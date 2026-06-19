A pocos días de celebrarse el Día del Padre, un hombre murió tras rescatar a sus dos menores hijas que quedaron atrapadas en su vivienda mientras se incendiaba. Al ver el avance del fuego, Percy Zumarán Narváez escaló las paredes del inmueble y rompió el techo de calamina de su casa, ubicada en el sector de Liberación Social, en el distrito Víctor Larco Herrera, en Trujillo. Una vez adentro, logró poner a buen recaudo a sus hijas de 9 y 10 años.

Zumarán Narváez, quien se desempeñaba como conductor de transporte público, resultó con fuertes quemaduras y complicaciones respiratorias agudas debido a la exposición directa al fuego y el humo tóxico mientras perforaba los techos, y daños orgánicos que terminaron provocando su muerte.

Origen del incendio

De acuerdo a las primeras indagaciones, el incendio se habría originado presuntamente por un vela encendida, usada ante la falta de servicios básicos en la zona. Los residentes manifestaron que el vecindario registraba una interrupción del fluido eléctrico regular, lo que obligó a las familias a utilizar velas, lámparas y otros medios de iluminación.

Al ver el avance del fuego, Percy Zumarán Narváez escaló las paredes del inmueble y rompió el techo de calamina de su casa. Foto: captura RPP

Las llamas se propagaron rápidamente por los ambientes de la casa, atrapando a las menores en el interior y forzando la inmediata intervención de su padre para rescatarlas. De acuerdo al reporte médico, se confirmó que las dos hermanas se encuentran clínicamente estables.

Ambas menores permanecen bajo monitoreo y observación en el centro de salud de Trujillo tras haber recibido las primeras atenciones de urgencia por parte del personal de auxilio.