pronunciamiento, la institución informó que desde el primer momento de conocida la emergencia se dispuso la atención de los heridos en los establecimientos de salud más cercanos.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también manifestó su pesar por la tragedia y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y a toda la región.

“Desde la Presidencia del Consejo de Ministros expresamos nuestro profundo pesar por el lamentable accidente de carretera en la región Arequipa, que enluta a 37 familias. Extendemos nuestras condolencias a los deudos y nuestra solidaridad a toda la región en este difícil momento”, señaló la PCM en X.

De acuerdo con información policial, entre los fallecidos se encuentran menores de edad, y al menos 25 personas resultaron heridas, según informó el jefe de la División de Protección de Carreteras de Arequipa, José Gutiérrez.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, cuando el bus chocó con una camioneta y cayó a un abismo de más de 50 metros.