Tras confirmarse la muerte de una persona y 39 heridos en el estadio Alejandro Villanueva, el Matute, la Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado en el que aseguró que la comuna no había autorizado ningún tipo de evento en el recinto, ni en los exteriores, estadio de Alianza Lima.

“La Municipalidad de La Victoria no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto ni en sus alrededores”, se lee.

La Municipalidad aseguró que no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto ni en sus alrededores. Foto: difusión

Por su parte, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, confirmó a RPP que el evento no tenía autorización y que estos se realizan de forma interna, y que el club está realizando sus propias investigaciones.

Investigan causas y responsables

Además de expresar su solidaridad con las familias de las víctimas, el municipio informó que las autoridades competentes han iniciado las diligencias necesarias para aclarar las causas del incidente y determinar presuntas responsabilidades.

“La Municipalidad de La Victoria continuará colaborando con las autoridades y las familias en todo lo que sea necesario”, afirmó la comuna en su escrito.

¿Qué pasó en el estadio de Matute?

Alrededor de las 7.10 p. m. se reportaron heridos en el estadio del club Alianza Lima. Aunque, inicialmente, circuló el dato de un posible colapso en la tribuna sur, el brigadier Marco Pajuelo, de la Cuarta Comandancia de Lima Centro, descartó esta primera información y aseguró que aparentemente no había daño estructural.

A su vez, el vocero de los bomberos confirmó la muerte de uno de los hinchas. “Lamentablemente hay una persona que ha fallecido, esto ya está en cadena de custodia y responsabilidad de nuestra Policía Nacional y estamos a la espera del Ministerio Público”, detalló.