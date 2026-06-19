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El incendio se habría originado presuntamente por un vela encendida, usada ante la falta de servicios básicos en la zona. Foto: captura RPP/Facebook/composición GEC
El incendio se habría originado presuntamente por un vela encendida, usada ante la falta de servicios básicos en la zona. Foto: captura RPP/Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, un hombre murió tras rescatar a sus dos menores hijas que quedaron atrapadas en su vivienda mientras se incendiaba. Al ver el avance del fuego, Percy Zumarán Narváez escaló las paredes del inmueble y rompió el techo de calamina de su casa, ubicada en el sector de Liberación Social, en el distrito Víctor Larco Herrera, en Trujillo. Una vez adentro, logró poner a buen recaudo a sus hijas de 9 y 10 años.

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