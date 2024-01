Este diario ha recopilado denuncias sobre los “pinchallantas” desde septiembre del 2020, cuando se descubrió que un sujeto colocaba clavos y tachuelas durante las madrugadas en las carreteras, especialmente en las ciclovías de Chorrillos, en complicidad con talleres mecánicos. Este incidente ocurrió durante la pandemia, cuando el uso de bicicletas experimentó un aumento significativo.

En el 2021, reportaron la aparición de tachuelas en el distrito de San Borja.

La mayoría de estas denuncias ciudadanas provienen de publicaciones en Facebook y mensajes de WhatsApp. Sin embargo, al no estar registradas adecuadamente en la policía, no figuran en los archivos de las autoridades municipales.

Las denuncias ayudaron a identificar 16 puntos de la capital donde se ponen estas trampas.

(1) Km 90 de la Panamericana Sur (altura Bujama).

(2) Km 43 de la Panamericana Sur (altura Los Pulpos).

(3) Av. San Borja Norte con Av. Guardia Civil, San Borja.

(4) Puente Santa Cruz (altura río Mala).

(5) Km 87 de la Panamericana Sur.

(6) Av. Defensores del Morro (antes Huaylas), Chorrillos.

(7) Av. Guardia Civil cuadra 1, San Borja.

(8) Pasaje Ávila, Mala.

(9) Av. Parque Sur cuadras 5 y 6, San Borja.

(10) Av. San Borja Sur cuadra 3, San Borja.

(11) Av. San Borja Sur cuadra 5, San Borja.

(12) Av. San Borja Sur con San Luis, San Borja.

(13) Tomás Ramsey con Juan de Aliaga, Magdalena.

(14) Km 101 de la Panamericana Sur, altura Boulevard de Asia.

(15) Avenida Matellini, Chorrillos.

(16) Av. Jorge Salazar Aráoz cuadra 1, La Victoria.

Municipalidades distritales

En una entrevista con El Comercio, el alcalde de la Municipalidad de San Borja Marco Álvarez explicó que se realizó una primera intervención respecto a este tema en abril del año pasado. “Cuando recibimos denuncias de que esto estaba ocurriendo en San Borja Norte con San Luis, yo personalmente fui con un detector de metales para encontrar algunas tachuelas. Desde entonces, hemos estado llevando a cabo un barrido constante tanto en ese sector como en San Borja Sur con Aviación, cerca del tren eléctrico”, dijo

Así, asegura que el detector de metales es una de las principales medidas que ha utilizado la municipalidad para combatir a los “pinchallantas” , pero últimamente no ha registrado algún caso. “Hemos realizado este barrido hasta en tres ocasiones, pero no hemos encontrado nada; no hay alguna sospecha de que se hayan arrojado tachuelas”, afirmó.

Denuncia registrada en Chorrillos.

El burgomaestre añadió que otra de las medidas implementadas es llevar a cabo una vigilancia especial y discreta a los talleres mecánicos por parte de miembros del serenazgo . “Iniciamos este tipo de vigilancia en Guardia Civil y San Luis (...). Tenemos un intenso trabajo de seguridad basado en la captación y entrenamiento de nuestro personal. Estamos permanentemente entrenando a nuestra gente en capturas y persecuciones . El delincuente viene de afuera, no de adentro. Si logramos evitar que la delincuencia entre a San Borja, habremos resuelto nuestro problema de seguridad. Hemos reducido en un 40% los incidentes delincuenciales”, agregó. Álvarez resaltó la importancia del apoyo de la PNP y la comunidad san borjina para seguir garantizando la seguridad.

Por otro lado, el personal municipal de Chorrillos mencionó a El Comercio que la gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito no ha reportado casos de “pinchallantas” recientemente, pero el gerente de dicha gerencia Oscar Moreno ha implementado un patrullaje constante para prevenir esta problemática. ” El patrullaje ha cambiado aquí, ya no se trata simplemente de una persona sentada en una caseta; los serenos se movilizan en camionetas . Además, grupos terna y la Diroes están presentes, lo que ha sido de mucha ayuda para los más de 1.000 serenos con los que contamos”, sostuvo.

Usuarios de redes sociales reportan que casualmente cerca de estas calles con tachuelas hay talleres mecánicos.

Agregó que otra de las medidas ha sido la instalación de cámaras de vigilancia, así como también la comunicación a través de radios y WhatsApp ante cualquier actitud sospechosa . “Con la Central Cecop de Chorrillos hemos buscado reportes sobre el tema, pero en el 2023 no hemos tenido ninguno. El único reporte de hallazgo de tachuelas fue el 17 de enero del año pasado en la Av. Gaviotas , pero no hubo agraviado. Lo más probable es que hayan sido denuncias ciudadanas por redes sociale s, pero no tenemos incidencias reportadas al Cecop del distrito”, resaltaron.

Miembros del municipio acotaron que han desarrollado el plan Verano Seguro 2024. “Contamos con un patrullaje integrado por el Serenazgo, Fiscalización, Movilidad Urbana y la PNP, que recorren el distrito en tres turnos, de dos horas cada uno. Además, realizan controles de identidad”, dijeron.

En grupos de Facebook también se ha denunciado esta modalidad.

La Municipalidad de Magdalena informó a este diario que no cuentan con reportes policiales recientes. “Nosotros desde que ingresamos a la gestión nos hemos preocupado por eliminar a los limpiavidrios que teníamos en diferentes paraderos del distrito, pero, por otro lado, no existen en Magdalena los “pinchallantas”, más aún porque en el cruce de las avenidas mencionadas, o los alrededores, no existen talleres mecánicos o llanteros que podrían trabajar coludidos con ellos”, indicaron.

Sin embargo, con el objetivo de combatir la delincuencia, el municipio afirmó que cuenta con más de 200 cámaras de video vigilancia, así como patrullaje integrado en las 20 camionetas y 20 motocicletas adquiridas en el 2023.

Por otro lado, la subgerencia de Tránsito de la Municipalidad de La Victoria solamente afirmó que no ha recibido ese tipo de denuncias, sin brindar mayores detalles. Tampoco dieron a conocer los trabajos de prevención que desarrollan sobre el particular.

Rol de la PNP

La primera jefa de la policía de tránsito en el Perú, la coronel Shirley Asto, quien comenzó su gestión a inicios de enero, confirmó a El Comercio la existencia de una red de llanterías que son cómplices de los “pinchallantas”, sujetos capaces de cargar mochilas repletas de clavos, tachuelas, tornillos, púas, grapas industriales y punzones. Estas personas planifican incluso la manera en que colocan los objetos para que se mantengan en posición vertical y así asegurar el pinchazo. “Definitivamente vamos a coordinar con las autoridades correspondientes, como las municipalidades, para fiscalizar estos locales, ver si tienen autorización, y cerrarlos”, dijo.

Al respecto, desde la dirección de carreteras indicaron que reforzarán el patrullaje en los diferentes puntos identificados a lo largo de la Panamericana Sur.