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La comuna de La Victoria no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto ni en sus alrededores. Foto: composición GEC
La comuna de La Victoria no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto ni en sus alrededores. Foto: composición GEC
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Tras confirmarse la muerte de una persona y 39 heridos en el estadio Alejandro Villanueva, el Matute, la Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado en el que aseguró que la comuna no había autorizado ningún tipo de evento en el recinto, ni en los exteriores, estadio de Alianza Lima.

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